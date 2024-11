«Γροθιά στο στομάχι» για τα θύματα του Τραμπ η επανεκλογή του

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για δεύτερη θητεία την περασμένη εβδομάδα, οι γυναίκες που υποστηρίζουν ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά, καθώς και άλλα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι ένας άνδρας που έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για σεξουαλική κακοποίηση θα μπορέσει και πάλι να γίνει πρόεδρος.

Μία από αυτές περιέγραψε αυτή τη νίκη ως «γροθιά στο στομάχι».

Περισσότερες από είκοσι γυναίκες έχουν προβάλει τέτοιους ισχυρισμούς εναντίον του Τραμπ.

Η Τζιν Κάρολ

Μεταξύ αυτών η Ε Τζιν Κάρολ, στην οποία επιδικάστηκαν συνολικά σχεδόν 90 εκατ. δολάρια σε δύο αστικές δίκες, αφού οι ένορκοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά και τη συκοφάντησε.

Η ίδια δήλωσε στο X: «Προσπάθησα να σας το πω».

Αρκετά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης που ερωτήθηκαν από τον Guardian, καθώς και συνήγοροι ατόμων που έχουν υποστεί κακοποίηση, δήλωσαν ότι δεν εξεπλάγησαν από τη νίκη του Τραμπ.

Θεώρησαν ότι ήταν ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η σεξουαλική κακοποίηση δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Στην συνέχεια επισήμαναν το γεγονός ότι οι ισχυροί άνθρωποι που διαπράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα φαίνεται να είναι σε θέση να αποφύγουν τις επιπτώσεις.

Η Στέισι Γουίλιαμς

Η Στέισι Γουίλιαμς, η οποία δήλωσε ότι γνώρισε τον Τραμπ μέσω του Τζέφρι Επστάιν πριν από περίπου τρεις δεκαετίες είπε ότι ο νυν εκλεγμένος πρόεδρος την χούφτωσε στον Πύργο Τραμπ το 1993 σε ένα «διεστραμμένο παιχνίδι», είναι μεταξύ των πολλών που επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των εκλογών.

Donald Trump groped me in what felt like a ‘twisted game’ with Jeffrey Epstein, former model alleges https://t.co/fmMnKCfRMz — The Guardian (@guardian) October 23, 2024

«Νομίζω ότι αυτό που όλοι ελπίζαμε ήταν ότι η αλήθεια θα έβγαινε στην επιφάνεια και ότι οι ιστορίες θα επηρέαζαν την ψήφο των ανθρώπων».

Όμως, κατέληξε πως «η παραπληροφόρηση κέρδισε αυτές τις εκλογές».

Η Γουίλιαμς δήλωσε ότι βρισκόταν στην Πενσυλβάνια και έκανε εκστρατεία για πέντε ημέρες.

«Δεν ήθελα ποτέ να πω την ιστορία μου, ήξερα ότι θα ήταν κάτι σαν καταιγίδα στα μέσα ενημέρωσης και θα ξεσπούσε. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να αναλάβεις, πόσο μάλλον όλες οι αντιδράσεις και ο μισογυνισμός», είπε επίσης.

«Προετοιμαζόμουν γι’ αυτό, αλλά άξιζε τον κόπο αν μπορούσα να περάσω το μήνυμά μου εκεί έξω.

«Τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να πει: ‘Ε, λέει ψέματα’», είπε η Γουίλιαμς.

Η Έιμι Ντόρις

Μεταξύ των γυναικών που έχουν καταθέσει ισχυρισμούς εναντίον του Τραμπ είναι η Έιμι Ντόρις, πρώην μοντέλο, η οποία δήλωσε στον Guardian ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά στο τουρνουά τένις US Open το 1997.

This picture was taken the weekend I was sexually assaulted by @realDonaldTrump

I had no idea @Diddy would do the things he has. Why do others get held accountable while the other guy gets away with absolutely anything he wants ? pic.twitter.com/2j6roUU48M — Amy Dorris (@iamamydorris) October 17, 2024

Η Ντόρις ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ πίεσε τη γλώσσα του στο λαιμό της, χούφτωσε το σώμα της και την κράτησε σε μια λαβή από την οποία δεν μπορούσε να ξεφύγει, σε ένα περιστατικό που την έκανε να νιώσει «αηδιασμένη» και «βιασμένη».

Η Νατάσα Στόινοφ

Δύο άλλες εξέχουσες κατήγοροι είναι η Νατάσα Στόινοφ και η Τζέσικα Λιντς, οι οποίες κατέθεσαν στο δικαστήριο για την αστική διαδικασία της Κάρολ εναντίον του Τραμπ.

