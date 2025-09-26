magazin
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch 'Em All» 
Go Fun 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:00

Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 

Η Pokemon Company International καταγγέλλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την παράνομη χρήση του γνωστού σλόγκαν, της μουσικής και οπτικού υλικού από το δημοφιλές franchise σε βίντεο που προωθεί τις απελάσεις μεταναστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Πώς φλερτάρει κάθε γενιά; Από τους Boomers μέχρι τη Generation X

Spotlight

H Pokemon Company International ξεκαθάρισε ότι δεν έδωσε ποτέ άδεια για τη χρήση της πνευματικής της ιδιοκτησίας σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις της ICE.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα πρόσφατο βίντεο που αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) το οποίο περιλαμβάνει εικόνες και γλώσσα που συνδέονται με το εμπορικό μας σήμα» δήλωσε εκπρόσωπος της PCI στο BBC. «Η εταιρεία μας δεν συμμετείχε στη δημιουργία ή τη διανομή αυτού του περιεχομένου, και δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση της πνευματικής μας ιδιοκτησίας».

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε τόσο στον λογαριασμό X του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας όσο και στο TikTok του Λευκού Οίκου, παρουσίαζε συλλήψεις από την ακτοφυλακή και πράκτορες της ICE.

Το βίντεο συνόδευε το διάσημο σλόγκαν των Pokémon, Gotta catch ’em all (Πρέπει να τα πιάσεις όλα), ενώ περιελάμβανε πλάνα από τους τίτλους αρχής της σειράς κινουμένων σχεδίων με τον βασικό χαρακτήρα Ας Κέτσαμ.

@independent The Department of Homeland Security has shared a Pokemon-inspired video of ICE raids, as the Trump administration continues to ramp up its hardline stance on immigration. The DHS captioned the post, allegedly showing footage of migrants being arrested, with the Pokemon slogan, “Gotta Catch ‘Em All”. The video has prompted fury online. The Independent has contacted Nintendo for a response. #USNews #ICE #HomelandSecurity ♬ original sound – Independent

Η κατάληξη του βίντεο ήταν ιδιαίτερα προκλητική, καθώς εμφανίζονταν εικόνες από ψεύτικες κάρτες Pokémon, οι οποίες απεικόνιζαν τις φωτογραφίες σύλληψης (mugshots) ανδρών και γυναικών που συνελήφθησαν από την ICE, μαζί με τα φερόμενα εγκλήματά τους, όπως φόνο, παιδεραστία, διάρρηξη και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ για την εφαρμογή του «μεγαλύτερου προγράμματος απελάσεων εγκληματιών στην ιστορία της Αμερικής».

Η καταγγελία του Θίο Φον

Η χρήση περιεχομένου από κυβερνητικούς λογαριασμούς χωρίς άδεια δεν περιορίστηκε στα Pokémon.

Ο κωμικός και podcaster Θίο Φον (Theo Von) διαμαρτυρήθηκε επίσης έντονα για ένα άλλο βίντεο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το βίντεο, διάρκειας 31 δευτερολέπτων, ξεκινούσε με ένα κλιπ όπου ο Φον έλεγε: «Άκουσα ότι απελάθηκες, φίλε – αντίο» («Heard you got deported, dude – bye»), προκειμένου να ανακοινωθούν τα στοιχεία των απελάσεων της υπηρεσίας.

@cnnPodcaster Theo Von called out the Department of Homeland Security for using footage of him to tout deportations in a video that since appears to have been removed from DHS’ account on the social media platform X.♬ original sound – CNN

«Γεια σας DHS, δεν ενέκρινα τη χρήση μου σε αυτό», έγραψε ο Φον στον λογαριασμό του X (το βίντεο έχει έκτοτε αφαιρεθεί), απαιτώντας οικονομική αποζημίωση.

«Παρακαλώ κατεβάστε το και παρακαλώ κρατήστε με μακριά από τα ‘δυνατά’ σας βίντεο απελάσεων» σημείωσε ο Θίο Φον που υπενθύμισε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι ότι οι απόψεις του για τη μετανάστευση είναι «πολύ διαφορετικές» από αυτές που μπορεί κάποιος να υποθέσει από το συγκεκριμένο βίντεο.

