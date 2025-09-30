view
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
30 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:46
Eνσωμάτωση

Η αποτυχημένη καταδίωξη της ICE – Ο ποδηλάτης που νίκησε τους πράκτορες

Οι πράκτορες της ICE, εμφανώς εκνευρισμένοι, τον καταδιώκουν φωνάζοντας «Πιάστε τον!», χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σταματήσουν.

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Spotlight

Ένα βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων που δείχνει πράκτορες της ICE να καταδιώκουν έναν οδηγό delivery με ηλεκτρικό ποδήλατο στο κέντρο του Σικάγο, έγινε viral το Σαββατοκύριακο.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών επιχειρήσεων για τον εντοπισμό μεταναστών που πραγματοποιεί η υπηρεσία τις τελευταίες εβδομάδες.

Το υλικό μοιράστηκε στο X από τον χρήστη Christopher Sweat, ο οποίος περιέγραψε το περιστατικό γράφοντας: «Νωρίτερα σήμερα, πράκτορες της ICE καταδίωξαν έναν άνδρα στο κέντρο του Σικάγο αφού έκανε λεκτικά σχόλια, χωρίς σωματική ή απειλητική επαφή. Ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει».

Το… τρολάρισμα

Στο βίντεο ακούγεται ο άνδρας να επαναλαμβάνει: «Δεν είμαι πολίτης των ΗΠΑ», προτού ανέβει στο ηλεκτρικό του ποδήλατο και αρχίσει να απομακρύνεται γρήγορα. Οι πράκτορες της ICE, εμφανώς εκνευρισμένοι, τον καταδιώκουν φωνάζοντας «Πιάστε τον!», χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σταματήσουν.

Η σκηνή, που εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στο Σικάγο και σε άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ γύρω από το μεταναστευτικό, με τις αρχές να εντείνουν τις επιχειρήσεις ελέγχου. Παράλληλα, η καταδίωξη με e-bike, που θύμιζε περισσότερο σκηνή ταινίας παρά επιχείρηση αστυνόμευσης, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο οδηγός delivery τελικά εξαφανίστηκε μέσα στο αστικό τοπίο, αφήνοντας τους πράκτορες άπρακτους. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη και δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την ICE για το περιστατικό.

Economy
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Ευρωπαϊκά κονδύλια: Οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία από τη μείωσή τους

Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: Πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου – «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα»
29.09.25

Αναβολή στη δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα», είπε και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων μίλησε στους δημοσιογράφους και αρνήθηκε όλα όσα του καταλογίζονται για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε πριν το τροχαίο
29.09.25

Στην Ευελπίδων αυτή την ώρα ο Βασίλης Μπισμπίκης – Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε πριν το τροχαίο

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε. Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μαζί του στο κρητικό γλέντι.

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
28.09.25

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Βεγγαλικά, καπνογόνα και… χαμός στο ξενοδοχείο: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ «ξενύχτησαν» τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)
30.09.25

Βεγγαλικά, καπνογόνα και… χαμός στο ξενοδοχείο: Οπαδοί της Γαλατάσαραϊ «ξενύχτησαν» τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)

Βεγγαλικά και καπνογόνα από τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ επιχείρησαν να ξυπνήσουν τους παίκτες της Λίβερπουλ λίγες ώρες πριν το ματς στο Champions League.

«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» – Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν
30.09.25

«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» - Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν

Το άλμπουμ του Κιθ Έρμπαν Graffiti U του 2018 ήταν αφιερωμένο στην Κίντμαν. Στο τραγούδι «Gemini» — που πήρε το όνομά του από το ζώδιο της Κίντμαν — τραγουδάει: «Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό».

Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; – Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς
30.09.25

Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; - Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς

Επίσημα αμερικανική έκθεση κατέγραψε 227 περιστατικά από το 1990 μέχρι το 2024 και τα ευρήματά της έρχονται να διαψεύσουν τον αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος, όχι ο Τσίπρας
30.09.25

Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση του προοδευτικού εγχειρήματος, όχι ο Τσίπρας

Όσα είπε ο Φάμελλος για τον Αλέξη Τσίπρα - Η πρόταση για «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές»

