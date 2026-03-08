Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ

Έχουν ειπωθεί πολλά για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και πως το μοντέλο AI επηρεάσζει πλέον την ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε γωνιά της οικουμένης.

Τα άλματα που έχουν γίνει στον τομέα της τεχνολογίας έχουν «εισάγει» στην καθημερινότητα όλων μας ένα νέο σκηνικό, που η αλήθεια είναι ότι προκαλεί φόβο και τρόμο σε πολλές περιπτώσεις.

Υπάρχουν βέβαια και θέματα στα οποία η εξέλιξη στην τεχνολογία χρησιμοποιείται προς όφελος των ανθρώπων κι αυτό είναι αναμφισβήτητο, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που προκαλούν χαοτικές καταστάσεις. Αναφερόμαστε φυσικά σε πράγματα που στερούνται ανθρωπιάς, λογικής, συναισθημάτων και αξιών.

Όση τεχνολογία λοιπόν και αν παρουσιάσει το ανθρώπινο γένος, αν λείπουν αυτά που προαναφέραμε, δυστυχώς η κατάσταση θα οδηγήσει σε καταστροφικές συμπεριφορές και απανθρωπιά.

Ίσως για τα όσα θα διαβάσετε στις επόμενες «γραμμές» να μην υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κάποιος την χυδαιότητα και το μέγεθος της απρέπειας.

Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που έγινε από το Grok AI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Χ (πρώην twitter) το οποίο ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο, Έλον Μασκ.

Που έφτασε η αρρώστια των ανθρώπων και η ανεξέλεκγτη δράση της τεχνολογίας; Σε τι χάλι μας οδήγησε αυτή η νοσηρή «συνύπαρξη»;

Ζητήθηκε λοιπόν από το Grok να δημιουργήσει μηνύματα και ιστορίες, που έχουν να κάνουν με τραγωδίες στον χώρο του αθλητισμού και τα αρρωστημένα μυαλά κάποιων ανθρώπων, βρήκαν τρόπο να φρικάρουν την ανθρωπότητα.

Η λέξη ντροπή δεν είναι αρκετή για να χαρακτηρίσει τα όσα εμετικά γράφτηκαν από το Grok για την τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989, που κόστισε την ζωή σε 97 οπαδούς της Λίβερπουλ.

Είναι αδιανόητα και χυδαία τα μηνύματα που «ανέβηκαν» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, για το αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου το 1958, όταν συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τραγικό απολογισμό 23 νεκρούς.

Liverpool and Man Utd act over sickening Grok posts mocking the Hillsborough and Munich disasters and Diogo Jota’s deathhttps://t.co/sHk1JAGkkN pic.twitter.com/bldiSzoj2D — Mirror Football (@MirrorFootball) March 8, 2026

Το αίσχος όμως δεν σταματά εδώ.

Υπήρξαν μηνύματα και για τον θάνατο του Πορτογάλου παίκτη της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του, σε τροχαίο δυστύχημα στα σύνορα Ισπανίας – Πορτογαλίας.

Τα αρρωστημένα μυαλά που έδωσαν την εντολή στο Grok να ανεβάσει αυτά τα εμετικά μηνύματα, δεν πρέπει να έχουν θέση όχι στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σε καμιά «πλατφόρμα» ανθρωπιάς και ενσυναίσθησης.

Πόση άραγε αρρώστια να χωρά στην καρδιά ή στο μυαλό ενός ανθρώπου για να ζητήσει από ένα μοντέλο AI να κατασκευάσει αυτά τα τέρατα.

The social media platform X has been forced to take down offensive posts made by xAI’s Grok tool about Diogo Jota and the Hillsborough stadium and Munich air disasters after complaints by Liverpool and Manchester United. Update from @Dan_Sheldon_ ⬇ 🔗 https://t.co/yUF1ikzeWt https://t.co/4tSVTzpjYv — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 8, 2026

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις από εκατομμύρια χρήστες της πλατφόρμας Χ, οι οποίοι ζητούσαν να «κατέβουν» άμεσα τα συγκεκριμένα σχόλια, τα εμετικά και αδιανόητα σχόλια.

Άνθρωποι που είδαν στις οθόνες των υπολογιστών τους τόσο μίσος και βαρβαρότητα, δεν άντεξαν και πάτησαν το off. Ζήτησαν όμως, ενώνοντας τις φωνές τους, να μπει τέλος στην χυδαιότητα και το έκαναν με μαζικό τρόπο.

Άμεση ήταν και η αντίδραση των διοικήσεων της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους ιθύνοντες των δύο συλλόγων να επικοινωνούν με τα υψηλόβαθμα στελέχη του X, ζητώντας να αποσυρθούν άμεσα και χωρίς δεύτερη σκέψη, τα εμετικά μηνύματα.

Αυτά τα χυδαία και απάνθρωπα σχόλια έμειναν πάντως για κάποιο χρονικό διάστημα στον «αέρα» της πλατφόρμας Χ και οι χρήστες που τα αντίκρισαν δεν μπορούσαν να πιστέψουν όσα διάβαζαν.

Ντράπηκε και η ντροπή με την αρρώστια κάποιων ανθρώπων και με την ανεξέλεγκτη δράση του τεχνολογικού κόσμου στον οποίο ζούμε.