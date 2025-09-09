Apple: Έρχονται τα iPhone 17 – 17 Pro και 17 Air: Τι να περιμένετε

Η νέα σειρά κινητών της Apple iPhone 17 έρχεται με 4 μοντέλα. Η αρχή έγινε με το απλό μοντέλο που φέρει δύο κάμερες στο πίσω μέρος (με το παραδοσιακό camera bump της περσινής σειράς) και θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρώματα. Η οθόνη του έχει λίγο μεγαλύτερη διαγώνιο στις 6,3 ίντσες.

Για τους fans του gaming, θα υποστηρίζεται και adaptive refresh rate που θα φτάνει έως και τα 120Hz, ενώ με το iOS 26 θα υποστηρίζει όλες τις νέες λειτουργίες όπως τα Visual Intelligence, Live Translation και Apple Intelligence. Η μπαταρία του θα προσφέρει έως και 8 ώρες περισσότερη ώρα σε video playback από το iPhone 16, ενώ θα μπορεί να φορτίσει στο 50% με μόλις 20 λεπτά στο ρεύμα. Έχει ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, για gaming και ταινίες με ομαλότερη κίνηση.

Το iPhone 17 Pro διαθέτει για πρώτη φορά ένα ενιαίο σώμα εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο και την μεγαλύτερη μπαταρία που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Χωρίς τιτάνιο! Και διαθέτει ένα νέο σύστημα ψύξης με θάλαμο ατμού που βοηθά στην απαγωγή της θερμότητας.

Το τσιπ A19 που τροφοδοτεί το iPhone 17 διαθέτει εξαπύρηνο ή πενταπύρηνο επεξεργαστή. Η Apple αναφέρει ότι το iPhone 17 έχει έως και 8 ώρες μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας από το iPhone 16. Και φαίνεται να υποστηρίζει Qi2 25W για ταχύτερη ασύρματη φόρτιση.

Το iPhone Air με κορυφαία υπολογιστική ισχύ και αποκλειστικά με eSIM!

Το τσιπ A19 Pro βρίσκεται μέσα στο iPhone Air. Η Apple δηλώνει ότι έχει «επίπεδα υπολογιστικής ισχύος MacBook Pro». Διαθέτει επίσης ένα τσιπ N1 σχεδιασμένο από την Apple, με Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και υποστήριξη Thread.

Διαθέτει επίσης το μόντεμ C1X της Apple, το οποίο είναι δύο φορές πιο γρήγορο από το μόντεμ C1 του iPhone 16e. Καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και η Apple δηλώνει ότι το iPhone Air είναι το iPhone με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Μόνο eSIM! Η Apple πέρασε σε μοντέλο μόνο με eSIM στις ΗΠΑ πριν από αρκετά χρόνια και τώρα ολόκληρος ο κόσμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει iPhone μόνο με eSIM.

Σας αφήνουμε με τις δύο info cards των iPhone 17 και 17 Pro