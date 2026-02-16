Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 09:08
«Έμφραγμα» στον Κηφισό – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στo κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
16.02.2026 | 07:06
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την Κυριακή στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ευζωία των σκύλων
Pet Stories 16 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την ευζωία των σκύλων

Οι σκύλοι έχουν ανάγκες, συναισθήματα, ένστικτα. Η ευζωία τους είναι άμεσα συνδεδεμένη, μεταξύ άλλων, με αυτά.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Spotlight

Καθοριστικό ρόλο για την ευζωία των σκύλων παίζει η δική μας στάση.

Κατά πόσο όμως γνωρίζουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον σκύλο μας προκειμένου να τού εξασφαλίσουμε την ευζωία του;

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Φώτης Μελάς, αντλώντας επιστημονικά στοιχεία από την παγκόσμια βιβλιογραφία, μάς… ανοίγει τα μάτια!

«Δυστυχώς, στην Ελλάδα υπάρχει τεράστια άγνοια και ημιμάθεια για την καθημερινότητα των σκύλων η οποία διαμορφώνει τη συμπεριφορά τους. Κι αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τους σκύλους», αναφέρει ο κ. Μελάς.

Tο ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι: «Τι σημαίνουν κατάλληλες σωματικές και ψυχολογικές συνθήκες διαβίωσης μέσα και έξω από το σπίτι»;

Είναι η βόλτα, εξηγεί ο κ. Μελάς, η κοινωνικοποίηση, το παιχνίδι, οι ανταμοιβές, τα όρια, ο χρόνος και ο τρόπος που μοιραζόμαστε στιγμές με τον σκύλο μας.

 Οι σκύλοι έχουν αισθήσεις, συναισθήματα, μνήμη, προσωπικότητα, μυαλό και ένστικτα

Από τη φύση τους οι σκύλοι έχουν καθημερινά σκοπούς και ανάγκες

Σε όλα αυτά, συνεχίζει ο κ. Μελάς, υπάρχει μεγάλη έλλειψη γνώσης, ημιμάθεια, αλλά και φανατισμός προς κάποιες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.
Παρ’ όλο που τα κριτήρια για την ευζωία των σκύλων είναι πολύ συγκεκριμένα με βάση τις επιστήμες, οι περισσότεροι τα αγνοούν. Και υιοθετούν αντιλήψεις, που μακροπρόθεσμα βλάπτουν τους σκύλους και κατ’ επέκταση τους ίδιους.

«Υπάρχει μία τάση ο κόσμος να λειτουργεί περισσότερο με το «θέλω», «πιστεύω» και το «έχω εμπειρία» παρά με το τι χρειάζεται να γίνει στην κάθε περίπτωση για το καλό του σκύλου. Αλλά και για τη δική του ικανοποίηση», επισημαίνει ο κ. Μελάς.

Έτσι παραβλέπει κριτήρια που θα πρέπει να εξετάζει, λέει ο εκπαιδευτής, και φτάνουμε στο σημείο να μαθαίνουμε για δυσάρεστα περιστατικά που αφορούν σκύλους και ανθρώπους.

Οι ανάγκες του σκύλου

Ο σκύλος, αποσαφηνίζει ο κ. Μελάς, από τη φύση του έχει καθημερινά σκοπούς και ανάγκες, που δεν μπορεί να σας τους πει με λόγια. Και η ρουτίνα του πρέπει να έχει έναν ευχάριστο ρυθμό. Από τη στιγμή που παίρνουμε έναν σκύλο, οφείλουμε να μάθουμε, εμείς πρώτα, για αυτές τις ανάγκες.

Οι σκύλοι έχουν αισθήσεις, συναισθήματα, μνήμη, προσωπικότητα, μυαλό που μαθαίνει και ένστικτα.
Ο συνδυασμός τους στις εκάστοτε συνθήκες, σχηματίζει και τη συμπεριφορά του σκύλου.

Όλα αυτά είναι γνωστά και καταγεγραμμένα από επιστήμες που αφορούν στους σκύλους. Και είναι δουλειά μας, τονίζει ο εκπαιδευτής, να τα εξηγήσουμε στον ιδιοκτήτη από την αρχή, που παίρνει τον σκύλο. Έτσι ώστε να έχει μια πολύ καλή ζωή μαζί του.

