Αργεντινή – Βραζιλία: Τα «γκελάκια» του Μαρτίνες στο 84ο λεπτό (vids)

Η εθνική Αργεντινής διέλυσε την Βραζιλία με το εμφατικό 4-1 (σ.σ. δίχως μάλιστα τους Λιονέλ Μέσι και Λαουτάρο Μαρτίνες στη σύνθεσή της) σε ένα ματς που είχε τεράστια ένταση, πριν, μετά, αλλά και κατά την διάρκειά του.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και έθεσαν τις βάσεις του θριάμβου με τρία γκολ από το πρώτο μέρος, βάζοντας το… κερασάκι στο 71′ με τον Σιμεόνε. Τη δική του στιγμή, ωστόσο, θέλησε να προσθέσει ο συνήθης… ύποπτος στα viral στιγμιότυπα, Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο τερματοφύλακας της «Αλμπισελέστε» αποφάσισε στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης να πικάρει με τον δικό του τρόπο τον Ραφίνια, για τις δηλώσεις που έκανε ο Βραζιλιάνος.

Συγκεκριμένα, είχε την μπάλα στην περιοχή και αφού κανείς δεν τον πίεζε, άρχισε να κάνει «γκελάκια» με την μπάλα, θέλοντας έτσι να «ταπεινώσει» τους Βραζιλιάνους.

Ο προπονητής του, Λιονέλ Σκαλόνι, πάντως, δεν συμφωνούσε με την κίνηση του τερματοφύλακά του, κάνοντάς του νόημα απο τον πάγκο να σταματήσει και να συνεχίσει το παιχνίδι.

Δείτε τα βίντεο:

Emiliano Martinez is trolling with Brazil pic.twitter.com/kRiF6MqlOU

Emiliano Martínez with the ball but Lionel Scaloni does not approve! 🇦🇷 pic.twitter.com/vKzKc3Sz7e

