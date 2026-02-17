Εκδήλωση του ΕΚΠΑ για την ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2026, στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κτηρίου του Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η τελετή για την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του Παραρτήματός του στην Κύπρο, σηματοδοτώντας μια ιστορική επέκταση της ακαδημαϊκής του παρουσίας εκτός Ελλάδας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β’, και ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Γεώργιος, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τον συμβολισμό της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δεσμών Ελλάδας και Κύπρου μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την υποδοχή των επίσημων προσκεκλημένων από τον Πρύτανη, καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο, και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο Β’, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, κύριο Γεώργιο και την εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η ενιαία πατρίδα, ο τόπος όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γι’ αυτό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρύτανη καθηγητή κ. Σιάσο και στη διοίκηση του Ιδρύματος, που είχαν το θάρρος, τη διορατικότητα και την επιμονή να προχωρήσουν σ’ αυτό το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που συμβολίζει, αλλά και υποστηρίζει την ενότητα του ελληνισμού. Το Παράρτημα Κύπρου καλείται σήμερα να καταστεί σημείο αναφοράς για την πρόοδο, την καινοτομία και τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις σχέσεις του ελληνισμού με την Κύπρου, που χάνονται στα βάθη των αιώνων, μόνο ανοίγοντας νέους δρόμους για τις επόμενες γενιές θα το καταφέρουμε».

Ακολούθως, στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «Η ίδρυση και λειτουργία κυπριακού Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ακαδημαϊκή και κοινωνική παράδοση από το 1837, σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής θεσμικής, πολιτικής και αναπτυξιακής εποχής, ενδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τους αδελφικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου. Δεσμούς που έχουν χαλυβδωθεί στην πυρά κοινὠν Αγώνων, Αξιών και Οραμάτων. Εξάλλου, πολλές γενεές Κυπρίων, ανάμεσά τους και εγώ, πήραν το φως της γνώσης σε αυτό το πνευματικό φυτώριο, το οποίο εκτός από Εκπαιδευτήριο ήταν και παραμένει φάρος φωτεινός, εστία εκπαίδευσης και λίκνο πολιτισμού, που ήταν πάντοτε, έμπρακτα και ουσιαστικά, δίπλα στους αγώνες των Ελλήνων της Κύπρου. Αισθάνομαι υπερηφάνεια γιατί αρκετοί συμπατριώτες μου, φοιτητές ή εκπαιδευτικοί, κατέκτησαν εξέχουσα θέση στην Ιστορία αυτού του Πανεπιστημίου, και τα ονόματά τους είναι ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας. Η ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας ιστορικής διαδρομής».

Στην ομιλία του με τίτλο «Κύπρος και Πανεπιστήμιο Αθηνών – Δεσμοί δύο αιώνων. Η ίδρυση του Παραρτήματος», ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, σκιαγράφησε την ιστορική διαδρομή του Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του το 1837 έως την σημερινή επέκτασή του στην Κύπρο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η σημερινή εκδήλωση συνιστά μια ιστορική στιγμή για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και για την ανώτατη εκπαίδευση σε Ελλάδα και Κύπρο. Η ίδρυση και λειτουργία του Παραρτήματος στην Κύπρο αποτελεί ένα εμβληματικό ορόσημο, το οποίο εγγράφεται στη μακρά ιστορική πορεία του Ιδρύματός μας ως το μεγαλύτερο άλμα διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Ίδρυμά μας μεταβαίνει σε μια νέα εποχή διεθνούς παρουσίας και ακαδημαϊκής εξωστρέφειας, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό του ρόλο ως κορυφαίου πανεπιστημιακού θεσμού του Ελληνισμού».

Ο κ. Πρύτανης σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε ότι «Η παρουσία του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο δεν ξεκινά σήμερα· αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας διαδρομής αδιάλειπτης πνευματικής, επιστημονικής και εθνικής συμπόρευσης. Χάρη καταρχάς στην εκπαίδευση εκατοντάδων χιλιάδων Κυπρίων φοιτητών και φοιτητριών, επί δυο αιώνες στα αμφιθέατρα του. Γίνεται έτσι το πρώτο και το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που λειτουργεί Παράρτημα εκτός Ελλάδας, επιλέγοντας την Κύπρο για το ιστορικό αυτό βήμα του. Επόμενος στόχος, η ανάπτυξη νέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, η προσέλκυση φοιτητών από άλλες ηπείρους, η παραγωγή καινοτόμου έρευνας και η εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία με τα υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμια της Κύπρου. Βάζοντας τα θεμέλια του κορυφαίου Πανεπιστημίου της Ελλάδας στην Κύπρο, εκφράζουμε τη βεβαιότητά μας, ότι η ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου θα αποτελέσει και στο μέλλον ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και για τις δύο χώρες».

