Φορολογικές δηλώσεις: Στις 16 Απριλίου η υποβολή των προσυμπληρωμένων
Οικονομία 14 Απριλίου 2026, 08:50

Φορολογικές δηλώσεις: Στις 16 Απριλίου η υποβολή των προσυμπληρωμένων

Τα πεδία που πρέπει να ελεγχθούν πριν η ΑΑΔΕ πατήσει το «κουμπί»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον έλεγχο και τις διορθώσεις περίπου 1,5 εκατομμυρίων προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων, καθώς την Πέμπτη 16 Απριλίου η ΑΑΔΕ, προχωράει στην οριστική υποβολή τους.

Τις ώρες που απομένουν πριν η ΑΑΔΕ πατήσει το «κουμπί», μισθωτοί και συνταξιούχοι μπορούν ακόμα να ελέγξουν τα βασικά πεδία που κρύβουν «παγίδες», όπως για παράδειγμα τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών αποδοχών και των προσυμπληρωμένων στοιχείων, οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικό υπολογισμό φόρου και εν τέλει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Αντίστοιχα, πρέπει να ελεγχθούν τυχόν πρόσθετες πηγές εισοδήματος, όπως ενοίκια ή άλλες αμοιβές, οι οποίες δεν αποκλείεται να μην έχουν καταγραφεί πλήρως ή να απαιτούν συμπλήρωση από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Προσοχή και στις ηλεκτρονικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο φορολογικό έτος καθώς η μη κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μπορεί να αυξήσει τον τον φόρο, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο των σχετικών στοιχείων και την επιβεβαίωση ότι αποτυπώνονται σωστά στη δήλωση.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα στοιχεία που σχετίζονται με κοινωνικές παροχές και επιδόματα, τα οποία συνδέονται άμεσα με το δηλωθέν εισόδημα.

 Τι πρέπει να ελέγξετε πριν «κλειδώσει» η φορολογική δήλωση

  • Το ύψος του εισοδήματος το οποίο αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου στο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας. Πλήρη εικόνα για τα ποσά και για το φόρο που παρακρατήθηκε μπορούν να έχουν οι φορολογούμενοι επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση. Προσοχή οι συγκεκριμένοι κωδικοί είναι κλειδωμένοι και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι διαπιστώσουν λάθη η ελλείψεις οι φορολογούμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση και να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος και αποστολή νέου αρχείου στην ΑΑΔΕ με βάση το οποίο θα αλλάξουν τα προσυμπληρωμένα ποσά.
  • Εισοδήματα από ενοίκια, μερίσματα, αποζημιώσεις ή άλλες πηγές πρέπει να ελεγχθούν προσεκτικά. Λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν σε λάθος εκκαθάριση φόρου, ακόμη και όταν ο φορολογούμενος θεωρεί ότι όλα έχουν συμπληρωθεί σωστά.
  • Οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών καθώς αν δεν καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%. Για παράδειγμα αν λείπουν αποδείξεις ύψους 2.000 ο έξτρα φόρος ανέρχεται σε 440 ευρώ. Ο συγκεκριμένος κωδικός είναι ανοιχτός και ο φορολογούμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά υπό την προϋπόθεση ότι έχουν στη κατοχή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις για πληρωμές μέσω POS και e-banking και αντίγραφα κινήσεων πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών) για να τα προσκομίσουν στην εφορία σε περίπτωση που κληθούν για έλεγχο
  • Τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία καθώς σε περίπτωση που το άθροισμα τους υπερβαίνει το δηλωθέν εισόδημα, μολονότι από φέτος είναι κουρεμένα κατά 30% οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο αφού η εφορία θα υπολογίσει το φόρο με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα. Ωστόσο μπορούν να καλύψουν την διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος επικαλούμενοι αποταμιεύσεις από εισοδήματα παλαιότερων ετών, χρηματικά ποσά από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, αυτοκίνητα) εφάπαξ αποζημιώσεις, δάνεια, γονικές παροχές δωρεές, κληρονομιές, κέρδη από τυχερά παιχνίδια που έλαβαν το 2025 εφόσον αυτά αποδεικνύονται από δηλώσεις, αποδείξεις και παραστατικά
  • Οι κωδικοί για τα προστατευόμενα τέκνα που μειώνουν το ποσό του τελικού φόρου από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Σε 8 δόσεις ο φόρος

Σε ότι αφορά την πληρωμή του φόρου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η οφειλή αποπληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 15 Μαΐου, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου.

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010
Γράφημα 14.04.26

Στον πάτο του ΟΟΣΑ οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα – Πληρωνόμαστε 21% λιγότερο από ό,τι το 2010

Στην Ελλάδα οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πάνω από 21% σε βάθος δεκαπενταετίας. Πρόκειται για παγκόσμια εξαίρεση, καθώς είμαστε η μόνη χώρα του ΟΟΣΑ με τόσο μεγάλη μείωση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αγοραστική δύναμη: Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100» στην Ελλάδα αγοράζουμε «68»
Επίπεδο διαβίωσης 13.04.26

Όταν ο μέσος κάτοικος της ΕΕ αγοράζει «100», στην Ελλάδα αγοράζουμε «68» - Αθήνα και Σόφια «ξύνουν» τον πάτο του βαρελιού

Στην ουρά με τις χώρες που έχουν το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη η Ελλάδα. Το ανησυχητικό όμως δεν είναι μόνο το χαμηλό νούμερο, αλλά η απόκλιση.

Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της "αριστείας" θα δώσει συγχωροχάρτι για τις "υπηρεσίες" του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

«Με την εργατική βάση»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 14.04.26 Upd: 08:30

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

