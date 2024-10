Κορυφαία ομάδα στον κόσμο η Ρεάλ, αλλά η «βασίλισσα» δεν πήγε στο Παρίσι (pic & vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα στον κόσμο για το 2024! Η πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα και το Champions League και δικαιολογημένα πήρε το βραβείο, αλλά δεν το παρέλαβε καθώς κανείς εκπρόσωπός της δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή στο Παρίσι.

Αιτία ήταν βέβαια το γεγονός πως τελικά δεν θα πάρει την «Χρυσή Μπάλα» ο Βινίσιους όπως είχε διαρρεύσει αρχικά, αλλά ο Ρόδρι. Με απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ οι Μαριλένοι γύρισαν την πλάτη τους στο event εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Real Madrid is the Men Club of The Year!

Congrats @realmadrid 💜🤍 #clubdelannée #ballondor @ChampionsLeague pic.twitter.com/v89myP4XX0

— Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024