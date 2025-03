Εμιλιάνο Μαρτίνες: Τείχος ή… ντουβάρι; (vids, pics)

Τα Αργεντινή – Βραζιλία έχουν πάντα τη δική τους ιστορία. Μια ιστορική και παγκόσμια ποδοσφαιρική κόντρα. Πριν το τελευταίο αυτό ματς μεταξύ των δύο ομάδων για τα προκριματικά του Μουντιάλ, ο Βραζιλιάνος, Ραφίνια, ήταν ο πρώτος που… πέταξε το γάντι, με τις προκλητικές δηλώσεις του. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, η «Αλμπισελέστε» απάντησε μέσα στο γήπεδο, συντρίβοντάς τη. Με το σκορ ήδη στο 4-1, στο 84ο λεπτό του αγώνα, ο Αργεντινός γκολκίπερ, Εμιλιάνο Μαρτίνες, είχε ήδη αποφασίσει να μην αφήσει το γάντι στο έδαφος και φυσικά το σήκωσε, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει σαφές σε όλο τον κόσμο. Με τη μπάλα στα πόδια του και χωρίς πίεση αντιπάλου, άρχισε να κάνει «γκελάκια», θέλοντας έτσι να «ταπεινώσει» τους Βραζιλιάνους. Μια κίνηση τόσο προκλητική σε αυτό το επίπεδο του ποδοσφαίρου που ανάγκασε μέχρι και τον προπονητή του Λιονέλ Σκαλόνι να του κάνει νόημα να σταματήσει!

Ωστόσο, αυτός ακριβώς είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο «Ντίμπου», όπως είναι γνωστός. Ένας τύπος… ασταμάτητος, προκλητικός και αυθεντικός. Ο 32χρονος, είναι επίσης ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, για όσους δεν το γνωρίζουν! Ένας σπεσιαλίστας των πέναλτι, ένας γκολκίπερ ικανός για την πιο απίθανη και δύσκολη επέμβαση. Και αν το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ’ όλα στιγμές, εικόνες και αναμνήσεις -καλές ή κακές- το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα είναι ένα ολόκληρο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο από μόνος του.

«Ντίμπου», η αρχή

Το σπουδαίο δίκτυο σκάουτινγκ της Άρσεναλ τον εντόπισε και τον «τσίμπησε» από τις ακαδημίες της Ιντεπεντιέντε το 2010, στα 18 του. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Μετά από 7 χρόνια και 6 διαδοχικούς δανεισμούς σε Όξφορντ, Σέφιλντ Γουένσντεϊ, Ρόδεραμ, Γουλβς, Χετάφε και Ρέντινγκ, μόλις το 2019 κατάφερε τελικά να βρει το δρόμο του. Τον δρόμο προς το κορυφαίο επίπεδο. Έκανε 38 συμμετοχές στην πρώτη ομάδα των «κανονιέρηδων» και τους βοήθησε να κατακτήσουν το Κύπελλο και το Λιγκ Καπ Αγγλίας. Η χρονιά αυτή στο Λονδίνο αποδείχθηκε, ωστόσο, μεταβατική για την καριέρα του, αφού η πραγματική εκτόξευση ήρθε έναν χρόνο αργότερα και περίπου 200 χιλιόμετρα πιο μακριά, προς τα βορειοδυτικά, στο Μπέρμινγχαμ.

