Άμεση ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ ζητούν 18 καθηγητές της Σχολής

Την άμεση ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) στο ΕΚΠΑ ζητούν με επιστολή τους προς το Υπ. Παιδείας, 18 καθηγητές της Σχολής.

Στην πρότασή τους ζητούν άμεσα τη νομοθέτηση της εν λόγω ένταξης, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τη μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ και την ένταξή της στο ΕΚΠΑ με ανανεωμένο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο 2026.

Η επιστολή:

Όπως γνωρίζετε, η Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής και ΤΕχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) με ιστορία 70 ετών στην υποστήριξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αποτελούμενη από 4 Τμήματα με 5ετή προγράμματα σπουδών, παραμένει μέχρι σήμερα η μοναδική Σχολή από τον πρώην τεχνολογικό τομέα των ΑΕΙ εκτός Πανεπιστημίου, καθώς και υπό καθεστώς διοριζόμενων Διοικουσών Επιτροπών (Διοικούσα Επιτροπή).

Το Παιδαγωγικό Τμήμα (Προεδρικό Διάταγμα 101/2013, ΦΕΚ 135/Α/5-6-2013) ανήκει στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) με αποστολή να συμβάλει στην εκπαίδευση και στην έρευνα σε πεδία των Επιστημών της Εκπαίδευσης και των Θετικών Επιστημών (δείτε εδώ το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Παιδαγωγικού Τμήματος). Το Παιδαγωγικό Τμήμα, επί σειρά ετών έχει προβεί σε μια σειρά προσπαθειών με σκοπό την αναβάθμισή του και την ένταξή του σε ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό πλαίσιο, οι οποίες ωστόσο δεν έφεραν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Σήμερα, το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, η ΑΣΠΑΙΤΕ, παρά την προσφορά της στον τομέα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και της συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό, συνεχίζει συνολικά να υφίσταται άνιση μεταχείριση σε σχέση με τα άλλα ΑΕΙ της χώρας.

Πρόταση. Άμεσα νομοθέτηση της ένταξης της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας για τη μετεξέλιξη της ΑΣΠΑΙΤΕ και την ένταξή της στο ΕΚΠΑ με ανανεωμένο 5ετές πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο 2026. Η ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ αποτελεί την πλέον βιώσιμη επιλογή, καθότι με τον τρόπο αυτό θα ενταχθεί σε

ένα κορυφαίο Πανεπιστήμιο της χώρας ανοίγοντας νέες προοπτικές για τους φοιτητές της, τους αποφοίτους και το ακαδημαϊκό προσωπικό της.

Υπενθυμίζουμε ότι για την ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ, έχουν συμφωνήσει τα δύο ιδρύματα, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΕΚΠΑ, και υπήρξε θετική εισήγηση της ΕΘΑΕΕ. Παράλληλα, η πρόθεση του ΥΠΑΙΘ για ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΕΚΠΑ ανακοινώθηκε επίσημα από τον προηγούμενο υπουργό παιδείας κ.Πιερρακάκη, ενώ στη σύνοδο των πρυτάνεων, τον Ιούλιο 2025, η νυν Υπουργός Παιδείας κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για τον Σεπτέμβριο του 2025 (ΥΠΑΙΘ, Ειδήσεις 11-7-2025 εδώ) το οποίο ωστόσο δεν τηρήθηκε.

Τα Μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Καθηγήτρια Εφαρμογών/Λέκτορας Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση ΒΑΪΚΟΥΣΗ – ΒΕΡΓΙΔΗ ΔΑΝΑΗ, Καθηγήτρια Ψυχοπαιδαγωγικής ΓΚΙΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Εφαρμογών/Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Ομάδας ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Καθηγητής Διδακτικής Μεθοδολογίας με Έμφαση στη Διδακτική Φυσικών Επιστήμων και

Τεχνολογίας

ΚΛΑΔΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Εφαρμογών/Λέκτορας Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και

Οικογένειας

ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ ΝΤΙΝΑ, Ε.Δ.Ι.Π. (Προαγωγή της Υγείας και της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στην Εκπαίδευση ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπλ. Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Τεχνητής Νοημοσύνης στη

Μαθηματική Εκπαίδευση

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΘΗΝΑ, Καθηγήτρια Εφαρμογών/Λέκτορας Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗ ΝΙΚΗ, Καθηγήτρια Εφαρμογών/Λέκτορας Παιδαγωγικής και Διδακτικής Πράξης ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, , Καθηγητής Εφαρμογών/Λέκτορας Μαθηματικών ΜΟΥΝΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αναπλ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη στην

Εκπαίδευση