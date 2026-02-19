Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Γίνεται να συνυπάρξουν αρμονικά ένας σκύλος και ένα πουλάκι στο ίδιο σπίτι;
Pet Stories 19 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Γίνεται να συνυπάρξουν αρμονικά ένας σκύλος και ένα πουλάκι στο ίδιο σπίτι;

Ένα από τα ένστικτα που έχει ο σκύλος είναι του κυνηγού. Ένα πουλάκι δεν μπορούμε να το καταδικάσουμε να ζει μόνιμα σε ένα κλουβί.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Ένας σκύλος και ένα πουλάκι μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο με ηρεμία, αλλά χρειάζεται σωστή διαχείριση.
«Όταν μιλάμε για συμβίωση διαφορετικών ειδών, οι περισσότεροι σκέφτονται είτε ένα «παραμύθι αρμονίας» είτε ένα επικίνδυνο πείραμα. Η πραγματικότητα όμως είναι πιο σύνθετη», υπογραμμίζει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών απαιτεί ξεκάθαρα όρια, προβλέψιμες ρουτίνες, επιτηρούμενες στιγμές ελευθερίας, ασφαλείς ζώνες, για κάθε ζώο

Η αρμονική συνύπαρξη δεν είναι απόδειξη ασφάλειας, αλλά αποτέλεσμα σωστής διαχείρισης

Στο ίδιο σπίτι, μπορεί να ζουν ένας σκύλος και ένα πουλί. Όχι επειδή «αγαπιούνται», όπως διευκρινίζει η κα Μοσχολιού, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη της συνύπαρξης.

Η εικόνα, μπορεί να είναι ήρεμη, η καθημερινότητα λειτουργική. Αλλά ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι η ηρεμία δεν καταστέλλει τα ένστικτα.

Η αρμονία μεταξύ σκύλου και πουλιού δεν σημαίνει απουσία κινδύνου

Ένα ζώο, σύμφωνα με την κα Μοσχολιού, μπορεί να είναι ήρεμο, κοινωνικό, εκπαιδευμένο και προβλέψιμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι παύει να λειτουργεί με βάση τη φύση του. Ο σκύλος παραμένει σκύλος. Το πουλί παραμένει θήραμα.

Η αρμονική συνύπαρξη δεν είναι απόδειξη ασφάλειας, αλλά αποτέλεσμα σωστής διαχείρισης. Και αυτή η διαχείριση, χρειάζεται καθημερινή παρουσία και όχι εφησυχασμό.

Η εκπαίδευση του σκύλου δεν … βάζει στον πάγο το ένστικτο της καταδίωξης

Η εκπαίδευση, ενημερώνει η εκπαιδεύτρια, βοηθά τον σκύλο να ελέγχει τις αντιδράσεις του, να ακολουθεί τα όρια και να εμπιστεύεται τον άνθρωπο. Δεν «ξεριζώνει» όμως το ένστικτο καταδίωξης. Αν κάτι συμβεί δεν θα είναι επειδή «ο σκύλος έγινε κακός» ή «το πουλί προκάλεσε».


Θα συμβεί επειδή ο άνθρωπος υπερεκτίμησε την ασφάλεια και υποτίμησε την πιθανότητα λάθους.

Η ελευθερία του πουλιού είναι αναγκαία

«Ένα πουλί δεν μπορεί να ζει μόνο σε κλουβί. Χρειάζεται να πετά, να έχει ελεύθερη κίνηση, αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τους ανθρώπους του», τονίζει η κα Μοσχολιού.
Άρα το ερώτημα δεν είναι αν το πουλί πρέπει να βγαίνει έξω, αλλά είναι πώς οργανώνουμε τον χώρο και τον χρόνο. Έτσι ώστε αυτή η ελευθερία να είναι ασφαλής. Η λύση δεν είναι η απομόνωση, αλλά η επίβλεψη.

Σκύλος και πουλάκι: Τα οφέλη της αρμονικής συμβίωσης

Η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών, αναφέρει η κα Μοσχολιού, γίνεται όταν γνωρίζουμε τον σωστό τρόπο και μπορεί να έχει πολλαπλά θετικά.

Όπως:

● Την κοινωνικοποίηση και τον εμπλουτισμό: Τα ζώα μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με διαφορετικά είδη, αυξάνοντας την ψυχολογική τους ευεξία.

● Την ψυχική τόνωση και το παιχνίδι: Ένα πουλί παρατηρώντας τον σκύλο -ή αντίστροφα- παίρνει ερεθίσματα και δεν πλήττει.

● Την ενίσχυση δεσμού με τον άνθρωπο: Όταν ο άνθρωπος φροντίζει για τη σωστή συμβίωση, η σχέση του με κάθε ζώο γίνεται πιο ισχυρή, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

● Ο κηδεμόνας γίνεται πιο παρατηρητικός ως προς τη συμπεριφορά τους: Ο κηδεμόνας μαθαίνει να «διαβάζει» τη «γλώσσα του σώματος» και τα συναισθήματα των ζώων του, κάτι που ωφελεί όλα τα ζώα στην καθημερινότητα.

Διαχείριση σημαίνει δομή όχι ένταση

Η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών απαιτεί, όπως κάνει σαφές η κα Μοσχολιού, ξεκάθαρα όρια στον χώρο, προβλέψιμες ρουτίνες, επιτηρούμενες στιγμές ελευθερίας, ασφαλείς ζώνες, για κάθε ζώο. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε σε κανένα ζώο φόβο ή πανικό. Όσο πιο καθαρή είναι η δομή, τόσο λιγότερη ένταση υπάρχει.

Η εξιδανίκευση είναι το μεγαλύτερο λάθος

Στο Διαδίκτυο, αναφέρει η κα Μοσχολιού, βλέπουμε συχνά εικόνες τέλειας συμβίωσης χωρίς καμία αναφορά στο ρίσκο. Αυτό δημιουργεί τη ψευδαίσθηση ότι όλα λύνονται με καλή πρόθεση και αγάπη. Η αλήθεια όμως, είναι πιο απαιτητική. Όποιος δεν είναι έτοιμος να ζει με την πιθανότητα ενός λάθους δεν πρέπει να επιχειρεί τη συμβίωση διαφορετικών ειδών. Όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό.

Τελικά, από τι εξαρτάται η συμβίωση μεταξύ σκύλου και πτηνού;

Δεν είναι ούτε ο χαρακτήρας των ζώων ούτε η «χημεία» τους, τονίζει η κα Μοσχολιού, αλλά η υπεύθυνη συνύπαρξη εξαρτάται από εμάς. Στη γνώση που έχουμε, στη συνέπεια που τηρούμε και στη διαρκή εγρήγορση.

Τέλος, η κα Μοσχολιού επισημαίνει: «Η αγάπη φαίνεται όχι όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν φροντίζουμε να μην πάει ποτέ κάτι τραγικά λάθος. Κι όταν γίνει σωστά η συνύπαρξη διαφορετικών ειδών, μπορεί να είναι καθημερινή πηγή χαράς και παιχνιδιού. Αλλά και αμοιβαίας εκπαίδευσης για όλα τα μέλη της οικογένειας – ανθρώπους και ζώα».

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

