Η αποτυχημένη καταδίωξη της ICE – Ο ποδηλάτης που νίκησε τους πράκτορες

Ένα βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων που δείχνει πράκτορες της ICE να καταδιώκουν έναν οδηγό delivery με ηλεκτρικό ποδήλατο στο κέντρο του Σικάγο, έγινε viral το Σαββατοκύριακο.

Το περιστατικό εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών επιχειρήσεων για τον εντοπισμό μεταναστών που πραγματοποιεί η υπηρεσία τις τελευταίες εβδομάδες.

Το υλικό μοιράστηκε στο X από τον χρήστη Christopher Sweat, ο οποίος περιέγραψε το περιστατικό γράφοντας: «Νωρίτερα σήμερα, πράκτορες της ICE καταδίωξαν έναν άνδρα στο κέντρο του Σικάγο αφού έκανε λεκτικά σχόλια, χωρίς σωματική ή απειλητική επαφή. Ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει».

Το… τρολάρισμα

Στο βίντεο ακούγεται ο άνδρας να επαναλαμβάνει: «Δεν είμαι πολίτης των ΗΠΑ», προτού ανέβει στο ηλεκτρικό του ποδήλατο και αρχίσει να απομακρύνεται γρήγορα. Οι πράκτορες της ICE, εμφανώς εκνευρισμένοι, τον καταδιώκουν φωνάζοντας «Πιάστε τον!», χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον σταματήσουν.

Η σκηνή, που εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς, αναδεικνύει την ένταση που επικρατεί στο Σικάγο και σε άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ γύρω από το μεταναστευτικό, με τις αρχές να εντείνουν τις επιχειρήσεις ελέγχου. Παράλληλα, η καταδίωξη με e-bike, που θύμιζε περισσότερο σκηνή ταινίας παρά επιχείρηση αστυνόμευσης, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο οδηγός delivery τελικά εξαφανίστηκε μέσα στο αστικό τοπίο, αφήνοντας τους πράκτορες άπρακτους. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη και δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από την ICE για το περιστατικό.