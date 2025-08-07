Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

Ο Ντιν Κέιν, γνωστός από τη σειρά Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993–1997), ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου 2025 ότι εντάσσεται στην ICE, την υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένη με την σύλληψη και απέλαση μεταναστών και προσφύγων, ως μέρος της εκστρατείας ενίσχυσης της πολιτικής απέλασης της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο ηθοποιός δήλωσε ότι θεωρεί «πατριωτικό του καθήκον» να συμβάλει στην ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών και υποστήριξε ότι έχει ήδη σχετική εμπειρία, καθώς έχει υπηρετήσει σε δημόσιες θέσεις και έχει εκπαιδευτεί ως εθελοντής αστυνομικός. Τόνισε ότι βλέπει την ένταξή του στην ICE ως μια «πράξη σωτηρίας της Αμερικής».

Από Superman πράκτορας της ICE

Μιλώντας στο Fox News την Τετάρτη το βράδυ, ο Ντιν Κέιν, είπε στον παρουσιαστή Τζέσι Γουότερς ότι αποφάσισε να ενταχθεί στην ICE αφού μοιράστηκε ένα από τα βίντεο πρόσληψης τους στον λογαριασμό του στο Instagram την Τρίτη, για το οποίο ο Γουότερς είχε μιλήσει στην εκπομπή του.

«Έχω δώσει όρκο ως αναπληρωτής σερίφης και εφεδρικός αστυνομικός – δεν ήμουν μέλος της ICE, αλλά μόλις το δημοσίευσα και εσύ το ανέφερες στην εκπομπή σου, έγινε χαμός», είπε ο Κέιν στον Γουότερς την Τετάρτη. «Έτσι, τώρα έχω μιλήσει με κάποιους αξιωματούχους της ICE και θα ορκιστώ ως πράκτοράς της το συντομότερο δυνατόν».

Όταν ρωτήθηκε τι τον ενέπνευσε να ενταχθεί, ο Κέιν είπε: «Αυτή η χώρα χτίστηκε από πατριώτες που βγήκαν μπροστά, είτε ήταν δημοφιλές είτε όχι, και έκαναν το σωστό. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι το σωστό».

O Superman ήταν μετανάστης

Η απόφαση αυτή του Κέιν έρχεται να στηρίξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό να προβλέπει 75 δισεκατομμύρια δολάρια για την ICE, μεταξύ άλλων για την πρόσληψη 10.000 νέων πρακτόρων έως το 2029. Ήδη, έχουν αρθεί παλαιότερα ηλικιακά όρια για να διευκολυνθεί η πρόσληψη νέων υπαλλήλων, ενώ η υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις.

Αυτή η κίνηση έχει λάβει ευρεία δημοσιότητα, αλλά και έντονη κριτική. Ο Κέιν καταδίκασε τη «woke» κατεύθυνση του Χόλιγουντ, αλλά και της τελευταίας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Superman του Τζέιμς Γκαν, και υποστήριξε την ανάγκη περιορισμών στην μετανάστευση για τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας.

«Πόσο woke θα κάνει το Χόλιγουντ αυτόν τον χαρακτήρα; Πόσο θα αλλάξει η Disney τη Χιονάτη της; Γιατί θα αλλάξουν αυτούς τους χαρακτήρες ώστε να ταιριάζουν στην εποχή μας;», είπε ο ηθοποιός στο ΤΜΖ.

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, εξαιρετικά φιλικός προς τους μετανάστες», πρόσθεσε.

Ενώ συμπλήρωσε: «Αλλά υπάρχουν κανόνες… Πρέπει να υπάρχουν όρια, γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους, η κοινωνία θα καταρρεύσει. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν όρια».

Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ταυτόχρονα, η πολιτική απέλασης της κυβέρνησης Τραμπ αντιμετωπίζει εντονότατη πίεση καθώς αποκαλύπτονται σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εγκαταστάσεις κράτησης της ICE. Συγκεκριμένα, πρόσφατη έκθεση του γερουσιαστή Τζον Όσοφ περιγράφει περισσότερες από 500 αξιόπιστες καταγγελίες για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, άρνηση ιατρικής φροντίδας, αποχωρισμό παιδιών από τους γονείς τους και ελλείψεις σε βασικά αγαθά, από την 20ή Ιανουαρίου του 2025 και μετά, σύμφωνα με άρθρο του Guardian.

Παράλληλα, η ICE έχει δεχθεί τις επικρίσεις οργανώσεων που υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις της, όπως η πρόσφατη έφοδος έξω από κατάστημα Home Depot στο Λος Άντζελες, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες χρησιμοποίησαν ενοικιαζόμενα φορτηγά για να αιφνιδιάσουν μετανάστες εργαζόμενους, παραβιάζουν δικαστικές εντολές που προστατεύουν από συλλήψεις βάσει εθνότητας ή εμφάνισης, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει μία σκληρή σύγκρουση: από τη μία πλευρά, ένας εμβληματικός ηθοποιός, που κάποτε ενσάρκωνε τον ήρωα-επιτομή της δικαιοσύνης, υποστηρίζει πολιτική απέλασης και αυστηρής ασφάλειας· και από την άλλη, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικά κινήματα αντιδρούν στα δραματικά και συχνά επαχθή αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.