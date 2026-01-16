sports betsson
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Παρί Σεν Ζερμέν βλέπει …απειλή από τη Σαουδική Αραβία για τον Ντεμπελέ
Ποδόσφαιρο 16 Ιανουαρίου 2026 | 08:14

Η Παρί Σεν Ζερμέν βλέπει …απειλή από τη Σαουδική Αραβία για τον Ντεμπελέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν αισιοδοξεί για την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη, παρότι δεν υπάρχει πρόοδος, όμως ξέρει ότι δεν παίζει μόνη της

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Spotlight

Θα ήταν ιδανικό σενάριο για την Παρί Σεν Ζερμέν η πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου με τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας» Ουσμάν Ντεμπελέ. Όμως, ξέρει ότι δεν παίζει μόνη της στην συγκεκριμένη υπόθεση και παράλληλα δεν κρύβουν ότι υπάρχει… απειλή από την  Σαουδική Αραβία για την επέκταση της συνεργασίας με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή.

Το συμβόλαιο του Ντεμπελέ με την Παρί Σεν Ζερμέν λήγει το 2028 και οι πρωτευουσιάνοι θα ήθελαν να το ανανεώσουν μέχρι το 2031, προκειμένου να γνωρίζουν από τώρα ότι θα τον έχουν στα πλάνα τους και τα επόμενα χρόνια και (γιατί όχι;) να τα στηρίξουν πάνω τους, καθώς στην Παρί Σεν Ζερμέν αρέσκονται σε τέτοιου είδους προγραμματισμούς και για αυτό φροντίζουν να κλείνουν έγκαιρα τους παίκτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια.

Ο Ντεμπελέ μπορεί να κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα», όμως δεν εμφανίζεται στη λίστα με τους τοπ 10 ακριβοπληρωμένους παίκτες παγκοσμίως. Προηγείται ο Κριστιάνο (280 εκατ. ευρώ τον χρόνο), ακολουθούν οι Μέσι (130 εκατ.), Μπενζεμά (104), Εμπαπέ (95 εκατ.), Χάαλαντ (80), Βινίσιους (60 εκατ.), μετά οι Σαλάχ, Μανέ με πάνω από 50 και έπονται οι Μπέλινγχαμ, Γιαμάλ με πάνω από 40 εκατ. ευρώ. Οι αποδοχές του Ουσμάν Ντεμπελέ υπολογίζονται στα 18 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με τα μπόνους ανέρχονται στα 20-22 εκατ. αλλά και πάλι η διαφορά είναι μεγάλη. Γίνεται αντιληπτό πως η πρόταση στον Ντεμπελέ θα πρέπει να είναι πολύ γενναία για να δεχθεί να ανανεώσει πρόωρα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η L’Equipe ασχολείται με το θέμα και αναφέρει ότι η Παρί Σεν Ζερμέν προετοιμάζεται για πιθανές συζητήσεις επέκτασης συμβολαίου με τον νικητή της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, τις επόμενες εβδομάδες, αλλά η πρόοδος παραμένει αργή, πάντα σύμφωνα με την L’Equipe. Η Παρί Σεν Ζερμέν πιστεύει ότι η πίεση θα ξεκινήσει όταν θα ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες σκόπιμα δεν μπήκαν σε προτεραιότητα τους τελευταίους μήνες λόγω εσωτερικών χρονικών ζητημάτων.

Εάν οι όροι αποδειχθούν δύσκολοι στην ευθυγράμμιση, πηγές αναφέρουν ότι ο Ντεμπελέ θα μπορούσε να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία μεσοπρόθεσμα, όπου σημαντικά οικονομικά πακέτα θα μπορούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις που δεν θα ικανοποιηθούν από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

Funds: Η Ελλάδα επιστρέψει δυναμικά στο ραντάρ των επενδυτών, άλλα όχι χωρίς κόστος 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

ASMR: Βοηθάει πραγματικά στο άγχος; Τι λέει η επιστήμη

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

Ελληνική οικονομία: Τα κρατικά ταμεία γέμισαν, οι τσέπες άδειασαν

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Μπάσκετ 16.01.26

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.

Σύνταξη
Επίδειξη ταλέντου και ψυχής
On Field 15.01.26

Επίδειξη ταλέντου και ψυχής

Η Εθνική ομάδα πόλο έδειξε και κόντρα στην Κροατία, πως είναι πανέτοιμη για την κορυφή της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Αρτέτα: «Γεννήθηκα με σοβαρή δυσλειτουργία στην καρδιά – Η μητέρα μου δεν ήθελε ποτέ να παίξω ποδόσφαιρο»

Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών, υπεβλήθη ο Μικέλ Αρτέτα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά! (vid)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 15.01.26

Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες
Άλλα Αθλήματα 15.01.26

Αποχωρήσεις από το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ: Μετά τον προπονητή, φεύγουν και παίκτες

Προβλήματα αντιμετωπίζει το τμήμα χάντμπολ ανδρών της ΑΕΚ, καθώς το τελευταίο διάστημα αποχώρησαν ο προπονητές και παίκτες. Προς αναβολή τα δύο επόμενα παιχνίδια της.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 15.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague
Euroleague 15.01.26

Με πρόστιμο τιμώρησε τον Αταμάν η Euroleague

Κόστισαν τα παράπονα του Εργκίν Αταμάν για τη διαιτησία μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague, με τη διοργανώτρια αρχή να του επιβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγία Παρασκευή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι
Τραγική κατάληξη 16.01.26

Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι την περασμένη Δευτέρα

Ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 12 Ιανουαρίου και για τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί Missing Alert - Τη σορό του εντόπισε η ομάδα Anubis που συμμετείχε στις έρευνες

Σύνταξη
Όρμπαν: Ακροδεξιοί ηγέτες τον προμοτάρουν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία – Το κοινό βίντεο
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο

Μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ο Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα στον Μητσοτάκη, μιλά για την Καρυστιανού και απαντά στον Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλιμακώνει τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, κλείνοντας κάθε συζήτηση συνεννόησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι στο υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και απαντά στις αιχμές του Χάρη Δούκα ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΗΠΑ: Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν
Τι λένε αμερικάνικα ΜΜΕ 16.01.26

Ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ παρά τους χαμηλότερους τόνους με Ιράν

Τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς τη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της
Ελλάδα 16.01.26

Από του Ζωγράφου μέχρι τη Βάρη οι Αρχές αναζητούν την 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο η σχέση με τους γονείς της

Οι αστυνομικοί αναζητούν την 16χρονη στου Ζωγράφου, την ώρα που υπάρχουν μαρτυρίες και από άλλες περιοχές - Ερευνόνται και οι αναφορές για «ψυχολογική βία» από τους γονείς της

Σύνταξη
Κολομβία: Το ELN καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων και σε ετοιμότητα για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 16.01.26

Το ELN στην Κολομβία καλεί σε ενότητα των ένοπλων οργανώσεων - «Να αντιμετωπίσουμε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ»

Η Κολομβία έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ - Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα το ELN ζητά από τις υπόλοιπες ένοπλες οργανώσεις να ενωθούν κατά των ΗΠΑ

Σύνταξη
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημόσιο: Πάνω από 16.500 θέσεις ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ – Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό
Προσλήψεις 16.01.26

Πάνω από 16.500 θέσεις εργασίας ανοίγουν το 2026 μέσω ΑΣΕΠ - Αλλαγές στον γραπτό διαγωνισμό

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων στο Δημόσιο αφορά τον κρίσιμο τομέα της υγείας και την ΥΠΑ - Μόνιμα εξεταστικά κέντρα και διευρυμένο μητρώο θεμάτων φέρνει ο 3ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ το 2027

Εύη Σαλτού
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu
Κόσμος 16.01.26

Από τη Λουιζιάνα έως την Αρκτική: Η παράδοση της αμερικανικής εδαφικής επέκτασης και η Γροιλανδία ως déjà-vu

Η αναζωπύρωση των αμερικανικών αξιώσεων για απόκτηση του αρκτικού και μεγαλύτερου στον πλανήτη νησιού, τη Γροιλανδία, αποτελεί πρακτικά αναβίωση μιας παλιάς αμερικανικής πρακτικής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος – Πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια
Στοιχεία 2009 - 2025 16.01.26

Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος - Δείτε πόσοι φόροι και εισφορές αναλογούν σε κάθε οικογένεια

Η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην ΕΕ - Διάγγραμα από το 2009 - 2025 με τις ημέρες που εργαζόμαστε για να πληρώνονται οι φόροι στο κράτος

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 16.01.26

Γροιλανδία Α.Ε.: Πώς ένας δισεκατομμυριούχος έβαλε την ιδέα της απόκτησης στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ

Ο φίλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόναλντ Λόντερ, ο οποίος πρώτος πρότεινε την επέκταση στην Αρκτική, συνάπτει τώρα συμφωνίες στο νησί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συντάξεις: Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πώς στην Ελλάδα – Τόσο κοντά, τόσο μακριά…
Χαοτικές διαφορές 16.01.26

Πώς είναι να είσαι συνταξιούχος στο Λουξεμβούργο και πώς στην Ελλάδα - Τόσο κοντά, τόσο μακριά…

Η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου, αεροπορικώς, είναι γύρω στα 2.000 χλμ, με την πτήση να διαρκεί μόνο λίγες ώρες. Η απόσταση όμως που μας χωρίζει, συγκρίνοντας τις συντάξεις, είναι… χαοτική. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση
Κόσμος 16.01.26

ΟΗΕ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον λαό του Ιράν – Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για απειλή βίας και υποκίνηση

Την ώρα που το Ιράν κατηγορούσε τις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για υποκίνηση της βίας μέσω μισθοφόρων, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για το επίπεδο βίας και καταστολής

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ εξαίρει την κίνηση της Ματσάδο να του προσφέρει το Νόμπελ Ειρήνης
Λευκός Οίκος 16.01.26

Ο Τραμπ εξαίρει τη Ματσάδο που του απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης

«Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού» έγραψε ο Τραμπ για την προσφορά της ηγέτιδας της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια [βίντεο]
Πλαστικές σφαίρες 16.01.26

Αστυνομικός σημάδεψε και πυροβόλησε στο μάτι διαδηλωτή από κοντινή απόσταση στην Καλιφόρνια

Στο βίντεο φαίνεται αστυνομικός να σημαδεύει το πρόσωπο του νεαρού που διαμαρτύρονταν για την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και να πυροβολεί, τυφλώνοντας τον διαδηλωτή

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β’ Φάσης του σχεδίου Τραμπ, κρίνει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 16.01.26

«Σημαντικό βήμα η έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου για τη Γάζα»

Ο ΟΗΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια για «την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών», τονίζει ο Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζοντας την έναρξη της Β' Φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Δανία – Γροιλανδία: Η Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου
Δανία - Γροιλανδία 16.01.26

Συνάντηση Φρεντέρικσεν με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη όπου θα συναντήσει, μεταξύ άλλων, την πρωθυπουργό της Δανίας, εν μέσω απειλών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία.

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ: «Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη»
Ουκρανία 16.01.26

Ο Ζελένσκι απαντά στις κατηγορίες του Τραμπ

Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε «εμπόδιο στην ειρήνη», δηλώνει ο Ζελένσκι, απαντώντας στον Τραμπ που ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανός πρόεδρος ευθύνεται για το ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία ειρήνευσης.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο