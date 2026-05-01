Γιόκιτς: «Αν ήμασταν στη Σερβία θα μας είχαν διώξει όλους»

Οι Ντένβερ Νάγκετς δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις απουσίες των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια των πλέι οφ του ΝΒΑ, αφήνοντας προβληματισμένο τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο σούπερ σταρ των «σβόλων» τόνισε ότι εκείνος έχει μεγάλος μερίδιο ευθύνης για τον αποκλεισμό, πως δεν φταίει ο προπονητής. ενώ τόνισε ότι θέλει να μείνει για πάντα στην ομάδα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι αν βρίσκονταν τώρα στη Σερβία θα είχαν φύγει όλοι.

Οι δηλώσεις του Νίκολα Γιόκιτς:

Για τη δική του απόδοση: «Μεγάλο μερίδιο της ευθύνης είναι δικό μου. Έπρεπε να παίξω καλύτερα. Νομίζω πως άρχισα να βρίσκω κάπως τον ρυθμό μου από το τρίτο ματς, αλλά έπρεπε να έχω πολύ καλύτερη απόδοση».

Για τον προπονητή του, Ντέιβιντ Έιντελμαν: «Δεν ήταν δικό του λάθος που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ριμπάουντ ή να πιάσουμε την μπάλα. Δεν φταίει εκείνος, φταίμε όλοι μας».

Για το αν πρέπει να γίνουν αλλαγές: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσω εγώ. Το σίγουρο είναι πως αν ήμασταν στη Σερβία, θα μας είχαν διώξει όλους».

Για το μέλλον του: «Θέλω να μείνω Νάγκετ για πάντα».