Το επίμαχο κλιπ του DHS, με την απλή λεζάντα «Αντίο» («Bye»), ισχυριζόταν ότι δύο εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες είχαν απελαθεί στους πρώτους 250 ημέρες της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ.

Το βίντεο έδειχνε στη συνέχεια τον Τραμπ να λέει: «Απλώς σταμάτησαν να έρχονται, δεν έρχονται πια», και κατέληγε με την εικόνα ενός αεροπλάνου που απογειώνεται με τη λεζάντα «Φύγετε τώρα» («Leave now»).

Μόνο οργή

Τα περιστατικά ακολουθούν την έντονη αντίδραση της Βρετανίδας τραγουδίστριας Τζες Γκλιν, η οποία τον Ιούλιο είχε δηλώσει ότι ένιωσε «ναυτία» όταν ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ένα viral διαφημιστικό κλιπ, με το τραγούδι της, ως ηχητική υπόκρουση σε βίντεο προώθησης απελάσεων.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο X έδειχνε ανθρώπους με χειροπέδες να συνοδεύονται από την ICE σε πτήση, ενώ ακουγόταν το τραγούδι της Γκλιν, Hold my Hand (2015), και η χαρούμενη φωνή του διαφημιστικού που λέει: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με διακοπές Jet2» («nothing beats a Jet2 holiday») – φράση που έχει γίνει meme.

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες του Τραμπ επιμένουν να χρησιμοποιούν δημοφιλές πολιτιστικό περιεχόμενο και memes για την προώθηση των σκληρών μεταναστευτικών τους πολιτικών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των δημιουργών και των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων σε μια κόντρα που δεν προβλέπεται να λήγει σύντομα.

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Stream magazin
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!
Music Stage 25.09.25

Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!

Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατο που Παντελή Παντελίδη, ωστόσο τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας κρατούν «συντροφιά» μέχρι και σήμερα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
TV 25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»
Ελλάδα 26.09.25

Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Να δοθεί έγκριση για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»
«Ψυχολογικός πόλεμος» 26.09.25

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ ήχησε σε μεγάφωνα στη Γάζα – «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά»

Στο πλαίσιο μιας τακτικής «ψυχολογικού πολέμου», ο ισραηλινός στρατός μετέδωσε την ομιλία του Νετανιάχου στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας μέσω μεγαφώνων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ζελένκσι: Ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ – Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ
Ουκρανία 26.09.25

Ο Ζελένσκι ζήτησε πυραύλους Tomahawk από τον Τραμπ - Τα χαρακτηριστικά του παντός καιρού όπλου των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)
Μπάσκετ 26.09.25

Το δείπνο της ΕΟΚ στην Εθνική ομάδα του 2005 για τα 20 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket (pics)

Δείτε φωτογραφίες από το δείπνο που παρέθεσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης στους παίκτες της Εθνικής ομάδας που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Eurobasket 2005.

Σύνταξη
Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ
Παγανισμός 26.09.25

Το τελευταίο κάλεσμα: Πέθανε η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας, Πατρίσια Κρόουθερ – Το «ξόρκι» στον Χίτλερ

Η μάγισσα Πατρίσια Κρόουθερ υπήρξε η «ανώτερη ιέρεια» που τόλμησε να συστήσει τις πύλες του αποκρυφισμού στο ευρύ κοινό μέσω του BBC, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο σε ιστορίες που φτάνουν μέχρι και την αμφιλεγόμενη μαγική παρέμβαση κατά της ναζιστικής εισβολής του Χίτλερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης
Πολιτική 26.09.25

Το in στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ – Οδηγητή: Η «Κόκκινη Πολιτεία» έχει ντυθεί τα χρώματα της Παλαιστίνης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ - Οδηγητή στελνει μήνυμα υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και γίνεται μία μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στη γενοκτονία αλλά και ενάντια στο 13ωρο που προσπαθεί να επιβάλει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο 26.09.25

Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;

Ο πατέρας κάθεται στο ντιβάνι του ψυχαναλυτή, στο Συμπόσιο «Η πατρική μορφή: σε κρίση ή σε μετάβαση;». Μιλάει στο in ο πρόεδρος της Ελληνικης Εταιρίας Ψυχανάλυσης και Ψυχοθεραπείας Γ. Μανιαδάκης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