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης η Σοφία Ζαχαράκη, Εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Σερβίας και Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΚΠΑ Djuro Macut, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Ivica Dačićο, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Προκόπιος Παυλόπουλος, ο πρώην Πρωθυπουργός καθηγητής Λουκάς Παπαδήμος, ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών, ο Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο Zoran Gajić, Υπουργός Αθλητισμού της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, ο Γεώργιος Κώτσηρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Α.Ε. ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ο Επίτιμος Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέζος, ο Γεώργιος Τσούνης, πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντωνίου, Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν Αθήναις, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο Μητροπολίτης Περιστερίου και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγόριος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντούρης, Διευθυντής Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, η Παρασκευή Δραμαλιώτη, Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, η Μαρία Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διοίκησης η Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο Σπυρίδων Σταθούλης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, ο Δημήτριος Τερζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, ο Καθηγητής Ναπολέων Μαραβέγιας, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Αντώνιος Φιλίππης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. Παρόντες ήταν επίσης οι Βουλευτές Χρήστος Στυλιανίδης, Κώστας Σκρέκας, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Αριστοτέλης Σπάνιας, Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, Όλγα Γεροβασίλη, Διονύσιος Σταμενίτης, Δημήτριος Κούβελας, Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγγελική Δεληκάρη, Σταύρος Παπασωτηρίου, Θωμαΐς Οικονόμου, Δρ. Μιχάλης Χουρδάκης, Μάξιμος Σενετάκης, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Ανδρέας Βορύλλας, Ζέττα Μ. Μακρή, Νεοκλής Κρητικός, Μιχάλης Γ. Παπαδόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Νικόλαος Βρεττός, Άγγελος Συρίγος, Ιωάννης Γιώργος, Διαμαντής Γκολιδάκης, Ιωάννης Ανδριανός, Γεώργιος Στύλιος καθώς και ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ, επίτιμος καθηγητής και ακαδημαϊκός Μιχαήλ Σταθόπουλος, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και επίτιμος καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και επίτιμος καθηγητής Χρήστος Κίττας, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και ομότιμος καθηγητής Δημοσθένης Ασημακόπουλος, ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και ομότιμος καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης. Παρόντες ήταν επίσης οι Πρυτάνεις καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητής Γεώργιος Δεδούσης, Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης, Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ Ερατώ Χατζησάββα, Πρύτανης Σχολής Καλών Τεχνών, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, Πρύτανης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Επίσης, η Νίκη Μαριόλη, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, ο Λουκάς Ξενοφώντος, Μορφωτικός Λειτουργός της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διομήδης Νικήτα, Διευθυντής Σπιτιού της Κύπρου, ο Αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος, Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ., ο Υποπτέραρχος Μάριος Μπαντούβας, Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης και Εκπρόσωπος ΓΕΑ.

Από το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος καθηγητής Νικόλαος Θωμαΐδης και τα μέλη του Συμβουλίου, καθηγητής Σπυρίδων Βλαχόπουλος, καθηγητής Δημήτριος Καινούργιος, καθηγήτρια Αθανασία Σμυρνιώτου, καθηγητής Αχιλλέας Χαλδαιάκης, ο ομότιμος καθηγητής Αναστάσιος Γερμενής, ο Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ, ο Παντελής Τζωρτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΑΚ, οι Αντιπρυτάνεις του ΕΚΠΑ καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, καθηγητής Αριστείδης Σάμιτας, καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης, οι Κοσμήτορες και οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, η Εκτελεστική Διευθύντρια Ελένη Βασιλοπούλου και πλήθος καθηγητών και φοιτητών.

Παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι του τραπεζικού και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς η Άννα Ροκοφύλλου, Πρόεδρος ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο πρώην Πρύτανης και καθηγητής Περικλής Μήτκας, Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής της ΑΑΔΕ, ο Νίκος Μεγάλεμος, Πρόεδρος Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας και ο Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ.

Μετά την ομιλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολούθησε η προβολή ενός βίντεο (link: ???) με τίτλο «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Από την ίδρυσή του το 1837 έως το 2025 και την ίδρυση του Παραρτήματος στην Κύπρο», το οποίο έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν και έθεσε με έμφαση τους στόχους για το μέλλον.

Σε μια χρονική συγκυρία όπου η εκπαίδευση αντιμετωπίζει ποικίλες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο το ιστορικό αυτό άλμα διεθνοποίησης, η δημιουργία του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, εγγυάται ότι οι δεσμοί της γνώσης, του πολιτισμού και των ανθρωπιστικών αξιών παραμένουν ζωντανοί και ανανεωμένοι, ανοίγοντας, όμως, παράλληλα και νέους δρόμους συνεργασίας για τις επόμενες γενιές.

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα

«Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η ενιαία πατρίδα, ο τόπος όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Γι’ αυτό και αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρύτανη καθηγητή κ. Σιάσο και στη διοίκηση του Ιδρύματος, που είχαν το θάρρος, τη διορατικότητα και την επιμονή και την αποτελεσματικότητα να προχωρήσουν σ’ αυτό το εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που συμβολίζει, αλλά και υποστηρίζει την ενότητα του ελληνισμού» ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Το Παράρτημα Κύπρου καλείται σήμερα να καταστεί σημείο αναφοράς για την πρόοδο, την καινοτομία και τη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου.

Αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις σχέσεις του ελληνισμού με την Κύπρο, που χάνονται στα βάθη των αιώνων, μόνο ανοίγοντας νέους δρόμους για τις επόμενες γενιές θα το επιτύχουμε.

Σας ευχαριστώ»

Χαιρετισμός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη

«Πριν από την όποια άλλη αναφορά επιθυμώ να εκφράσω τη θλίψη μου για την απώλεια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, της μεγάλης Ελληνίδας, Ελληνίδας του κόσμου, που υπηρέτησε τα γράμματα, την επιστήμη της Ιστορίας, αλλά, κυρίως, υπηρέτησε την αλήθεια. Από το βήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο φοίτησε και η ίδια, μεταφέρω εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού τα συλλυπητήρια μας» ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων.

«Είναι με αισθήματα χαράς και υπερηφάνειας που συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε και επισήμως, εδώ στην Αθήνα, την πρόσφατη ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στην Κύπρο.

»Πέραν της χαράς και της υπερηφάνειας, αισθάνομαι και ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση, γιατί έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ, στη σεμνή αυτή τελετή που φιλοξενείται στο αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της σύγχρονης Ελλάδας, την Κυπριακή Πολιτεία και τον κυπριακό λαό».

Χαιρετισμός της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη

«Το Παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα. Είναι μια στρατηγική επιλογή και μια ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο των δύο χωρών μας. Μια επένδυση στη γεωπολιτική σταθερότητα, στη συνεργασία και στην πρόοδο. Μια επένδυση στην ειρήνη και στον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής μας» ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Όπως έλεγε ο Νέλσον Μαντέλα, «η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο για να αλλάξεις τον κόσμο». Σήμερα, Ελλάδα και Κύπρος επιλέγουν να αλλάξουν τον κόσμο μέσα από τη γνώση — με αυτοπεποίθηση, με σοβαρότητα, με όραμα. Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τα δημόσια πανεπιστήμιά μας. Να επενδύουμε στην ποιότητα των σπουδών, να ενισχύουμε τη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων μας, να δημιουργούμε ισότιμες ευκαιρίες για τους νέους μας εδώ, στον τόπο τους.

»Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να βλέπουν πιο μακριά από εκεί που φτάνει το βλέμμα τους. Να ονειρεύονται μεγάλα και να μπορούν να τα πετυχαίνουν. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά. Ένα βήμα που ενώνει. Ένα βήμα που εμπνέει. Ένα βήμα που αποδεικνύει πως όταν η Ελλάδα και η Κύπρος συνεργάζονται, μπορούν να πετύχουν πολλά και σπουδαία»