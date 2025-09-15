Τραμπ: Θα κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της αντίθεσης στην Υπηρεσία Μετανάστευσης
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να στείλει την Εθνοφρουρά σε μια σειρά από πόλεις των ΗΠΑ - Η ανάρτηση στο Trutch Social για την Ουάσινγκτον
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ λόγω της αντίθεσης στην Υπηρεσία Μετανάστευσης
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα κηρύξει την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα τη θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, αφού η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε πως η αστυνομία της δεν θα συνεργασθεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).
Οι επιχειρήσεις της ICE την έχουν κάνει «κόκκινο πανί» στις ΗΠΑ
Το ζήτημα είναι η παροχή πληροφοριών για πρόσωπα που ζουν ή εισέρχονται παρανόμως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απειλή του Τραμπ θεωρείται από τους επικριτές της ότι υπερβαίνει τις ομοσπονδιακές εξουσίες.
Τα σχόλια έγιναν αφού χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν αυτό τον μήνα στους δρόμους κατά της ανάπτυξης, τον Αύγουστο, από τον Τραμπ στην πρωτεύουσα στρατευμάτων της Εθνοφρουράς για να «αποκαταστήσουν το νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», αφού ισχυρίσθηκε πως η πρωτεύουσα μαστίζεται από εγκληματικότητα.
«Σε λίγες μόλις εβδομάδες. Ο «τόπος» ανθίζει απολύτως… για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.
Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:
Ο ίδιος κατηγόρησε «Δημοκρατικούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς» ότι πίεσαν την Μπάουζερ να γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση τη μη συνεργασία με την ICE.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Εθνοφρουρά είναι μια πολιτοφυλακή που λογοδοτεί στους κυβερνήτες των 50 πολιτειών, εκτός όταν καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια (η διοικητική περιφέρεια της πρωτεύουσας) λογοδοτεί απ’ ευθείας στον πρόεδρο.