Η Αστον Βίλα που έψαχνε για βασικό τερματοφύλακα, δεν το πολυσκέφτηκε. Δεν τσιγκουνεύτηκε τα 17,4 εκατ. ευρώ που ζήτησε η Άρσεναλ, τα έδωσε με συνοπτικές διαδικασίες και δικαιώθηκε περίτρανα. Από τον πρώτο του κιόλας χρόνο στο «Βίλα Παρκ», χρίστηκε διεθνής με την Εθνική Αργεντινής και έκτοτε πήρε τη φανέλα βασικού στο σπίτι του, φτάνοντας μέχρι σήμερα τις 51 επίσημες συμμετοχές. Και τι συμμετοχές! Το 2021 κατακτά το Copa America με την «Αλπισελέστε» και παίρνει το «Χρυσό Γάντι», δηλαδή το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα του τουρνουά. Το 2022, στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, πανηγυρίζει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μια επέμβαση για το βιβλίο της Ιστορίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά είναι καταπληκτικός. Απέκρουσε τετ-α-τετ στα τελευταία λεπτά κόντρα στην Αυστραλία, στη φάση των «16». Έσωσε δύο πέναλτι στον προημιτελικό με την Ολλανδία. Και στον κορυφαίο ίσως τελικό όλων των εποχών, απέναντι στη Γαλλία, έβαλε την «υπογραφή» του, αρχικά κάνοντας πιθανότατα μια από τις κορυφαίες επεμβάσεις στην Ιστορία και σίγουρα μια από τις δύο πιο κλασικές στα Μουντιάλ, μαζί με αυτή του Γκόρντον Μπανκς στην κεφαλιά του Πελέ, στο 1-0 της Βραζιλίας επί της Αγγλίας, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 στο Μεξικό.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης, ο Ραντάλ Κολό Μουανί βρίσκεται τετ-α-τετ και ετοιμάζεται να πετύχει το γκολ που θα χάριζε στους Γάλλους το τρίτο τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας τους. Η μπάλα φεύγει με τρομερή δύναμη και πορεία προς τα δίχτυα, μετά το σχεδόν εξ επαφής δεξί βολέ που εκτοξεύει, όμως το «τείχος» είναι εκεί. Τα χρόνια προπόνησης, οι χιλιάδες επαναλήψεις και η μνήμη των μυών αποδίδουν καρπούς. Ο Αργεντινός γκολκίπερ έχει την τέλεια στάση, «μεγαλώνοντας» το σώμα του όσο γίνεται απέναντι στον Γάλλο επιθετικό και η «δουλειά» γίνεται από το αριστερό του πόδι.

Όσο κι αν ο Λιονέλ Μέσι είναι ο απόλυτος «Θεός» της μπάλας και ο παιδικός ήρωας όλων των σύγχρονων Αργεντινών, όσο κι αν το δικό του αριστερό πόδι είναι το δοξάρι της ομάδας ή το φονικό της όπλο -ανάλογα την περίσταση- το αριστερό του «Ντίμπου» είναι που ουσιαστικά χάρισε στην Αργεντινή το τρίτο Μουντιάλ και το πρώτο στην μετά-Ντιέγκο εποχή! Η επέμβασή του κρατάει το 3-3, στέλνει το ματς στα πέναλτι και λίγη ώρα μετά, μια χώρα ολόκληρη στο τρελοκομείο.

Αυτή η απόκρουση-μύθος, όμως, παραλίγο να στείλει στο… τρελοκομείο -κυριολεκτικά- και τον αρνητικό πρωταγωνιστή της, τον Κολό Μουανί. Ένα χρόνο αργότερα, όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του ρωτήθηκε για τη φάση, η απάντησή του δεν άφησε περιθώρια παρερμηνείας: «Νιώθω έναν κόμπο στον λαιμό, θα τον έχω σε όλη μου τη ζωή. Ακόμα βλέπω μπροστά μου τη φάση».

💥 Kolo Muani évoque son face à face raté avec Dibu Martinez…

🔜 Retrouvez l’interview en intégralité ce soir, dès 19h dans le Football Show sur beIN SPORTS 📺🟪 pic.twitter.com/zIXaD8dPto — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 3, 2023

Μια επέμβαση, μια εικόνα, εκατομμύρια ιστορίες

Ο ίδιος ο Μαρτίνες πάλι, έφυγε απευθείας για τον τατουατζή της γειτονιάς του, «χτυπώντας» το τρόπαιο στο αριστερό πόδι με το οποίο έσωσε το σουτ του Κολό Μουανί.

Emi Martinez got the World Cup tattooed on the leg which made THAT SAVE in the World Cup final 👀 pic.twitter.com/4dQsawyvTb — ESPN FC (@ESPNFC) December 26, 2022

Μια φάση που φυσικά αποτυπώθηκε στη μνήμη ενός ολόκληρου λαού, δίπλα σε μεγάλες στιγμές του παρελθόντος και που πλέον έχει περάσει στη σφαίρα του αστικού μύθου. Δύο χρόνια μετά, παιδιά σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα, αποτυπώνοντας το στιγμιότυπο.

