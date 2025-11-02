science
Οι γίγαντες της τεχνολογίας ξοδεύουν πολλά και βιαστικά λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης
Τεχνολογία 02 Νοεμβρίου 2025 | 23:10

Οι γίγαντες της τεχνολογίας ξοδεύουν πολλά και βιαστικά λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι ανακοινώσεις κερδών από τις Meta, Alphabet και Microsoft την Τετάρτη επιβεβαίωσαν τα κολοσσιαία ποσά χρημάτων που αυτές οι εταιρείες ξοδεύουν για τα πάντα

Οι γίγαντες της τεχνολογίας συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την περαιτέρω ανάπτυξή της, καθώς σπεύδουν να καρπωθούν τα οφέλη από μια άνθηση που έχει ωθήσει τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά.

Οι ανακοινώσεις κερδών από τις Meta, Alphabet και Microsoft την Τετάρτη επιβεβαίωσαν τα κολοσσιαία ποσά χρημάτων που αυτές οι εταιρείες ξοδεύουν για τα πάντα, από κέντρα δεδομένων μέχρι τσιπ, ακόμη και καθώς υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων.

Η Meta δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το 2025 θα κυμανθούν μεταξύ 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από προηγούμενη εκτίμηση 66 έως 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αύξηση των δαπανών της το 2026 αναμένεται να είναι «αξιοσημείωτα μεγαλύτερη» από ό,τι φέτος, ανέφερε η εταιρεία. Η Meta επιδιώκει να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η OpenAI.

Σε ενημέρωση αναλυτών, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα, ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υπερασπίστηκε τις επενδύσεις της εταιρείας, λέγοντας ότι βλέπει μεγάλες ευκαιρίες στο ορατό μέλλον, ωθούμενες από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο όσον αφορά τα νέα προϊόντα όσο και για τη βελτίωση της τρέχουσας δραστηριότητάς της, που αφορά την πώληση διαφημίσεων και την τροφοδοσία των ανθρώπων με περιεχόμενο.

«Το σωστό είναι να επιταχύνουμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αργότερα: «Αυτή τη στιγμή, λειτουργούμε διαρκώς την οικογένεια εφαρμογών και διαφημίσεων σε κατάσταση έλλειψης υπολογιστών».

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google αλλά και του YouTube, αύξησε ομοίως τις προβλέψεις της για φέτος στα 91 έως 93 δισεκατομμύρια δολάρια, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι, σε μια τελευταία ένδειξη των ολοένα και υψηλότερων στόχων δαπανών της.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη»

Αυτή η εκτίμηση είναι σχεδόν διπλάσια από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που ανέφερε η εταιρεία για το 2024.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Microsoft στο τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για κέντρα δεδομένων, ανήλθαν συνολικά σε 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τετάρτη – ένα μεγαλύτερο ποσό δαπανών από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές και αυξημένο από 24 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο σε επίπεδο κεφαλαίου όσο και σε επίπεδο ταλέντου, για να ανταποκριθούμε στις τεράστιες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας», δήλωσε ο Σάτια Ναντέλα, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft.

Η Azure, η μονάδα cloud computing της εταιρείας, και τα άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft έχουν «αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο», δήλωσε ο Ναντέλα.

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών σχετικά με τις τεράστιες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει και τις τρεις εταιρείες τεχνολογίας να ξεπεράσουν σε απόδοση τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC.

Ωστόσο, η Wall Street επικεντρώνεται επίσης στο κατά πόσον οι επενδύσεις αυτών των εταιρειών αρχίζουν να αποφέρουν απτά κέρδη. Τα δύο πράγματα που συγκρατούν την οικονομία των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες ήταν οι καταναλωτές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Aditya Bhave, ανώτερος οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Bank of America.

«Στο βαθμό που το τελευταίο παραμένει ισχυρό, αποτελεί ένα αισιόδοξο σημάδι για την αύξηση του ΑΕΠ», είπε.

Η Meta ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ αύξηση στα τριμηνιαία έσοδά της, αλλά τα κέρδη της μειώθηκαν κατά 83% σε ετήσια βάση, στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω μιας εφάπαξ χρέωσης φόρου εισοδήματος.

Τα τριμηνιαία κέρδη της Microsoft αυξήθηκαν κατά 12%, στα 27,7 δισ. δολάρια. Η Alphabet ανέφερε αύξηση κερδών κατά 33%, στα περίπου 35 δισ. δολάρια.

Πηγή: ot.gr

Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

Wall Street: Ανθεκτικό τo ράλι μετοχών, ενθουσιασμός με AI, ταλαντεύσεις στη Fed

