Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες

Ο τηλεοπτικός φακός «συνέλαβε» τον Ρούμπεν Αμορίμ να περιμένει με αγωνία την εκτέλεση πέναλτι του Φερνάντες στο 97’ του αγώνα με την Μπέρνλι, με τον διεθνή άσο να ευστοχεί και να χαρίζει μια στιγμή… ανακούφισης στον προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το τελικό 3-2 με το οποίο επικράτησε η Γιουνάιτεντ δίνει μια μεγάλη «ανάσα» στον Πορτογάλο προπονητή αλλά τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου επιμένουν.

Σύμφωνα λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο 40χρονος τεχνικός της αγγλικής ομάδας παραμένει υπό καθεστώς πίεσης παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι, η οποία ήταν η πρώτη στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Το κλίμα παραμένει εκρηκτικό στο Ολντ Τράφορντ, καθώς τα (μεγάλα) προβλήματα στα μετόπισθεν έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους, προβλήματα τα οποία εκμεταλλεύτηκε η Μπέρνλι πετυχαίνοντας δύο γκολ.

Ο Αμορίμ επανέφερε τον Μπαντιγίρ κάτω απ’ τα γκολπόστ της ομάδας του, αλλά είναι ξεκάθαρο πως όσο κι αν προσπαθεί να στηρίξει τον Τούρκο γκολκίπερ, η κατάσταση δεν αλλάζει.

Γι’ αυτό ίσως και η Γιουνάτεντ να εμφανίζεται έτοιμη για μια τελευταία προσπάθεια απόκτησης του τερματοφύλακα της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος είναι προς πώληση από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ανοίξει νέο (και τελευταίο) κύκλο συζητήσεων με την Βίλα, σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Αργεντίνου τερματοφύλακα, έστω και την τελευταία μέρα προθεσμίας.

Η Βίλα δεν είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο πώλησης του 33χρονου τερματοφύλακα, αλλά το πρόβλημα για την Γιουνάιτεντ είναι οι υψηλές απαιτήσεις των «χωριατών». Η Βίλα εξακολουθεί να ζητά 40 εκατ. ευρώ για να δώσει το «οκ» για την υλοποίηση της μεταγραφής, αλλά η Γιουνάιτεντ δεν είναι σε θέση να δώσει αυτό το ποσό, γιατί θα παραβιάσει τον οικονομικό κανονισμό της Πρέμιερ Λιγκ.

Οι διαπραγματεύσεις πάντως των δύο ομάδων συνεχίζονται, ο Μαρτίνες πιέζει απ’ την πλευρά του την διοίκηση της Βίλα να «ανάψει το πράσινο φως» και η νύχτα θα είναι μεγάλη.

Απομένει να δούμε αν τελικά η Γιουνάιτεντ θα πάρει τον διεθνή πορτιέρε της Άστον Βίλα, με τον Αμορίμ να θεωρεί πως αυτός είναι η καλύτερη επιλογή για τα γκολπόστ της Γιουνάιτεντ, λόγω της εμπειρίας που έχει στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του κόσμου.

Όλα πάντως δείχνουν πως αυτή την φορά υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων.