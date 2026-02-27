newspaper
Θλίψη στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ – «Έφυγε» η ομότιμη καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 22:15

Θλίψη στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ – «Έφυγε» η ομότιμη καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου

Με σημαντική ακαδημαϊκή παρουσία στο ΕΚΠΑ και ενεργό δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου και δημοκρατικού πανεπιστημίου

Σύνταξη
Θλιβερή είδηση για όσες και όσους πέρασαν από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ, αλλά και για όσες και όσους υπερασπίζονται τη δημόσια και δημοκρατική Ανώτατη Εκπαίδευση η είδηση της απώλειας της ομότιμης Καθηγήτριας Λατινικής Φιλοσογίας Ελένης Καραμαλέγκου. Μιας καθηγήτριας που τίμησε όσο λίγες και λίγοι την ιδιότητα της ακαδημαϊκής δασκάλας, συμβάλλοντας τόσο στην εκπαίδευση και την έρευνα όσο και στην αναβάθμιση του δημοσίου πανεπιστημίου, όχι μόνο μέσα από την ανάληψη θέσεων ευθύνης, με κορυφαία αυτή της Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής, αλλά και μέσα από την ενεργό συνδικαλιστική δράση της με σημαντικότατο ρόλο σε μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στην απαξίωση και υπονόμευση των δημοσίων ΑΕΙ, στεκόμενη στο πλευρό των συναδέλφων της αλλά και όλων των εργαζομένων στο πανεπιστήμιο. Αποδεικνύοντας ότι η ενεργή στράτευση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου μπορεί να συμβαδίζει με την αριστεία και το σημαντικό ακαδημαϊκό έργο. Παραθέτουμε την ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με την θλιβερή είδηση.

Ανακοίνωση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, η Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποχαιρετά την Ελένη Καραμαλέγκου, Ομότιμη Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας και πρώην Κοσμήτορα της Σχολής μας. Η είδηση της αδόκητης απώλειάς της συγκλόνισε συθέμελα την πανεπιστημιακή μας οικογένεια, βυθίζοντάς την σε βαρύ πένθος.
Η Ελένη Καραμαλέγκου ήταν εξέχουσα και ιδιαίτερα επιδραστική προσωπικότητα, η οποία τίμησε το Πανεπιστήμιό μας, υπηρετώντας το με σπάνιο ήθος και απαράμιλλο σθένος. Πρωτοπόρος και ρηξικέλευθη, υπήρξε η ψυχή της εξωστρέφειας της Φιλοσοφικής Σχολής. Ήταν εκείνη που πρώτη οραματίστηκε και έκανε πράξη την οικουμενικότητα του Πανεπιστημίου μας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνεργασία με Πανεπιστήμια από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, με τη φοίτηση Κινέζων φοιτητών στη Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ και στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας «Παναγιώτης Κοντός», οι οποίοι από το 2017 φοιτούν αδιαλείπτως στη Φιλοσοφική Σχολή. Υπήρξε η εμπνεύστρια και η κινητήριος δύναμη πίσω από την ίδρυση του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στην Ελλάδα («BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece» – BAAG)· η ηγεσία και η αφοσίωσή της επέτρεψαν την υποδοχή των πρώτων φοιτητών το 2020, αφήνοντας μια κληρονομιά που αλλάζει τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.

Η απουσία δειλίας μπροστά στις μεγάλες τομές, η απαράμιλλη μαχητικότητα και το έντονο αίσθημα δικαίου, συνδυασμένα με σπάνια καλοσύνη και ανιδιοτέλεια, την καθιστούσαν το απόλυτο στήριγμα για όλους. Η δράση της υπήρξε πάντοτε πέραν και υπεράνω κάθε κομματικού προσήμου, με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Χαρακτηριστική υπήρξε η στάση της το 2013, όταν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να υπερασπιστεί το δίκαιο των διοικητικών υπαλλήλων που τελούσαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, επιδεικνύοντας σπάνιο σθένος και αλληλεγγύη. Την ίδια ανυποχώρητη μαχητικότητα επέδειξε σε όλους τους θεσμικούς ρόλους που της εμπιστεύθηκαν οι συνάδελφοί της· υπηρετώντας ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διδασκόντων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς και ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας και της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ, υπήρξε μια φωνή στεντόρεια και διεκδικητική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν ορρωδούσε προ ουδενός. Η συνείδησή της, πάντοτε καθαρή και ταυτισμένη με την ανιδιοτελή προσφορά, υπήρξε ο μοναδικός γνώμονας για τις τολμηρές της αποφάσεις, οι οποίες είχαν πάντα ως στόχο το κοινό συμφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η πορεία της Ελένης Καραμαλέγκου υπήρξε μια διαδρομή αριστείας, προσφοράς και ακαταπόνητης δημιουργικότητας. Γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, έφερε πάντα μαζί της την αρχοντιά και την πνευματικότητα της γενέτειράς της. Η ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπήρξε υποδειγματική. Καθηγήτρια Λατινικής Φιλολογίας, υπηρέτησε τη Σχολή από καίριες θέσεις ευθύνης: Διευθύντρια του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (2007-2009), Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας (2009-2013), Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής (2013-2019). Διατέλεσε, επίσης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (2017-2022).

Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο επικεντρώθηκε στη Λατινική λογοτεχνία, και ειδικότερα στη λογοτεχνία της Ύστερης Res publica και της εποχής του Αυγούστου, στο ρωμαϊκό έπος, τη λυρική ποίηση, τη ρητορική. Υπήρξε πολυγραφότατη, με μελέτες που αποτελούν σημείο αναφοράς για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η Ελένη Καραμαλέγκου υπήρξε γυναίκα ακούραστη και γεμάτη ζωή, που οραματιζόταν το μέλλον χωρίς να διστάζει μπροστά στις δυσκολίες με γενναιοψυχία. Αν κάτι θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μας, είναι το μεγάλο θάρρος και η παρρησία με την οποία αντιμετώπιζε ανθρώπους και καταστάσεις, αλλά και η ευγένεια της ψυχής της, η γενναιοδωρία προς όλους και η καθαρότητα των προθέσεών της· η προσωπικότητα και η δράση της θα αποτελούν για πάντα οδηγό και πρότυπο για τη Φιλοσοφική Σχολή και ολόκληρο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αφήνει πίσω της δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και σπουδαία παρακαταθήκη ανθρωπιάς και εξωστρέφειας.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής μετά την αναγγελία της απώλειας, συνήλθε εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

· Η Φιλοσοφική Σχολή και η Βιβλιοθήκη της θα παραμείνουν κλειστές την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας σε ένδειξη σεβασμού και τιμής στη μνήμη της εκλιπούσης.

· Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων των μελών της Σχολής στην οικογένειά της.

· Να κυματίζει μεσίστια η σημαία της Φιλοσοφικής Σχολής και της Βιβλιοθήκης μέχρι και την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.

· Να παραστεί ο Κοσμήτορας, καθώς και αντιπροσωπεία της Κοσμητείας στην εξόδιο ακολουθία.

· Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της.


Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 2/3/2026, στις 12:30 στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27.02.26

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους
4ος γάμος 27.02.26

Η Κιμ Κατράλ και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση μετά τον πριβέ γάμο τους

Η αγαπημένη ηθοποιός και ο σύζυγός της Ράσελ Τόμας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Chelsea Old Town Hall του Λονδίνου στις 4 Δεκεμβρίου του 2025. Ήταν ο τέταρτος γάμος για την Κιμ Κατράλ και τώρα μόλις εμφανίστηκαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» 27.02.26

«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Σύνταξη
Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα
Εμφύλιος πόλεμος 27.02.26

Κονγκό: Βρέθηκαν δύο ομαδικοί τάφοι στην πόλη Ουβίρα, μετά την αποχώρηση των ανταρτών – 172 πτώματα

Η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι αντάρτες προχωρούσαν σε εκτελέσεις ανθρώπων με συνοπτικές διαδικασίες στην Ουβίρα. Ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες για βιαιότητες και από τον στρατό.