Fans in the Argentine town of Río Tercero recreated Emiliano Martínez’s iconic save that helped Argentina win the 2022 World Cup 🥶 pic.twitter.com/Mjv8VjAQGW — FootballJOE (@FootballJOE) March 27, 2024

Η ίδια φάση, επίσης έχει την τιμητική της και ανά σημεία της χώρας, έχοντας αποτυπωθεί ως σκίτσο ή γκράφιτι σε τοίχους.

«Έχω κάνει και καλύτερες…»

Παρ’ όλα αυτά, ο Μαρτίνες παραμένει ο… εαυτός του. Λίγους μήνες πριν, ρωτήθηκε για την προ-τριετίας πια αυτή ιστορική επέμβαση και θα περίμενε κανείς να πει τα προφανή. Όμως, είπαμε, ο τρελο-Ντίμπου είναι απρόβλεπτος. Και δηλώνει πως… έχει κάνει καλύτερες!

«Ορκίζομαι πως έχω κάνει πολύ καλύτερες αποκρούσεις από αυτή. Σε αυτή τη φάση έκλεισα τα μάτια και είπα μέσα μου »σε παρακαλώ, σούταρε πάνω μου»». Παράλληλα όμως φρόντισε να δεσμευθεί και στο ενδεχόμενο που η Αργεντινή κάνει το back-to-back το 2026: «Αν πάρουμε το Μουντιάλ του 2026, θα αποσυρθώ. Υπάρχει ομάδα που να το έχει πάρει δύο φορές σερί; Αν το κάνουμε, θα σταματήσω».

Αν δεν έχει… ενημερωθεί ήδη, ας τονιστεί στο σημείο αυτό πως τόσο η Ιταλία (1934, 1938), όσο και η Βραζιλία (1958, 1962) έχουν συνεχόμενες κατακτήσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων!

Τα mind games στα πέναλτι και το «τρελό» στατιστικό

Επιστρέφοντας στα του τελικού του 2022, κατά τη διαδικασία των πέναλτι ο τρελο-Ντίμπου προφανώς και συνέχισε τα… δικά του, ώστε τελικά να κατακτήσει η Αργεντινή το τρόπαιο. Σπεσιαλίστας γαρ, τόσο στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, όσο και στα mind games. Για να έρθει αυτό το 4-2 στη «ρώσικη ρουλέτα», έπρεπε να παίξει ξανά με το μυαλό των αντιπάλων. Πριν την εκτέλεση του Κομάν, αποφάσισε να… τσακωθεί με τον διαιτητή για να την καθυστερήσει. Αποτέλεσμα: κακή εκτέλεση και απόκρουση Νο1. Πριν την εκτέλεση του Τσουαμενί, μία από τα ίδια. Πήρε τη μπάλα και την πέταξε μακριά. Αποτέλεσμα: σουτ-άουτ και χαμένο πέναλτι Νο2 για τους «τρικολόρ». Δοκίμασε να κάνει… χατ-τρικ και στην εκτέλεση του Κολό Μουανί, όμως αυτή τη φορά παρενέβη ο διαιτητής. Αποτέλεσμα, ο Μαρτίνες «κατάφερε» να χρεωθεί κίτρινη κάρτα κατά τη διάρκεια διαδικασίας πέναλτι σε τελικό Μουντιάλ. Αυτό κι αν είναι σπάνιο και «τρελό» στατιστικό! Η δουλειά πάντως είχε ήδη γίνει, με το 4-2 να οδηγεί το τρόπαιο στα χέρια του Λιονέλ Μέσι.

Τείχος!

«Ενός λεπτού σιγή»

Λίγα λεπτά έχουν περάσει από τον μεγάλο τελικό και την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή και ο Μαρτίνες, γίνεται ξανά…

…ντουβάρι!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πετύχει χατ-τρικ, που όμως δεν ήταν αρκετό. Κατά τη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών των Αργεντινών στα αποδυτήρια, ο «Ντίμπου» καλεί άπαντες να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή… εις μνήμην την τρομερής απόδοσης του Γάλλου σούπερ σταρ: «Ενός λεπτού σιγή για τον Εμπαπέ που πέθανε…»!

