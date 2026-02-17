Νέες ευρωπαϊκές έρευνες για τα αμαρτωλά deepfake στο Χ

Παρά τη δέσμευση του Χ ότι θα σταματήσει να επιτρέπει στους χρήστες να «γδύνουν» εικόνες πραγματικών προσώπων, οι αντιδράσεις στην Ευρώπη συνεχίζονται με έρευνες στην Ιρλανδία και την Ισπανία.

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DCP) της Ιρλανδίας είναι η κύρια ρυθμιστική αρχή για το Χ στην Ευρώπη επειδή τα ευρωπαϊκά γραφεία της πλατφόρμας –όπως και πολλών άλλων εταιρειών τεχνολογίας- βρίσκονται στο Δουβλίνο.

Σε περίπτωση που η DCP κρίνει ότι παραβιάστηκε ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), η xAI, η εταιρεία του Έλον Μασκ στην οποία ανήκει σήμερα το Χ, κινδυνεύει με τσουχτερό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 4% του παγκόσμιου τζίρου της.

Το Grok, το chatbot της xAI που λειτουργεί στο Χ, πλημμύρισε τον περασμένο μήνα την πλατφόρμα με μη συναινετικά deepfake που έδειχναν παιδιά να φορούν μόνο εσώρουχα και γυναίκες σε μικροσκοπικά μπικίνι και προκλητικές στάσεις. Οι χρήστες μπορούσαν να ανεβάζουν εικόνες οποιουδήποτε προσώπου και να ζητούν από το Grok να τις ξεγυμνώσει.

Μετά την κατακραυγή που ακολούθησε το X ανακοίνωσε ότι θα μπλοκάρει τις μη συναινετικές εικόνες, όμως το Grok συνέχισε να ικανοποιεί τέτοια αιτήματα, όπως διαπίστωσε τον περασμένο μήνα το Reuters.

Το Χ μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο των ισπανικών αρχών μαζί με τη Meta και το TikTok, οι οποίες επίσης κατηγορούνται για τη δημιουργία συνθετικών εικόνων με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

«Οι πλατφόρμες αυτές υπονομεύουν την ψυχική υγεία, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών μας» έγραψε στο Χ ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. «Η πολιτεία δεν μπορεί να το επιτρέψει. «Η ατιμωρησία αυτών των γιγάντων πρέπει να σταματήσει».

Έρευνα για παράνομο σεξουαλικό περιεχόμενο στο Χ άνοιξε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου.

Ακολούθησε έφοδος της γαλλικής αστυνομίας και της Europol στα γραφεία του Χ στο Παρίσι στις αρχές Φεβρουαρίου.