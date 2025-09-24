Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Τουλάχιστον δύο κρατούμενοι δέχθηκαν πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) στο Ντάλας το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της αστυνομίας που έχουν γνώση του συμβάντος.

Ένας ύποπτος είναι νεκρός από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ στο X.

Η επίθεση στο Ντάλας

«Οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να είναι ασαφείς, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν πολλοί τραυματίες και νεκροί», ανέφερε η Νοέμ στην ανάρτησή της. Το κίνητρο της επίθεσης είναι άγνωστο, πρόσθεσε.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities. The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound. While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, δήλωσε στο CNN νωρίτερα την Τετάρτη ότι τρεις άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δεν διευκρίνισε ποιοι ήταν οι τρεις άνθρωποι.

🚨 BREAKING: Three people shot at Dallas ICE facility, agency confirms; shooter is down after self-inflicted wound, Fox News has learned pic.twitter.com/AVYxL3VNVL — Fox News (@FoxNews) September 24, 2025

«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό ελεύθερο σκοπευτή», δήλωσε ο Λάιονς.

Στις εγκαταστάσεις βρίσκονται συνήθως υπάλληλοι της ICE, πολίτες και κρατούμενοι μετανάστες.

On September 24, 2025, at about 6:40 a.m., Dallas Police responded to an assist officer call in the 8100 block of north Stemmons Freeway. The preliminary investigation determined that a suspect opened fire at a government building from an adjacent building. Two people were… — Dallas Police Dept (@DallasPD) September 24, 2025

Αντίστοιχα περιστατικά μέσα στη χρονιά

Η ένοπλη επίθεση της Τετάρτης ήταν η τρίτη τουλάχιστον περίπτωση φέτος στο Τέξας όπου εγκαταστάσεις της ICE ή της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας (CBP) έγιναν στόχος πυροβολισμών.

Στις 4 Ιουλίου, μια ομάδα επιτιθέμενων έβαλε στο στόχαστρο το Κέντρο Κράτησης Prairieland, κοντά στο Fort Worth, σε μια επίθεση που οι αρχές χαρακτήρισαν ως συντονισμένη και κατά την οποία ένας τοπικός αστυνομικός τραυματίστηκε στο λαιμό. Ο αστυνομικός επέζησε και περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για τον υποτιθέμενο ρόλο τους στην επίθεση.

Λίγες μέρες αργότερα, ένας 27χρονος άνδρας με τουφέκι και στρατιωτικό εξοπλισμό σκοτώθηκε από την αστυνομία, αφού άνοιξε πυρ σε εγκαταστάσεις της Συνοριακής Φρουράς στο Μακάλεν. Δύο αστυνομικοί και ένας υπάλληλος της Συνοριακής Φρουράς τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες σφαίρες ανταλλάχθηκαν μεταξύ του δράστη και των αστυνομικών αρχών.

Φωτογραφία: Fox News