Emi Martinez disant de faire 1 minute de silence pour Kylian Mbappé… Un joueur de 23 ans a une VILLA dans leur crâne. 🫥 pic.twitter.com/eplUhBmF9f — Instant Foot ⚽ (@lnstantFoot) December 18, 2022

O νυν φορ της Ρεάλ Μαδρίτης πάντως, έκανε καιρό να… ηρεμήσει, αφού ο Μαρτίνες συνέχισε να τον πικάρει. Κατά την επιστροφή της ομάδας στο Μπουένος Άιρες, εμφανίστηκε στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι, κρατώντας μια κούκλα-μωρό με το πρόσωπο του Γάλλου. Και φυσικά, τυλιγμένη κανονικότατα με πάνα!

Fast forward δύο χρόνια μετά, σε βίντεο που «ανέβασε» η Ομοσπονδία της Αργεντινής, ο Μαρτίνες ρωτήθηκε για το αν συμβουλεύτηκε τον τότε συμπαίκτη του στην Παρί -Λιονέλ Μέσι- για το πώς ακριβώς επιλέγει να εκτελεί πέναλτι ο Κιλιάν Εμπαπέ. Η απάντησή του, ξανά… ιδιαίτερη: «Ποιος; Μαπέ; Παπέ; Πως το προφέρουμε τελικά;»

Απονομή που σόκαρε και δικαιολογίες… ό,τι να ‘ναι

Ιδιαίτερο… ενδιαφέρον -εννοείται- είχε και η απόφασή του να πανηγυρίσει με ιδιαίτερο τρόπο το «Χρυσό Γάντι» που κατέκτησε, για όλες αυτές τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ του Κατάρ. Κατά τη διάρκεια της απονομής, μπροστά σε κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια κόσμου που παρακολουθούσαν τον τελικό -με παιδιά σε μεγάλο ποσοστό- πήρε το τεράστιο χρυσό γάντι, το τοποθέτησε… ευλαβικά μπροστά στα γεννητικά του όργανα και άρχισε να το ανεμίζει. «Ο Ντίμπου πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο», έγραψαν τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Στο ίδιο τρελό μοτίβο που έχει ο ίδιος δημιουργήσει με την προσωπικότητα και τα καμώματά του, οι εξηγήσεις του για τη φάση αυτή είναι… όπου σπείρει ο άνεμος. Η πρώτη του χρονικά εξήγηση ήταν ότι «το έκανα επειδή οι Γάλλοι με αποδοκίμαζαν. Η αλαζονεία δεν μου ταιριάζει» διευκρίνισε μιλώντας στον αργεντίνικο ραδιοφωνικό σταθμό «La Red». Μήνες αργότερα, η… ιστορία άλλαξε. Σε άλλη συνέντευξη, στο «TyC Sports» παραδέχθηκε πως ήταν λάθος η κίνησή του, αλλά… έριξε ευθύνες στους συμπαίκτες του: «Προφανώς δεν είμαι περήφανος γι’ αυτό, αλλά ήταν ένα στοίχημα. Τη στιγμή που ετοιμαζόμουν να πάρω το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα, τα παιδιά μου είπαν “γιατί δεν κάνεις το ίδιο που είχες κάνει στο Κόπα Αμέρικα;”. Απάντησα “κι αν το κάνω;”. Μου είπαν “κι αν δεν το κάνεις;”»

Α, ναι! Για όσους δεν κατάλαβαν, κάτι… αντίστοιχο είχε κάνει και το 2021, στην τότε κατάκτηση του Copa America…

Emiliano Martinez made his international debut for Argentina 🇦🇷 on June 3, 2021 against Chile. 🏆 2021 Copa America Champion

🏆 2022 Finalissima Champion

🏆 2022 World Cup Champion He’s also won the Golden Glove both at the Copa America and World Cup. 🫡 pic.twitter.com/eDJc6CziPt — Sports Brief (@sportsbriefcom) December 19, 2022

Για τους Αργεντίνους πάντως, παραμένει λαϊκός ήρωας, με τον πανηγυρισμό του να γίνεται και αυτός τατουάζ…

Νέο Copa America, νέο «γάντι», τιμωρία και… repeat

Και επειδή προφανώς είχε… καιρό να το κάνει από το 2022, το έκανε ξανά το 2024! Μετά τον τελικό και το 1-0 επί της Κολομβίας, στην δεύτερη κατάκτηση Copa America της καριέρας του, πανηγύρισε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και βεβαίως τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών από τη FIFA.