Πότε οι ιδιοκτήτες/κηδεμόνες ζητούν βοήθεια

Το λάθος που κάνουν οι ιδιοκτήτες, τις περισσότερες φορές, λέει ο κ. Μελάς, είναι ότι δεν ενημερώνονται εξαρχής για όσα προαναφέραμε. Μόλις εμφανιστεί το πρόβλημα ενδιαφέρονται. Τότε καλούμαστε ως εκπαιδευτές να διαχειριστούμε σκύλους με άγχος, στρες, φοβισμένους, φοβικούς, αντιδραστικούς και επιθετικούς.

Εν ολίγοις, ο κ. Μελάς αναφέρει: «Η λύση βρίσκεται στην παρατήρηση γύρω μας. Να μαθαίνουμε και να αμφισβητούμε. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη και τα σωστά μας. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ρίχνουμε το εγώ μας. Να χρησιμοποιούμε σύγχρονα, επιστημονικά, εμπειρικά εργαλεία και γνώσεις με κριτήριο την ευζωία των σκύλων».

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Φώτης Μελάς

● Ο κύριος Φώτης Μελάς είναι πτυχιούχος εκπαιδευτής σκύλων στη βασική εκπαίδευση και στον συμπεριφορισμό.

Έχει αποφοιτήσει από τη σχολή εκπαιδευτών σκύλων Happy Dogs Education Center for Dog Trainers. Εκείνο το διάστημα εργαζόταν και στο δημοτικό καταφύγιο σκύλων Ραφήνας, απ’ όπου υιοθέτησε και τον δεύτερο σκύλο του.

Όταν αποφοίτησε από τη σχολή, ξεκίνησε να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει διεθνή σεμινάρια με θέματα τη μάθηση, τη μνήμη, το στρες, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα, το παιχνίδι, τη διέγερση και την επιθετικότητα των σκύλων.

Εκπαιδεύει σκύλους για τη μάθηση των παραγγελμάτων της βασικής υπακοής και για τη μάθηση νέων ηθικών συμπεριφορών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί βασίζονται στα φυσικά κίνητρα που έχουν οι σκύλοι για τη μάθηση, σε θετικές ενισχύσεις, ανταμοιβές και όρια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Σε υψηλό 27 ετών τα deals παρά τα ρυθμιστικά εμπόδια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Εγκέφαλος: Οι αρνητικές πληροφορίες έχουν μεγαλύτερο «βάρος»;

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

inWellness
inTown
Pet Stories
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΙΣ: Οι ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης πλήττουν τους νέους γιατρούς – Να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς
Ελλάδα 16.02.26

Ενάντια στις ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Πλήττουν τους νέους γιατρούς

Αναστάτωση έχουν προκαλέσει οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών καθώς πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Ραντεβού» στο συνέδριο έδωσαν τα στελέχη του κόμματος – Μήνυμα εξωστρέφειας από τον Ανδρουλάκη

Με φόντο το συνέδριο του Μαρτίου, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να χαμηλώσουν τους εσωκομματικούς τόνους και να εκπέμψουν μήνυμα ενότητας, την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης έθετε ως προμετωπίδα την πολιτική αυτονομία και την κυβερνητική πρόταση του κόμματος απέναντι στη ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν 16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κουτσούμπας: Επιστολή σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Επιστολή Κουτσούμπα σε Κακλαμάνη για τις φωτογραφίες - ντοκουμέντα με τους 200 της Καισαριανής

Ο κ. Κουτσούμπας, ζητά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών και να περιέλθουν στην κατοχή της Βουλής

Σύνταξη
Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»
Μπάσκετ 16.02.26

Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ χοροπηδούσαν από ενθουσιασμό την ώρα που γνώριζαν τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
The Good Life 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Στον ανακριτή την Τρίτη ο ιδιοκτήτης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας
Νέα στοιχεία 16.02.26

Φωτογραφικά ντοκουμέντα με τα κενά ασφαλείας στη Βιολάντα - Την Τρίτη απολογείται ο ιδιοκτήτης

Το πόρισμα για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα βασίζεται σε 50 καταθέσεις εργαζομένων και εμπειρογνωμόνων - Το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)
Literature 16.02.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ο θάνατος του βασιλιά της Σαλαμίνας Ευαγόρα περί το 374 π.Χ. ώθησε τον Ισοκράτη στη συγγραφή των λεγόμενων «Κυπριακών λόγων» («Ευαγόρας», «Προς Νικοκλέα» και «Νικοκλής» ή «Κύπριοι»)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο