Κορυφαίος τερματοφύλακας και για το 2024 ο Εμιλιάνο Μαρτίνες (Pic)

Πήρε σπίτι του το «Λεβ Γιασίν» ο Εμιλιάνο Μαρτίνες! Ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα και της Εθνικής Αργεντινής κατέκτησε τον τίτλο του κορυφαίου τερματοφύλακα της χρονιάς back to back για πρώτη φορά στην ιστορία.

Με την «αλμπισελέστε» κατέκτησε και πάλι το Κόπα Αμέρικα ενώ ήταν πρωταγωνιστής και στην εντυπωσιακή πορεία της Άστον Βίλα στην Premier League, η οποία την οδήγησε στη League Phase του Champions League.

Εκεί που δεν τα κατάφερε βέβαια ήταν στο Conference League όπου έπεσε πάνω στον Ολυμπιακό. Ο Μαρτίνες ειχε αγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό των δύο ομάδων στο Καραϊσκάκη, στον οποίο οι πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 2-0.

EMILIANO MARTINEZ IS THE 2024 YACHINE TROPHY WINNER! Argentina goalkeeper extends his reign! #TrophéeYachine #ballondor @AVFCOfficial @championsleague pic.twitter.com/lpykGx38zV

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024