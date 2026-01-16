Η Παρί Σεν Ζερμέν βλέπει …απειλή από τη Σαουδική Αραβία για τον Ντεμπελέ

Θα ήταν ιδανικό σενάριο για την Παρί Σεν Ζερμέν η πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου με τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας» Ουσμάν Ντεμπελέ. Όμως, ξέρει ότι δεν παίζει μόνη της στην συγκεκριμένη υπόθεση και παράλληλα δεν κρύβουν ότι υπάρχει… απειλή από την Σαουδική Αραβία για την επέκταση της συνεργασίας με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή.

Το συμβόλαιο του Ντεμπελέ με την Παρί Σεν Ζερμέν λήγει το 2028 και οι πρωτευουσιάνοι θα ήθελαν να το ανανεώσουν μέχρι το 2031, προκειμένου να γνωρίζουν από τώρα ότι θα τον έχουν στα πλάνα τους και τα επόμενα χρόνια και (γιατί όχι;) να τα στηρίξουν πάνω τους, καθώς στην Παρί Σεν Ζερμέν αρέσκονται σε τέτοιου είδους προγραμματισμούς και για αυτό φροντίζουν να κλείνουν έγκαιρα τους παίκτες των οποίων λήγουν τα συμβόλαια.

Ο Ντεμπελέ μπορεί να κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα», όμως δεν εμφανίζεται στη λίστα με τους τοπ 10 ακριβοπληρωμένους παίκτες παγκοσμίως. Προηγείται ο Κριστιάνο (280 εκατ. ευρώ τον χρόνο), ακολουθούν οι Μέσι (130 εκατ.), Μπενζεμά (104), Εμπαπέ (95 εκατ.), Χάαλαντ (80), Βινίσιους (60 εκατ.), μετά οι Σαλάχ, Μανέ με πάνω από 50 και έπονται οι Μπέλινγχαμ, Γιαμάλ με πάνω από 40 εκατ. ευρώ. Οι αποδοχές του Ουσμάν Ντεμπελέ υπολογίζονται στα 18 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με τα μπόνους ανέρχονται στα 20-22 εκατ. αλλά και πάλι η διαφορά είναι μεγάλη. Γίνεται αντιληπτό πως η πρόταση στον Ντεμπελέ θα πρέπει να είναι πολύ γενναία για να δεχθεί να ανανεώσει πρόωρα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η L’Equipe ασχολείται με το θέμα και αναφέρει ότι η Παρί Σεν Ζερμέν προετοιμάζεται για πιθανές συζητήσεις επέκτασης συμβολαίου με τον νικητή της Χρυσής Μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ, τις επόμενες εβδομάδες, αλλά η πρόοδος παραμένει αργή, πάντα σύμφωνα με την L’Equipe. Η Παρί Σεν Ζερμέν πιστεύει ότι η πίεση θα ξεκινήσει όταν θα ξεκινήσουν και οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες σκόπιμα δεν μπήκαν σε προτεραιότητα τους τελευταίους μήνες λόγω εσωτερικών χρονικών ζητημάτων.

Εάν οι όροι αποδειχθούν δύσκολοι στην ευθυγράμμιση, πηγές αναφέρουν ότι ο Ντεμπελέ θα μπορούσε να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία μεσοπρόθεσμα, όπου σημαντικά οικονομικά πακέτα θα μπορούσαν να καλύψουν τις απαιτήσεις που δεν θα ικανοποιηθούν από την Παρί Σεν Ζερμέν.