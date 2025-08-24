science
Apple – iPhone 17: Το «λεπτότερο iPhone που υπήρξε ποτέ»
Τεχνολογία 24 Αυγούστου 2025 | 20:52

Apple – iPhone 17: Το «λεπτότερο iPhone που υπήρξε ποτέ»

Η Apple συνήθως ανακοινώνει τα νέα της προϊόντα το φθινόπωρο.

Η Apple συνήθως ανακοινώνει τα νέα της προϊόντα το φθινόπωρο και φέτος πιθανότατα δεν θα υπάρξει καμία διαφορά. Η πολυαναμενόμενο event λέγεται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου και η Apple αναμένεται να κυκλοφορήσει τη σειρά iPhone 17, μαζί με ενημερώσεις για το Apple Watch και τα AirPods.

Όπως πάντα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων οθονών και βελτιωμένων καμερών για τα μοντέλα iPhone 17 και της εισαγωγής ενός εξαιρετικά λεπτού iPhone Air που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το μοντέλο Plus. Γενικότερα, ο Mark Gurman του Bloomberg αναφέρει ότι αυτό θα είναι το πρώτο από τα τρία προγραμματισμένα χρόνια σημαντικών επανασχεδιασμών iPhone, με ένα πτυσσόμενο iPhone να έρχεται το 2026.

Τα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max

Το iPhone 17 αναμένεται να υποστεί μια σημαντική ανανέωση για να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα μοντέλα Pro. Θα μπορούσε να διαθέτει μια ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών , η οποία είναι αυξημένη κατά 0,2 ίντσες σε σύγκριση με το iPhone 16, καθώς και οθόνη 120Hz , μια σημαντική αναβάθμιση από τα τρέχοντα 60Hz. Φημολογείται επίσης ότι θα διαθέτει μπροστινή κάμερα 24 megapixel.

Θα μπορούσε να έρθει σε νέα χρώματα: μοβ και πράσινο.

Οι αναβαθμίσεις του Pro θα είναι αισθητές στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, σύμφωνα με φήμες. Οι εννοιολογικές απεικονίσεις δείχνουν ότι οι τρεις πίσω κάμερες μπορεί να είναι διατεταγμένες σε μια ορθογώνια ράβδο που εκτείνεται από τη μία άκρη της συσκευής στην άλλη. Το φλας, ο αισθητήρας φωτός και το μικρόφωνο θα τοποθετηθούν πολύ δεξιά. Εκεί που βρίσκεται ο φορτιστής MagSafe, το λογότυπο της Apple λέγεται ότι είναι κεντραρισμένο για αισθητικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το iPhone 17 Pro ενδέχεται να αλλάξει υλικά, ενδεχομένως αντικαθιστώντας την ταινία τιτανίου γύρω από την οθόνη με αλουμίνιο. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να μειώσει το κόστος, καθώς και να προσφέρει μια πιο ανάλαφρη αίσθηση.

Το iPhone 17 Pro Max αναμένεται επίσης να έχει λιγότερες αναβαθμίσεις, με την πιο σημαντική αλλαγή να είναι ένα ελαφρώς παχύτερο σώμα, που πιθανότατα θα φιλοξενήσει μια μεγαλύτερη μπαταρία – κάτι που θα ήταν μια τεράστια νίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσε το Instant Digital , η τιμή του iPhone 17 προβλέπεται να είναι περίπου 800 δολάρια και του Pro Max αναμένεται να φτάσει τα 1.250 δολάρια. Τα νέα χρώματα για τα μοντέλα Pro ενδέχεται να περιλαμβάνουν σκούρο μπλε και το χρώμα του χαλκού.

Η τιμή του μοντέλου Pro αναμένεται να είναι περίπου 1.050 δολάρια. Ωστόσο, μια πρόσφατη διαρροή δείχνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες επιλογές αποθήκευσης σε σύγκριση με το 16 Pro. Οι χρήστες ενδέχεται να χάσουν την επιλογή των 128GB και θα έχουν μόνο τρεις επιλογές: 256GB, 512GB ή 1TB, από τις τυπικές τέσσερις επιλογές.