People Magazine released a photo of Natasha Stoynoff, one of Trump’s accusers standing right next to Donald Trump. In what scientists call ‘the grope zone.’ #LSSC pic.twitter.com/3fD6ERUaT0 — The Late Show (@colbertlateshow) December 13, 2017

Η Στόινοφ είπε ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σε ένα δωμάτιο στο Μαρ-α-Λάγκο πριν από περίπου 20 χρόνια, όταν το περιοδικό People την είχε στείλει εκεί για να του πάρει συνέντευξη για τον πρώτο χρόνο του γάμου του με την τρίτη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Η Τζέσικα Λιντς

Η Λιντς κατέθεσε το 2016 ισχυριζόμενη ότι ο Τραμπ της έπιασε το στήθος και προσπάθησε να βάλει το χέρι του στη φούστα της όταν κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλο σε αεροπλάνο τη δεκαετία του 1970.

Σε μία ομιλία του ο Τραμπ απάντησε λέγοντας :«Πιστέψτε με, δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αυτό μπορώ να σας το πω», ενώ εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας δήλωσε ότι ο ισχυρισμός της ήταν «μυθοπλασία».

Δεν προκαλεί έκπληξη

Η Έρικα Βλάντιμερ, συνιδρύτρια της Ομάδας Εργασίας για τη Σεξουαλική Παρενόχληση, δήλωσε ότι δεν εκπλήσσεται που ο Τραμπ κέρδισε παρά την αναφερόμενη συμπεριφορά του προς τις γυναίκες.

«Ποτέ δεν είχα την ψευδαίσθηση ότι το γεγονός ότι ο Τραμπ είναι ένας κατά συρροήν σεξουαλικός παρενοχλητής και σεξουαλικός κακοποιός ήταν κάτι βασικό στα μυαλά των περισσότερων ψηφοφόρων – ότι αυτό αποτελούσε προτεραιότητα όταν επρόκειτο να αποφασίσουν ποιον θα ψήφιζαν για πρόεδρο», δήλωσε η Βλάντιμερ.

«Και όμως, αυτό δεν το κάνει ευκολότερο να χωνευτεί».

«Μέχρι οι θεσμοί μας, οι άνθρωποι που κατέχουν αυτή την εξουσία, να είναι πρόθυμοι να πουν ότι αυτό δεν είναι εντάξει, νομίζω ότι θα δούμε άνδρες σαν τον Τραμπ να συνεχίζουν να συσσωρεύουν εξουσία », δήλωσε η Βλάντιμερ.

Δείξε μου τον φίλο σου…

Η δεύτερη νίκη του Τραμπ προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο χαρακτήρας ενός προέδρου δεν φαίνεται να έχει σημασία για τους ψηφοφόρους.

Πόσο μάλλον και για τον χαρακτήρα εκείνων με τους οποίους περιβάλλεται.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα Ματ Γκατζ, ο οποίος έχει ερευνηθεί για σεξουαλικά παραπτώματα και διακίνηση ανθρώπων, είναι ο εκλεκτός του Τραμπ για τον γενικό εισαγγελέα.

One year ago, we all learned exactly how much respect Donald ‘Grab Em By The Pussy’ Trump had for women pic.twitter.com/VBTngFMTJM — NowThis Impact (@nowthisimpact) October 7, 2017

Εβδομάδες πριν από τις εκλογές του 2016, ήρθε στο προσκήνιο ένα ντοκουμέντο από την τηλεοπτική εκπομπή Access Hollywood.

Στην ηχογράφηση αυτή, ο Τραμπ καυχιόταν ότι μπορούσε να επιτεθεί σεξουαλικά σε γυναίκες λόγω της φήμης του, λέγοντας: «Απλά φιλήστε. Δεν περιμένω καν. Και όταν είσαι σταρ, σε αφήνουν να το κάνεις. Μπορείς να κάνεις τα πάντα … Πιάσε τις από το μουνί».

Επικίνδυνη αρρενωπότητα

Η Γκλόρια Όλρεντ, η οποία επί δεκαετίες ως δικηγόρος έχει υπερασπιστεί θύματα, συμπεριλαμβανομένων πέντε κατηγόρων του Τραμπ, δήλωσε: «ένα θέμα της πρόσφατης εκστρατείας του πρώην προέδρου φάνηκε να είναι ο ανδρικός σοβινισμός».

Our recently published Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men are designed for psychologists to use in treating patients & encouraging the beneficial aspects of masculinity among their clients. Read the full guidelines here: https://t.co/vrIwAaVYXY — American Psychological Association (@APA) January 7, 2019

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην οδηγία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης που αναγνωρίζει ότι «ο παραδοσιακός ανδρισμός είναι ψυχολογικά επιβλαβής» για τους άνδρες και τα αγόρια.

Όμως, «πιστεύω ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα υποφέρουν επίσης από αυτή την εκδοχή του τοξικού ανδρισμού και κινδυνεύουν από αυτόν. Απόδειξη αυτού βλέπουμε τώρα στο διαδίκτυο, όπου ορισμένοι νεαροί άνδρες φαίνεται να αισθάνονται άνετα λέγοντας ‘το σώμα σου, η επιλογή μου’, το οποίο θα μπορούσε να γίνει το σύνθημα των βιαστών, των σεξουαλικών παρενοχλητών και των παιδεραστών», ανέφερε η Άλεντ σε δήλωσή της.