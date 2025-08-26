Apple: Στις 9 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση για το νέο iPhone 17

Η Apple ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη εκδήλωσή της θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου στις 20:00 (ώρα Ελλάδας). Η παρουσίαση, με κεντρικό σύνθημα το «Awe dropping», θα φιλοξενηθεί στο Steve Jobs Theater, στο Apple Park στο Κουπερτίνο, και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης αναμένεται να βρεθεί η νέα σειρά iPhone 17. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων επίκειται σημαντική ανανέωση στη γκάμα της ναυαρχίδας της Apple, με την πιθανή αντικατάσταση του μοντέλου Plus από ένα νέο, ιδιαίτερα λεπτό «iPhone 17 Air».

Το συγκεκριμένο μοντέλο εκτιμάται ότι θα διαθέτει οθόνη 6,6 ιντσών και πάχος μόλις 5,5 χιλιοστών, χαρακτηριστικά που το καθιστούν αισθητά λεπτότερο σε σχέση με τις υπάρχουσες συσκευές. Παράλληλα, το βασικό iPhone 17 φημολογείται ότι θα εξοπλιστεί με μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, μια ουσιαστική αναβάθμιση σε σχέση με τα 60Hz των προηγούμενων μοντέλων.

Εκτός από τα νέα iPhone, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες γενιές των έξυπνων ρολογιών της, όπως τα Apple Watch Series 11, Ultra 3 και SE 3. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το Apple Watch Ultra 3, για το οποίο υπάρχουν αναφορές ότι θα διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη και ταχύτερη φόρτιση. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να παρουσιαστούν τα AirPods Pro 3, τρία χρόνια μετά το προηγούμενο μοντέλο, με νέο σχεδιασμό, βελτιωμένη ακύρωση θορύβου και αναβαθμισμένα χειριστήρια αφής.

Η εκδήλωση θα αποτελέσει ευκαιρία για την εταιρεία να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξελίξεις στο λογισμικό της, όπως η αναβάθμιση «Liquid Glass» που εντάσσεται στο iOS 26, καθώς και τις νέες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του Apple Intelligence, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων για τη Siri. Η Apple συνεχίζει να ακολουθεί τη μέθοδο των προ-ηχογραφημένων παρουσιάσεων, πρακτική που εφαρμόζει από το 2020.

Πηγή: ΟΤ