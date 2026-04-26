Οι Ουκρανοί χτύπησαν εργοστάσιο λιπασμάτων στη ρωσική περιφέρεια Βόλογκντα
Εργοστάσιο λιπασμάτων στη ρωσική περιφέρεια Βόλογκντα υπέστη ζημιές από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Ένα εργοστάσιο λιπασμάτων στη ρωσική περιφέρεια Βόλογκντα υπέστη σήμερα ζημιές από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Γκεόργκι Φιλιμόνοφ.
Ο Φιλιμόνοφ δήλωσε ότι ένας αγωγός θειικού οξέος υψηλής πίεσης υπέστη ζημιές στην πόλη Τσερέποβετς σε συγκρότημα της Apatit, θυγατρικής εταιρείας του ομίλου PhosAgro, ενός από τους μεγαλύτερους στον κόσμο παραγωγούς φωσφορούχων λιπασμάτων.
Η διαρροή περιορίσθηκε και δεν απελευθερώθηκαν επικίνδυνα χημικά, δήλωσε, προσθέτοντας ότι τραυματίσθηκαν πέντε άνθρωποι.
Σύμφωνα με τον PhosAgro, η Apatit είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη παραγωγός λιπασμάτων με βάση τον φώσφορο, καθώς και φωσφορικού οξέος και θειικού οξέος.
Μεγάλη επίθεση
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι από τις 20:00 ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας) χθες, Σάββατο, και έως τις 09:00 σήμερα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε περισσότερα από 250 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από τουλάχιστον δώδεκα ρωσικές περιφέρειες.
Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ δήλωσε πως η πόλη στοχοθετήθηκε σε μια από τις σφοδρότερες μέχρι σήμερα επιθέσεις, ενώ καταρρίφθηκαν 71 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίσθηκαν, ενώ κτίρια κατοικιών, καταστήματα και αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τμήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καταρρίφθηκαν έπεσαν πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές.
Στην περιφέρεια του Γιάροσλαβ, όπου η Ουκρανία στοχοθετεί συχνά διυλιστήρια πετρελαίου, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέκρουσε μια άλλη επίθεση με drone, δήλωσε ο κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβράγεφ, χωρίς να γνωστοποιήσει λεπτομέρειες.
