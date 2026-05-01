Γιόκιτς: «Αν ήμασταν στη Σερβία θα μας είχαν διώξει όλους»
Οι Ντένβερ Νάγκετς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των πλεί οφ του NBA και μιλώντας για τη διαφορά νοοτροπίας με την Ευρώπη τόνισε πως αν η ομάδα ήταν στη Σερβία θα είχαν φύγει όλοι.
- Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
- Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου
- Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
- Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 13χρονου – Παρών και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο
Οι Ντένβερ Νάγκετς δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις απουσίες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των πλέι οφ του ΝΒΑ, αφήνοντας προβληματισμένο τον Νίκολα Γιόκιτς.
Ο σούπερ σταρ των «σβόλων» τόνισε ότι εκείνος έχει μεγάλος μερίδιο ευθύνης για τον αποκλεισμό, πως δεν φταίει ο προπονητής. ενώ τόνισε ότι θέλει να μείνει για πάντα στην ομάδα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αν βρίσκονταν τώρα στη Σερβία θα είχαν φύγει όλοι.
Οι δηλώσεις του Νίκολα Γιόκιτς:
Για τη δική του απόδοση: «Μεγάλο μερίδιο της ευθύνης είναι δικό μου. Έπρεπε να παίξω καλύτερα. Νομίζω πως άρχισα να βρίσκω κάπως τον ρυθμό μου από το τρίτο ματς, αλλά έπρεπε να έχω πολύ καλύτερη απόδοση».
Για τον προπονητή του, Ντέιβιντ Έιντελμαν: «Δεν ήταν δικό του λάθος που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ριμπάουντ ή να πιάσουμε την μπάλα. Δεν φταίει εκείνος, φταίμε όλοι μας».
Για το αν πρέπει να γίνουν αλλαγές: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσω εγώ. Το σίγουρο είναι πως αν ήμασταν στη Σερβία, θα μας είχαν διώξει όλους».
Για το μέλλον του: «Θέλω να μείνω Νάγκετ για πάντα».
- Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
- Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
- «Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
- Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
- Euroleague: Η ποινή του Μάικ Τζέιμς για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Μίλαν ή τέλος: Το δίλημμα ζωής του Μόντριτς
- Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
- LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
