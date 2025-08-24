Apple – iPhone 17: Το «λεπτότερο iPhone που υπήρξε ποτέ»

Η Apple συνήθως ανακοινώνει τα νέα της προϊόντα το φθινόπωρο και φέτος πιθανότατα δεν θα υπάρξει καμία διαφορά. Η πολυαναμενόμενο event λέγεται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου και η Apple αναμένεται να κυκλοφορήσει τη σειρά iPhone 17, μαζί με ενημερώσεις για το Apple Watch και τα AirPods.

Όπως πάντα, κυκλοφορούν πολλές φήμες, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων οθονών και βελτιωμένων καμερών για τα μοντέλα iPhone 17 και της εισαγωγής ενός εξαιρετικά λεπτού iPhone Air που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το μοντέλο Plus. Γενικότερα, ο Mark Gurman του Bloomberg αναφέρει ότι αυτό θα είναι το πρώτο από τα τρία προγραμματισμένα χρόνια σημαντικών επανασχεδιασμών iPhone, με ένα πτυσσόμενο iPhone να έρχεται το 2026.

Τα iPhone 17, 17 Pro και 17 Pro Max

Το iPhone 17 αναμένεται να υποστεί μια σημαντική ανανέωση για να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με τα μοντέλα Pro. Θα μπορούσε να διαθέτει μια ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών , η οποία είναι αυξημένη κατά 0,2 ίντσες σε σύγκριση με το iPhone 16, καθώς και οθόνη 120Hz , μια σημαντική αναβάθμιση από τα τρέχοντα 60Hz. Φημολογείται επίσης ότι θα διαθέτει μπροστινή κάμερα 24 megapixel.

Θα μπορούσε να έρθει σε νέα χρώματα: μοβ και πράσινο.

Οι αναβαθμίσεις του Pro θα είναι αισθητές στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, σύμφωνα με φήμες. Οι εννοιολογικές απεικονίσεις δείχνουν ότι οι τρεις πίσω κάμερες μπορεί να είναι διατεταγμένες σε μια ορθογώνια ράβδο που εκτείνεται από τη μία άκρη της συσκευής στην άλλη. Το φλας, ο αισθητήρας φωτός και το μικρόφωνο θα τοποθετηθούν πολύ δεξιά. Εκεί που βρίσκεται ο φορτιστής MagSafe, το λογότυπο της Apple λέγεται ότι είναι κεντραρισμένο για αισθητικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το iPhone 17 Pro ενδέχεται να αλλάξει υλικά, ενδεχομένως αντικαθιστώντας την ταινία τιτανίου γύρω από την οθόνη με αλουμίνιο. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την Apple να μειώσει το κόστος, καθώς και να προσφέρει μια πιο ανάλαφρη αίσθηση.

Το iPhone 17 Pro Max αναμένεται επίσης να έχει λιγότερες αναβαθμίσεις, με την πιο σημαντική αλλαγή να είναι ένα ελαφρώς παχύτερο σώμα, που πιθανότατα θα φιλοξενήσει μια μεγαλύτερη μπαταρία – κάτι που θα ήταν μια τεράστια νίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσε το Instant Digital , η τιμή του iPhone 17 προβλέπεται να είναι περίπου 800 δολάρια και του Pro Max αναμένεται να φτάσει τα 1.250 δολάρια. Τα νέα χρώματα για τα μοντέλα Pro ενδέχεται να περιλαμβάνουν σκούρο μπλε και το χρώμα του χαλκού.

Η τιμή του μοντέλου Pro αναμένεται να είναι περίπου 1.050 δολάρια. Ωστόσο, μια πρόσφατη διαρροή δείχνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες επιλογές αποθήκευσης σε σύγκριση με το 16 Pro. Οι χρήστες ενδέχεται να χάσουν την επιλογή των 128GB και θα έχουν μόνο τρεις επιλογές: 256GB, 512GB ή 1TB, από τις τυπικές τέσσερις επιλογές.

Ενώ η κύρια εστίαση θα είναι στα ίδια τα iPhone, η Apple ενδέχεται να ανακοινώσει νέες θήκες τηλεφώνων ως μπόνους. Τρεις εβδομάδες πριν από την εκδήλωση, μια διαρροή έδειξε τις θήκες “TechWoven” για το iPhone Pro 17, οι οποίες διαθέτουν υφασμένο υλικό υψηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με τη σειρά υφασμάτινων θηκών “FineWoven” που κυκλοφόρησε η Apple το 2023, η οποία είχε διακοπεί. Η διαρροή δείχνει επίσης ότι οι θήκες ενδέχεται να διαθέτουν λουράκι χιαστί.

Θα είναι το iPhone Air το λεπτότερο κινητό της Apple;

Η πιο πολυσυζητημένη φήμη είναι ότι η Apple μπορεί να παρουσιάσει το λεπτότερο τηλέφωνό της που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, το iPhone Air , το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το iPhone Plus.

Αυτή η φημολογούμενη συσκευή λέγεται ότι έχει πάχος προφίλ 5,5 mm, καθιστώντας την περίπου 0,08 ίντσες λεπτότερη από τα τρέχοντα iPhone. Θα διαθέτει επίσης οθόνη 6,6 ιντσών.

Αυτή η κίνηση φαίνεται να είναι η απάντηση της Apple στην τάση των λεπτότερων smartphones, ακολουθώντας τα βήματα άλλων εταιρειών όπως η Samsung και η Huawei.

Το iPhone Air θα μπορούσε ενδεχομένως να επισκιάσει το Samsung Galaxy S25 Edge, το οποίο έχει πάχος 5,8 χιλιοστά. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για το εδώ και καιρό φημολογούμενο πτυσσόμενο τηλέφωνο της Apple , το οποίο προβλέπεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ενώ ο λεπτός σχεδιασμός είναι κομψός, θα συνοδεύεται από κάποιους συμβιβασμούς. Με βάση τα renders που έχουν έρθει στο προσκήνιο, το Air αναμένεται να έχει μόνο έναν φακό πίσω κάμερας, σε αντίθεση με το Plus, το οποίο έχει δύο. Υπάρχουν επίσης φήμες ότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετός χώρος για ένα ηχείο στο κάτω μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι η μόνη πηγή ήχου θα μπορούσε να είναι το μπροστινό ακουστικό στο πάνω μέρος.

Οι αναφορές αναφέρουν ότι η συσκευή θα έχει τιμή 950 δολάρια και θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο, ασημί και ανοιχτό χρυσό.

Πηγή: ΟΤ