Σύνταξη
Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»
AI 27.02.26

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά 19 στις 20 φορές πυρηνικές επιθέσεις σε «παιχνίδια πολέμου»

Η μελέτη διαπίστωσε ότι κάθε μοντέλο με τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε παιχνίδι πολέμου κλιμάκωσε τη σύγκρουση απειλώντας με τη χρήση πυρηνικών όπλων τουλάχιστον μια φορά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 27.02.26

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα

LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Άστον Βίλα για την η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας
Και προς Ισραήλ 27.02.26

Ιράν: Αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Εν μέσω φόβων για αμερικανική στρατιωτική επίθεση, οι τουρκικές αερογραμμές και δύο ιρανικές ακύρωσαν πτήσεις τους για την Τεχεράνη. Και άλλες εταιρείες έχουν αναστείλει πτήσεις τους προς τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση
Κοροϊδία 27.02.26

Η υποκρισία Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και η αφωνία για τις υποκλοπές – «Δεν τελείωσε εδώ», λέει η αντιπολίτευση

Προκλητική χαρακτηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης την επιμονή του Μαξίμου στην επίκληση της «εμπιστοσύνης που έχει η κυβέρνηση στην Δικαιοσύνη». Όσο για την «γαλάζια» πεποίθηση ότι τις υποκλοπές τις διέπραξαν ιδιώτες, αυτή ξεπερνάει τα όρια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.02.26

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας – Αντίπαλος των Ερυθρόλευκων στη «μάχη» για τη διεκδίκηση της κούπας ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Ζητά «άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν – Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
Διεθνείς εκκλήσεις 27.02.26

«Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού - Ιράν και Ιράκ καλούν σε αυτοσυγκράτηση Πακιστάν και Αφγανιστάν 

Σύνταξη
Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»
«Σκορπά παραπληροφόρηση» 27.02.26

Το Lancet προειδοποιεί πως η «επίθεση Κένεντι στην επιστήμη μπορεί να χρειαστεί γενιές να αναστραφεί»

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, δημοσίευσε editorial με τίτλο «Ένας χρόνος αποτυχίες» στο οποίο προειδοποιεί για τα πεπραγμένα του Ρόμπερτ Κένεντι στον τομέα της υγείας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή
Predatorgate 27.02.26

Υποκλοπές: Ιστορική η απόφαση λέει η Διεθνής Αμνηστία, παραμένουν τα ερωτήματα για κυβερνητική εμπλοκή

Η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) επισημαίνουν ότι πρώτη φορά υπήρξαν συνέπειες για χρήση παράνομου λογισμικού. Και ελπίζουν ότι ήρθε το τέλος της εποχής της ατιμωρησίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει
Παραδοχή στρατηγικής 27.02.26

Ο Τραμπ μιλάει για «ειρηνική κατάληψη» της Κούβας – «Έχει μπελάδες η κυβέρνησή της», λέει

Ο Τραμπ είπε ότι την Κούβα «δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα αυτήν τη στιγμή». «Χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ο Ρούμπιο το χειρίζεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράκ: Ο υποψήφιος πρωθυπουργός Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ
Ραντεβού με Μπάρακ 27.02.26

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Ιράκ Νούρι αλ Μαλίκι συναντά Αμερικανό διπλωμάτη μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ

Τον περασμένο μήνα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει τελεσίγραφο όσον αφορά την υποψηφιότητα του αλ Μαλίκι στις εκλογές του Ιράκ

Σύνταξη
Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους
Βίντεο 27.02.26

Εικαστική εγκατάσταση στο Μπρούκλιν: Το Ισραήλ έχει κάνει τη Γάζα την πιο θανατηφόρα ζώνη για δημοσιογράφους

Μια καλλιτεχνική παρέμβαση στο Prospect Park φέρνει στο προσκήνιο τον βαρύ απολογισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ η Committee to Protect Journalists καταγράφει τουλάχιστον 252 νεκρούς δημοσιογράφους από τον Οκτώβριο 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
