Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κερδίζουν έκπτωση 4% στον φόρο
Οι φορολογικές δηλώσεις κρύβουν παγίδες – Πώς θα εξασφαλίσετε την έκπτωση φόρου
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι φορολογικές δηλώσεις, καθώς ήδη ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.
Η «ακτινογραφία» των φορολογικών δηλώσεων 2026 αποκαλύπτει μια εικόνα ταχείας ανταπόκρισης των πολιτών και σημαντικών ροών χρημάτων προς και από το Δημόσιο.
Ήδη έχουν υποβληθεί πάνω από 2,6 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1, γεγονός που δείχνει υψηλό ρυθμό συμμετοχής στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ φαίνεται να λειτουργεί ομαλά, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να ολοκληρώνουν γρήγορα τις υποχρεώσεις τους.
Την ευκαιρία να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% επί του φόρου που τους αναλογεί θα έχουν όσοι πολίτες υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου.
Άλλωστε, για αυτό και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν το τελευταίο διάστημα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ώστε να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.
Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 2,4 εκατ. έντυπα Ε1, αν και βέβαια περιλαμβάνονται στο νούμερο και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Από τα 2,4 εκατ. έντυπα Ε1 περίπου το 76% είναι πιστωτικά και μηδενικά και μόνον το 24% αντιστοιχεί σε χρεωστικά.
Για όσους έχουν να πληρώσουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, εντούτοις υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.
Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.
Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:
- Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%
- Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%
- Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός. Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις