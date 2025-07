Ομοσπονδιακοί πράκτορες συγκρούστηκαν με διαδηλωτές κατά τη διάρκεια επιδρομής της ICE σε φάρμα στη Νότια Καλιφόρνια, μία από τις τουλάχιστον δύο επιδρομές μεγάλης κλίμακας στην περιοχή την Πέμπτη, όπως επιβεβαιώνει το ABC.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από ένα αγρόκτημα παραγωγής κάνναβης κατά μήκος της οδού Λαγκούνα στην περιοχή Καμαρίλο της κομητείας Βεντούρα. Ο σταθμός του ABC News στο Λος Άντζελες παρατήρησε αρκετές συγκρούσεις μεταξύ θεατών ή διαδηλωτών και τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη.

Πλάνα από τις συγκρούσεις έδειχναν ομοσπονδιακούς πράκτορες να καθηλώνουν κάποιον στο έδαφος. Οι διαδηλωτές επίσης προσπαθούσαν να παρεμποδίσουν στρατιωτικό όχημα τύπου Hammer που οδηγούσε την αυτοκινητοπομπή με σκοπό τις συλλήψεις μεταναστών χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες, οι οποίοι ήταν μασκοφόροι, χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, κρότου-λάμψης και άλλα μέτρα ελέγχου του πλήθους. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του Δημοκρατικού Βουλευτή Σαλούδ Καρμπαχάλ, περιτριγυρισμένου από ένοπλους μασκοφόρους πράκτορες να κάνει λόγο για «overkill» δηλαδή για υπερβολική χρήση δύναμης.

Μια άλλη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για τη μετανάστευση εθεάθη στην Καρπιντέρια της Καλιφόρνια, βόρεια της κομητείας Βεντούρα.

Το δημοτικό συμβούλιο της παράκτιας πόλης συγκάλεσε συνεδρίαση την Πέμπτη για να συζητήσει την αύξηση της επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση στην περιοχή, στην οποία έγιναν δύο επιδρομές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την πόλη.

Οι αξιωματούχοι μετανάστευσης κατέβηκαν το απόγευμα της Πέμπτης σε ένα μεγάλο φυτώριο κάνναβης στη Νότια Καλιφόρνια, προκαλώντας μια πολύωρη αντιπαράθεση με διαδηλωτές που απέκλεισαν δρόμους και ήρθαν αντιμέτωποι με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Η σκηνή εκτυλίχθηκε έξω από το «Kέντρο Kαλλιέργειας Green House», μια εσωτερική εγκατάσταση 511.000 τετραγωνικών μέτρων νότια του Καμαρίλο.

Οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και κρότου λάμψης καθώς το συγκεντρωμένο πλήθος προσπαθούσε να πλησιάσει το πρώην αγρόκτημα ντομάτας. Ο εξοπλισμός της φάρμας φαινόταν να φορτώνεται σε ρυμουλκά και να απομακρύνεται. χωρίς να είναι σαφής ο λόγος της απομάκρυνσης του εξοπλισμού.

BREAKING: Massive ICE raid of farm workers in Ventura County California.

These people are an asset to America, NOT a liability. pic.twitter.com/mv62T3X0iR

— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 10, 2025