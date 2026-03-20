Ποιες είναι οι παγίδες στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις – Οι SOS κωδικοί
Μηνύματα σε πάνω 1,5 εκατ. φορολογούμενους απέστειλε η ΑΑΔΕ, ενημερώνοντάς τους ότι οι φορολογικές δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες και έτοιμες για υποβολή στις 16 Απριλίου 2026.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα μπορέσουν να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να επιλέξουν είτε να υποβάλουν οι ίδιοι τη δήλωση είτε να παραχωρήσουν αυτή τη δυνατότητα στην υπηρεσία.
Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου ή τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.
Όσοι διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι ορθά και δεν χρειάζονται αλλαγές, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια, ενώ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση και νωρίτερα, εάν το επιθυμούν.
Οι φορολογικές δηλώσεις
Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους των οποίων η δήλωση έχει προσυμπληρωθεί ότι: Εφόσον υπάρξουν μεταβολές στα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή μας, θα λάβετε ειδοποίηση για να επισκεφθείτε ξανά την εφαρμογή, να δείτε τα ενημερωμένα δεδομένα και, ανάλογα με το χρόνο που επήλθε η αλλαγή, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.
Συγκεκριμένα:
Εάν η μεταβολή γίνει πριν από την υποβολή της δήλωσής σας, είτε από εσάς είτε από την υπηρεσία μέσω της εσωτερικής διαδικασίας, και συμφωνείτε με την αλλαγή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Τα νεότερα δεδομένα θα ληφθούν υπόψη και η φορολογική σας υποχρέωση θα υπολογιστεί βάσει αυτών.
Εάν η μεταβολή γίνει μετά την υποβολή της δήλωσής σας και συμφωνείτε με την αλλαγή, θα πρέπει να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση. Εφόσον δεν συμφωνείτε με τη μεταβολή, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για τις απαραίτητες ενέργειες.
Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι μεταξύ άλλων τα εξαρτώμενα μέλη, τα εισοδήματα, οι παρακρατηθέντες φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών, τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία και το IBAN.