Ενώ η κύρια εστίαση θα είναι στα ίδια τα iPhone, η Apple ενδέχεται να ανακοινώσει νέες θήκες τηλεφώνων ως μπόνους. Τρεις εβδομάδες πριν από την εκδήλωση, μια διαρροή έδειξε τις θήκες “TechWoven” για το iPhone Pro 17, οι οποίες διαθέτουν υφασμένο υλικό υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με τη σειρά υφασμάτινων θηκών “FineWoven” που κυκλοφόρησε η Apple το 2023, η οποία είχε διακοπεί. Η διαρροή δείχνει επίσης ότι οι θήκες ενδέχεται να διαθέτουν λουράκι χιαστί.

Θα είναι το iPhone Air το λεπτότερο κινητό της Apple;

Η πιο πολυσυζητημένη φήμη είναι ότι η Apple μπορεί να παρουσιάσει το λεπτότερο τηλέφωνό της που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, το iPhone Air , το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το iPhone Plus.

Αυτή η φημολογούμενη συσκευή λέγεται ότι έχει πάχος προφίλ 5,5 mm, καθιστώντας την περίπου 0,08 ίντσες λεπτότερη από τα τρέχοντα iPhone. Θα διαθέτει επίσης οθόνη 6,6 ιντσών.

Αυτή η κίνηση φαίνεται να είναι η απάντηση της Apple στην τάση των λεπτότερων smartphones, ακολουθώντας τα βήματα άλλων εταιρειών όπως η Samsung και η Huawei.

Το iPhone Air θα μπορούσε ενδεχομένως να επισκιάσει το Samsung Galaxy S25 Edge, το οποίο έχει πάχος 5,8 χιλιοστά. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για το εδώ και καιρό φημολογούμενο πτυσσόμενο τηλέφωνο της Apple , το οποίο προβλέπεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ενώ ο λεπτός σχεδιασμός είναι κομψός, θα συνοδεύεται από κάποιους συμβιβασμούς. Με βάση τα renders που έχουν έρθει στο προσκήνιο, το Air αναμένεται να έχει μόνο έναν φακό πίσω κάμερας, σε αντίθεση με το Plus, το οποίο έχει δύο. Υπάρχουν επίσης φήμες ότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετός χώρος για ένα ηχείο στο κάτω μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι η μόνη πηγή ήχου θα μπορούσε να είναι το μπροστινό ακουστικό στο πάνω μέρος.

Οι αναφορές αναφέρουν ότι η συσκευή θα έχει τιμή 950 δολάρια και θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο, ασημί και ανοιχτό χρυσό.

Πηγή: ΟΤ

Business
Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

Αγορά παιχνιδιών: Προκλήσεις, ευκαιρίες και οι μεγάλοι παίκτες

World
Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

Fed: Το Jackson Hole αποκαλύπτει τον δύσκολο δρόμο για τους κεντρικούς τραπεζίτες

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Stream science
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο
Στάχτη 10 εκατ. στρέμματα 22.08.25

Σε ιστορικό ρεκόρ οι πυρκαγιές στην ΕΕ – Τα καμένα ξεπέρασαν σε έκταση την Κύπρο

Η έκταση που έκαψαν φέτος οι πυρκαγιές ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Για την Ελλάδα, το 2025 είναι μέχρι στιγμής η πέμπτη χειρότερη χρονιά.

