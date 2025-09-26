H Pokemon Company International ξεκαθάρισε ότι δεν έδωσε ποτέ άδεια για τη χρήση της πνευματικής της ιδιοκτησίας σε περιεχόμενο που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις της ICE.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα πρόσφατο βίντεο που αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) το οποίο περιλαμβάνει εικόνες και γλώσσα που συνδέονται με το εμπορικό μας σήμα» δήλωσε εκπρόσωπος της PCI στο BBC. «Η εταιρεία μας δεν συμμετείχε στη δημιουργία ή τη διανομή αυτού του περιεχομένου, και δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση της πνευματικής μας ιδιοκτησίας».

Το επίμαχο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε τόσο στον λογαριασμό X του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας όσο και στο TikTok του Λευκού Οίκου, παρουσίαζε συλλήψεις από την ακτοφυλακή και πράκτορες της ICE.

Το βίντεο συνόδευε το διάσημο σλόγκαν των Pokémon, Gotta catch ’em all (Πρέπει να τα πιάσεις όλα), ενώ περιελάμβανε πλάνα από τους τίτλους αρχής της σειράς κινουμένων σχεδίων με τον βασικό χαρακτήρα Ας Κέτσαμ.

#ICE #HomelandSecurity ♬ original sound – Independent @independent The Department of Homeland Security has shared a Pokemon-inspired video of ICE raids, as the Trump administration continues to ramp up its hardline stance on immigration. The DHS captioned the post, allegedly showing footage of migrants being arrested, with the Pokemon slogan, “Gotta Catch ‘Em All”. The video has prompted fury online. The Independent has contacted Nintendo for a response. #USNews

Η κατάληξη του βίντεο ήταν ιδιαίτερα προκλητική, καθώς εμφανίζονταν εικόνες από ψεύτικες κάρτες Pokémon, οι οποίες απεικόνιζαν τις φωτογραφίες σύλληψης (mugshots) ανδρών και γυναικών που συνελήφθησαν από την ICE, μαζί με τα φερόμενα εγκλήματά τους, όπως φόνο, παιδεραστία, διάρρηξη και έκθεση παιδιού σε κίνδυνο.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής του Προέδρου Τραμπ για την εφαρμογή του «μεγαλύτερου προγράμματος απελάσεων εγκληματιών στην ιστορία της Αμερικής».

Η καταγγελία του Θίο Φον

Η χρήση περιεχομένου από κυβερνητικούς λογαριασμούς χωρίς άδεια δεν περιορίστηκε στα Pokémon.

Ο κωμικός και podcaster Θίο Φον (Theo Von) διαμαρτυρήθηκε επίσης έντονα για ένα άλλο βίντεο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το βίντεο, διάρκειας 31 δευτερολέπτων, ξεκινούσε με ένα κλιπ όπου ο Φον έλεγε: «Άκουσα ότι απελάθηκες, φίλε – αντίο» («Heard you got deported, dude – bye»), προκειμένου να ανακοινωθούν τα στοιχεία των απελάσεων της υπηρεσίας.

@cnn Podcaster Theo Von called out the Department of Homeland Security for using footage of him to tout deportations in a video that since appears to have been removed from DHS’ account on the social media platform X. ♬ original sound – CNN

«Γεια σας DHS, δεν ενέκρινα τη χρήση μου σε αυτό», έγραψε ο Φον στον λογαριασμό του X (το βίντεο έχει έκτοτε αφαιρεθεί), απαιτώντας οικονομική αποζημίωση.

«Παρακαλώ κατεβάστε το και παρακαλώ κρατήστε με μακριά από τα ‘δυνατά’ σας βίντεο απελάσεων» σημείωσε ο Θίο Φον που υπενθύμισε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι ότι οι απόψεις του για τη μετανάστευση είναι «πολύ διαφορετικές» από αυτές που μπορεί κάποιος να υποθέσει από το συγκεκριμένο βίντεο.

Το επίμαχο κλιπ του DHS, με την απλή λεζάντα «Αντίο» («Bye»), ισχυριζόταν ότι δύο εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες είχαν απελαθεί στους πρώτους 250 ημέρες της δεύτερης θητείας του προέδρου Τραμπ.

Το βίντεο έδειχνε στη συνέχεια τον Τραμπ να λέει: «Απλώς σταμάτησαν να έρχονται, δεν έρχονται πια», και κατέληγε με την εικόνα ενός αεροπλάνου που απογειώνεται με τη λεζάντα «Φύγετε τώρα» («Leave now»).

Μόνο οργή

Τα περιστατικά ακολουθούν την έντονη αντίδραση της Βρετανίδας τραγουδίστριας Τζες Γκλιν, η οποία τον Ιούλιο είχε δηλώσει ότι ένιωσε «ναυτία» όταν ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ένα viral διαφημιστικό κλιπ, με το τραγούδι της, ως ηχητική υπόκρουση σε βίντεο προώθησης απελάσεων.

When ICE books you a one-way Jet2 holiday to deportation. ✈🎶 Nothing beats it! pic.twitter.com/hlLapr9QsE — The White House (@WhiteHouse) July 29, 2025

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο X έδειχνε ανθρώπους με χειροπέδες να συνοδεύονται από την ICE σε πτήση, ενώ ακουγόταν το τραγούδι της Γκλιν, Hold my Hand (2015), και η χαρούμενη φωνή του διαφημιστικού που λέει: «Τίποτα δεν συγκρίνεται με διακοπές Jet2» («nothing beats a Jet2 holiday») – φράση που έχει γίνει meme.

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες του Τραμπ επιμένουν να χρησιμοποιούν δημοφιλές πολιτιστικό περιεχόμενο και memes για την προώθηση των σκληρών μεταναστευτικών τους πολιτικών, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των δημιουργών και των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων σε μια κόντρα που δεν προβλέπεται να λήγει σύντομα.