Παρά την τιμωρία πάντως, ο Ντίμπου παραμένει αδιόρθωτος και έκανε προσφάτως… χατ-τρικ, αποδεικνύοντας ότι όποια ερμηνεία έδωσε για την πρώτη αυτή κίνησή του στο Κατάρ, ήταν για τα μάτια του κόσμου. Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Χιλής με 3-0 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι παίκτες της «αλμπισελέστε» παρέλασαν στον αγωνιστικό χώρο με ένα αντίγραφο του τροπαίου του Copa America. Ο Μαρτίνες, παρέλασε όπως πάντα με τον δικό του τρόπο, τοποθετώντας το στο ίδιο σημείο…

Το απόλυτο «τείχος»!

Όμως είπαμε, για κάθε ιστορία που σε αναγκάζει να αναρωτιέσαι ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά του, υπάρχει και μια ιστορία που αξίζει ποδοσφαιρικής υπόκλισης. Γιν και Γιάνγκ. Τείχος, ντουβάρι, ξανά τείχος… και ούτω καθεξής!

Σε 51 παιχνίδια με την Αργεντινή, έχει το τρομερά εντυπωσιακό στατιστικό των 36 clean sheets. Έχει παίξει 51 ματς και δεν έχει φάει γκολ στα 36 από αυτά! Ποσοστό: 70,5%! Το καλύτερο πάνω από κάθε άλλο τερματοφύλακα από το 2000 και έπειτα, στις πρώτες του 50 εμφανίσεις με το εθνόσημο.

Και μόλις 22 γκολ συνολικό παθητικό! Επιπλέον, τέσσερις νικηφόρες διαδικασίες πέναλτι, με δικές του επεμβάσεις. Δύο Copa America, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Finalissima. Και πολλά, πολλά προσωπικά βραβεία: Δύο τρόπαια «Λεβ Γιασίν», ως ο τερματοφύλακας της χρονιάς (2023,2024). Δύο βραβεία Καλύτερου Τερματοφύλακα από τη FIFA (2022, 2024). Μέλος της καλύτερης ενδεκάδας της χρονιάς για τη FIFA (2024). «Χρυσό Γάντι» στο Μουντιάλ του 2022. «Χρυσό Γάντι» για τα Copa America του 2021 και του 2024. Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς στην Αργεντινή το 2024. Παίκτης της χρονιάς για την Άστον Βίλα το 2021.

«Μιλώντας» για τη Βίλα και εκεί τα νούμερά του είναι καταπληκτικά: Σε 199 συμμετοχές, έχει δεχθεί 244 γκολ και μετρά 63 clean sheets. Εκείνη δε η πρώτη του σεζόν στην Premier League, ήταν επίσης εντυπωσιακή, πετυχαίνοντας ιστορικό ρεκόρ για τερματοφύλακα του συλλόγου, με 15 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ.

Όλα τα παραπάνω, σε διάστημα ουσιαστικά μιας πενταετίας και σε ένα μυθικό «prime» καριέρας. Ένα κλασικό ποδοσφαιρικό ρητό είναι το «δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα χωρίς μεγάλο τερματοφύλακα» και ο «Ντίμπου» το απέδειξε για πολλοστή φορά. Η δική του άνοδος ήταν που πρακτικά σηματοδότησε την επιστροφή της Αργεντινής στην κορυφή του κόσμου, με μόλις 4 χρόνια καριέρας στην «Αλμισελέστε», αφού η πρώτη του συμμετοχή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το 2021.

Η έναρξη των mind games

Ένα χρόνο πριν τα του τελικού του Μουντιάλ, τον Ιούλιο του 2021, ο Μαρτίνες έπαιξε με την Αργεντινή στον ημιτελικό του Copa America, κόντρα στην Κολομβία. Κρίθηκε και αυτός στα πέναλτι. Και εκεί, έπαιξε και με το μυαλό των αντιπάλων του, με απόλυτη επιτυχία. Σε ένα ματς που μπορούσε κανείς να κόψει την ένταση στην ατμόσφαιρα με το μαχαίρι, ο «Ντίμπου» ξεκίνησε από τον άπειρο Γέρι Μίνα: «Είσαι αγχωμένος. Το βλέπω φίλε, θα το χάσεις». Και όντως το έχασε. Ο Μαρτίνες πιάνει τρία συνολικά πέναλτι των Κολομβιανών και χαρίζει στην ομάδα του την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, όπου σήκωσε και το τρόπαιο.