Σύνταξη
Kaspersky: Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος – Δείτε παραδείγματα
Απαιτείται προσοχή 22.08.25

Πώς να προστατευτείτε από απάτες online στοιχήματος - Δείτε παραδείγματα

Το συνεχές παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αθλητισμό, με τους φιλάθλους να μπαίνουν σε πλατφόρμες streaming για να στοιχηματίσουν στις ομάδες τους, το καθιστά μόνιμο στόχο για διαδικτυακές απάτες

Σύνταξη
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει
Περί ενιαίου δασμού 24.08.25

Η Φον ντερ Λάιεν σήκωσε το γάντι του Ντράγκι: Η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «ισχυρή, αν όχι τέλεια», λέει

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπερασπίστηκε την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ, μετά τη σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί από πολλούς αξιωματούχους, αλλά και από τον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βόλος: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο – «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης
Βόλος 24.08.25

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον συζυγοκτόνο - «Τη βίαζε, την άφηνε επίτηδες έγκυο» λέει η αδερφή της 36χρονης

Η αδερφή της άτυχης γυναίκας ξεσπάει καταγγέλλοντας την βίαια και κακοποιητική συμπεριφορά του 40χροονου - «Της έλεγα να χωρίσει αλλά φοβόταν. Φταίμε και εμείς» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Αθήνα και άλλες πόλεις – «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»
Κοσμοσυρροή 24.08.25

Μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε όλη τη χώρα - «Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά»

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στα καλέσματα από δεκάδες σωματεία και συλλογικότητες ενάντια στη απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας. Μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος. Κεντρικό σύνθημα: «Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη».

Σύνταξη
Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές
Παράταση καλοκαιριού 24.08.25

Σεπτέμβριος: Ο «έξυπνος» μήνας των διακοπών – Βοηθούν καιρός και τιμές

Σε ιδανικό μήνα για διακοπές αναδεικνύεται ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Ο λόγοι είναι δύο: οι καιρικές συνθήκες και οι τιμές.

Σύνταξη
«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι
Ποδόσφαιρο 24.08.25

«Εφιάλτης» του Βενγκέρ ήταν ο Μέσι

Ο Λίο Γκουόλκοτ δήλωσε ότι ο Αρσέν Βενγκέρ τού ζήτησε να «σπρώξει» τον Λιονέλ Μέσι κάτω από τις σκάλες της σήραγγας του Καμπ Νου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα
The New York Times 24.08.25

Γιατί οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν σταμάτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία; Μα, γιατί το χρήμα ρέει απρόσκοπτα

Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ίσως η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στην Ιστορία, δεν πτοείται από αυτές. Ο λόγος είναι ότι οι εταιρείες βρήκαν τρόπο να τις παρακάμπτουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόκκινος οίκος 24.08.25

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα
Ελλάδα 24.08.25

Κρήτη: Ανταποκρίνεται στις θεραπείες η 36χρονη – Αεροδιακομιδή του 40χρονου εγκαυματία στην Αθήνα

Ο άτυχος άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με 36χρονη από φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου στην Αμμουδάρα υπέστη ανακοπή χθες Σάββατο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Σύνταξη
Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Washington Post: Ο τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης – Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό
Πρωτοσέλιδο 24.08.25

Ο «τραμπισμός της ελληνικής κυβέρνησης» στην Washington Post - Το νέο ελληνικό «μοντέλο» στο μεταναστευτικό

Αιχμηρό δημοσίευμα για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα. Σε πρώτο πλάνο το μεταναστευτικό και η στροφή της Αθήνας στις πολιτικές Τραμπ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 24.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για την 1η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Γαλλία
Φιλικό παιχνίδι 24.08.25

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία

LIVE: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24.08.25

WSJ: «Σιωπηλό μπλόκο» στην Ουκρανία από το Πεντάγωνο σε χρήση αμερικανικών πυραύλων κατά της Ρωσίας

Το Πεντάγωνο εδώ και μήνες μπλοκάρει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για επιθέσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, περιορίζοντας την πρόσβαση του Κιέβου σε ένα ισχυρό όπλο κατά την εισβολή της Μόσχας, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»
«Μόνος και απομονωμένος» 24.08.25

ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: «Στο ζήτημα της Παλαιστίνης δεν χωρούν μικροκομματικά παιχνίδια»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν καλεί την κυβέρνηση να αναγνωρίσει Κράτος της Παλαιστίνης, που όπως λένε πηγές του είναι το ζητούμενο, ούτε την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ.

Σύνταξη
