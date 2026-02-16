Καθοριστικό ρόλο για την ευζωία των σκύλων παίζει η δική μας στάση.

Κατά πόσο όμως γνωρίζουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον σκύλο μας προκειμένου να τού εξασφαλίσουμε την ευζωία του;

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Φώτης Μελάς, αντλώντας επιστημονικά στοιχεία από την παγκόσμια βιβλιογραφία, μάς… ανοίγει τα μάτια!

«Δυστυχώς, στην Ελλάδα υπάρχει τεράστια άγνοια και ημιμάθεια για την καθημερινότητα των σκύλων η οποία διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους. Κι αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τους σκύλους», αναφέρει ο κ. Μελάς.

Tο ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι: «Τι σημαίνουν κατάλληλες σωματικές και ψυχολογικές συνθήκες διαβίωσης μέσα και έξω από το σπίτι»;

Είναι η βόλτα, εξηγεί ο κ. Μελάς, η κοινωνικοποίηση, το παιχνίδι, οι ανταμοιβές, τα όρια, ο χρόνος και ο τρόπος που μοιραζόμαστε στιγμές με τον σκύλο μας.

Οι σκύλοι έχουν αισθήσεις, συναισθήματα, μνήμη, προσωπικότητα, μυαλό και ένστικτα

Σε όλα αυτά, συνεχίζει ο κ. Μελάς, υπάρχει μεγάλη έλλειψη γνώσης, ημιμάθεια, αλλά και φανατισμός προς κάποιες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Παρ’ όλο που τα κριτήρια για την ευζωία των σκύλων είναι πολύ συγκεκριμένα με βάση τις επιστήμες, οι περισσότεροι τα αγνοούν. Και υιοθετούν αντιλήψεις, που μακροπρόθεσμα βλάπτουν τους σκύλους και κατ’ επέκταση τους ίδιους.

«Υπάρχει μία τάση ο κόσμος να λειτουργεί περισσότερο με το «θέλω», «πιστεύω» και το «έχω εμπειρία» παρά με το τι χρειάζεται να γίνει στην κάθε περίπτωση για το καλό του σκύλου. Αλλά και για τη δική του ικανοποίηση», επισημαίνει ο κ. Μελάς.

Έτσι παραβλέπει κριτήρια που θα πρέπει να εξετάζει, λέει ο εκπαιδευτής, και φτάνουμε στο σημείο να μαθαίνουμε για δυσάρεστα περιστατικά που αφορούν σκύλους και ανθρώπους.

Οι ανάγκες του σκύλου

Ο σκύλος, αποσαφηνίζει ο κ. Μελάς, από τη φύση του έχει καθημερινά σκοπούς και ανάγκες, που δεν μπορεί να σας τους πει με λόγια. Και η ρουτίνα του πρέπει να έχει έναν ευχάριστο ρυθμό. Από τη στιγμή που παίρνουμε έναν σκύλο, οφείλουμε να μάθουμε, εμείς πρώτα, για αυτές τις ανάγκες.

Οι σκύλοι έχουν αισθήσεις, συναισθήματα, μνήμη, προσωπικότητα, μυαλό που μαθαίνει και ένστικτα.

Ο συνδυασμός τους στις εκάστοτε συνθήκες, σχηματίζει και τη συμπεριφορά του σκύλου.

Όλα αυτά είναι γνωστά και καταγεγραμμένα από επιστήμες που αφορούν στους σκύλους. Και είναι δουλειά μας, τονίζει ο εκπαιδευτής, να τα εξηγήσουμε στον ιδιοκτήτη από την αρχή, που παίρνει τον σκύλο. Έτσι ώστε να έχει μια πολύ καλή ζωή μαζί του.

Πότε οι ιδιοκτήτες/κηδεμόνες ζητούν βοήθεια

Το λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες, τις περισσότερες φορές, λέει ο κ. Μελάς, είναι ότι δεν ενημερώνονται εξαρχής για όσα προαναφέραμε. Μόλις εμφανιστεί το πρόβλημα ενδιαφέρονται. Τότε καλούμαστε ως εκπαιδευτές να διαχειριστούμε σκύλους με άγχος, στρες, φοβισμένους, φοβικούς, αντιδραστικούς και επιθετικούς.

Εν ολίγοις, ο κ. Μελάς αναφέρει: «Η λύση βρίσκεται στην παρατήρηση γύρω μας. Να μαθαίνουμε και να αμφισβητούμε. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη και τα σωστά μας. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ρίχνουμε το εγώ μας. Να χρησιμοποιούμε σύγχρονα, επιστημονικά, εμπειρικά εργαλεία και γνώσεις με κριτήριο την ευζωία των σκύλων».

● Ο κύριος Φώτης Μελάς είναι πτυχιούχος εκπαιδευτής σκύλων στη βασική εκπαίδευση και στον συμπεριφορισμό.

Έχει αποφοιτήσει από τη σχολή εκπαιδευτών σκύλων Happy Dogs Education Center for Dog Trainers. Εκείνο το διάστημα εργαζόταν και στο δημοτικό καταφύγιο σκύλων Ραφήνας, απ’ όπου υιοθέτησε και τον δεύτερο σκύλο του.

Όταν αποφοίτησε από τη σχολή, ξεκίνησε να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει διεθνή σεμινάρια με θέματα τη μάθηση, τη μνήμη, το στρες, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα, το παιχνίδι, τη διέγερση και την επιθετικότητα των σκύλων.

Εκπαιδεύει σκύλους για τη μάθηση των παραγγελμάτων της βασικής υπακοής και για τη μάθηση νέων ηθικών συμπεριφορών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί βασίζονται στα φυσικά κίνητρα που έχουν οι σκύλοι για τη μάθηση, σε θετικές ενισχύσεις, ανταμοιβές και όρια.