Απόλυτος μετρ του είδους

Όταν πια ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την Άστον Βίλα στο δρόμο προς την ιστορική κατάκτηση του Conference League, το όνομα του Μαρτίνες ήταν ξανά στην επικαιρότητα. Εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν θα ήθελε να κριθεί η πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, αφού τότε μετρούσε 10 επεμβάσεις στις τελευταίες 24 εκτελέσεις πέναλτι, σε 5 διαφορετικές διαδικασίες πέναλτι, έχοντας βγει νικητής σε όλες τις περιπτώσεις!

Την επόμενη χρονιά πια, ο Μαρτίνες έπαιξε με την Άστον Βίλα και στο κορυφαίο επίπεδο, στο Champions League. Και συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς. Μόνος του νίκησε τη Μπάγερν Μονάχου με τις επεμβάσεις του. Το ίδιο και κόντρα στη Γιουβέντους, όταν οι «χωριάτες» πήραν τη νίκη με 1-0 και τον Αργεντίνος να πραγματοποιεί μία απίθανη επέμβαση στο 0-0.

Φαύλος κύκλος και… θεραπεία

Ο κύκλος της ποδοσφαιρικής ζωής του Μαρτίνες όμως είναι φαύλος. Ο Αργεντινός πάντα θα είμαι μέσα στην επικαιρότητα, γιατί απλώς είναι ο… εαυτός του. Λίγους μήνες πίσω, στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν π.χ. η Αργεντινή έχασε από την Κολομβία στα προκριματικά του Μουντιάλ και αυτή τη φορά αυτό που του έφταιξε ήταν ο κάμεραμαν που τον ακολουθούσε…

No jodan con el Dibu… pic.twitter.com/RcCB8Tbt9j — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2024

Λίγες μέρες πριν πια, μετά το 4-1 επί της Βραζιλίας που αποτέλεσε αφορμή ώστε να ξαναθυμηθούμε τα… καμώματά του, ο «Ντίμπου» φρόντισε να «στολίσει» και τον Ραφίνια με «ενός λεπτού σιγή», όπως είχε κάνει και για τον Εμπαπέ. «Ενός λεπτού σιγή για τον Ραφίνια που πέθανε», τραγούδησε ο Αργεντινός και μαζί οι συμπαίκτες του.

UN MINUTO DE SILENCIO… 😂😂😂 pic.twitter.com/3ahePnrx6V — TyC Sports (@TyCSports) March 26, 2025

Είναι όμως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ένας κακός τύπος; Χρειάζεται βοήθεια; Είναι ίσως παρεξηγημένος; Ή μήπως είναι απλά, αυτός που είναι; Με τα καλά του και τα κακά του; Τις καλές και τις κακές στιγμές του, όπως κάθε αυθεντικός άνθρωπος; Ο ίδιος, πάντως, υποστηρίζει ότι αναγνωρίζει τα λάθη του και προσπαθεί να διορθωθεί. Μετά το ματς με την Βραζιλία, μίλησε για όλα αυτά περιστατικά που τον φέρνουν συχνά στην επικαιρότητα.

«Δουλεύω με τον ψυχολόγο μου. Είμαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Έχω τέσσερα Χρυσά Γάντια και άλλα 4 βραβεία Καλύτερου Τερματοφύλακα της χρονιάς. Προσπαθώ να βρω τον τρόπο ώστε να βελτιωθώ. Κάποιες φορές είναι ο Ντίμπου εναντίον του Ντίμπου…»

Γιν και Γιανγκ. Τείχος εναντίον Ντουβαριού. Ντίμπου εναντίον Ντίμπου. Είτε τον συμπαθείς, είτε όχι, είτε είσαι μαζί του, είτε εναντίον του, το μόνο σίγουρο είναι ότι με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν βαριέσαι ποτέ!