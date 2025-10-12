Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γάτα και σκύλος στο ίδιο σπίτι: Οι πρώτες μέρες «κλειδί» για αρμονική συμβίωση
Pet Stories 12 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Γάτα και σκύλος στο ίδιο σπίτι: Οι πρώτες μέρες «κλειδί» για αρμονική συμβίωση

Η σωστή μέθοδος για να μοιραστούν την ίδια στέγη η γάτα και ο σκύλος, χωρίς… να βγάλουν τα μουστάκια τους!

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Spotlight

Είναι αλήθεια ότι, κάθε φορά που βλέπουμε έναν σκύλο και μία γάτα σε στιγμές τρυφερότητας, παιχνιδιού, σχηματίζεται στο πρόσωπό μας ένα πλατύ χαμόγελο.
Δύο διαφορετικά είδη ζώων, με διαφορετικές «φωνές» μπορούν να «συνεννοούνται» και να περνούν μαζί φίνα!
Για να φτάσουν όμως σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες ημέρες γνωριμίας τους.

«Η απόφαση να βάλουμε κάτω από την ίδια στέγη μια γάτα και έναν σκύλο είναι συναρπαστική, αλλά και γεμάτη προκλήσεις. Αν και ακούμε ότι «γατιά και σκυλιά δεν τα πάνε ποτέ καλά», η αλήθεια είναι διαφορετική. Με σωστή καθοδήγηση, υπομονή και θετική εκπαίδευση μπορούν να αναπτύξουν έναν βαθύ δεσμό, που θα διαρκέσει μια ζωή.

Οι πρώτες ημέρες γνωριμίας είναι οι «ρίζες» αυτής της σχέσης, καθώς καθορίζουν αν θα «χτιστεί» εμπιστοσύνη ή φόβος», αποσαφηνίζει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.
Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα, οι πρώτες εντυπώσεις που αποκομίζουν, προσδιορίζουν το πώς θα εξελιχθεί η μεταξύ τους σχέση.

Η λάθος πρώτη γνωριμία

Μια βιαστική ή αγχωτική πρώτη συνάντηση, μπορεί, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, να προκαλέσει φόβο ή ένταση, που θα είναι δύσκολο να διορθωθεί αργότερα.
Οι γάτες είναι πλάσματα της ρουτίνας. Μια ξαφνική αλλαγή, όπως η άφιξη ενός σκύλου, τις κάνει να αισθάνονται ότι απειλείται η ασφάλειά τους.

Η γάτα και ο σκύλος εκδηλώνουν φόβο ή άγχος με διαφορετικό τρόπο

Οι γάτες νιώθουν ασφάλεια όταν μπορούν να παρατηρούν από ψηλά

Ο σκύλος, από την άλλη, μπορεί να εκλάβει την κίνηση, τη μυρωδιά, ή τον ήχο της γάτας ως κάτι ενδιαφέρον, ή, μπορεί να τη δει ακόμη και ως «θήραμα». Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επιθετικός, αλλά ενεργεί με βάση τα ένστικτά του.

Ο ρόλος του ανθρώπου είναι να διαχειριστεί σωστά αυτή τη λεπτή ισορροπία, ώστε και τα δύο ζώα, να νιώσουν ασφάλεια και περιέργεια, χωρίς φόβο.

Προετοιμασία πριν τη γνωριμία

Για να έχουμε… στο τσεπάκι μας μία επιτυχημένη γνωριμία, φροντίζουμε πριν έρθει το νέο μέλος στην οικογένεια για κάποια πραγματάκια.

Ο σκύλος, αναφέρει ο κ. Κονταξής, πρέπει να γνωρίζει βασικές «εντολές υπακοής», όπως «Κάτσε», «Μείνε», «Άστο» και «Έλα». Αυτές οι «εντολές» βοηθούν τον κηδεμόνα να διαχειριστεί τη συμπεριφορά του σκύλου κατά τη γνωριμία.

Από την άλλη πλευρά, η γάτα πρέπει να έχει δικό της ασφαλές καταφύγιο- ένα δωμάτιο ή γωνιά, στο οποίο ο σκύλος δεν θα έχει πρόσβαση.
Εκεί, θα έχει τα μπολ του φαγητού και του νερού της, την άμμο και το κρεβατάκι της. Οι γάτες νιώθουν ασφάλεια όταν μπορούν να παρατηρούν από ψηλά. Οπότε, ένα γατόδεντρο ή ράφι, είναι μία εξαιρετική λύση.

Πολύτιμη συμβουλή προτού κοιταχτούν στα μάτια ο σκύλος και η γάτα

Μία πρώτη «γνωριμία», είναι η ανταλλαγή μυρωδιών. Τι σημαίνει αυτό;
Για να αρχίσει η διαδικασία εξοικείωσης με ασφαλή τρόπο, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, μπορούμε να τρίψουμε μια πετσέτα στο σώμα του ενός ζώου και να την αφήσουμε κοντά στο άλλο.

Η ώρα της πρώτης οπτικής επαφής και η σταδιακή εξοικείωσή τους

«Η πρώτη γνωριμία δεν πρέπει να γίνει πρόσωπο με πρόσωπο και χωρίς επίβλεψη. Ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουν οπτική επαφή, αλλά σε απόσταση, έτσι, ώστε να έχουμε τον έλεγχο», τονίζει ο κ. Κονταξής.

Η γάτα, περιγράφει, μένει στο δωμάτιό της και ο σκύλος, πλησιάζει μόνο μέχρι το σημείο που δεν δείχνει υπερδιέγερση – του φοράμε λουρί.
Μπορεί στο δωμάτιο της γάτας, να τοποθετηθεί ένα παιδικό πορτάκι ή πλέγμα, ώστε να βλέπονται και, έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν θα έρθουν σε επαφή.
Αν ο σκύλος κοιτάζει ήσυχα, μυρίζει τον αέρα και δεν τραβάει το λουρί, τον επιβραβεύουμε με λιχουδιά.

Αντίστοιχα, αν η γάτα παραμένει ήρεμη, της δίνουμε λιχουδιά ή την αφήνουμε να παρατηρεί αν βρίσκεται σε ψηλό σημείο (π.χ γατόδεντρο)

Η εξοικείωση, διευκρινίζει ο κ. Κονταξής, πρέπει να γίνει σταδιακά, και οι συναντήσεις να έχουν διάρκεια 5 έως 10 λεπτά την ημέρα.
Δεν υψώνουμε τη φωνή, δεν τιμωρούμε και δεν λέμε κανένα «όχι» – δε βοηθάει σε αυτή τη φάση.

Στόχος είναι, ο σκύλος να συνδέσει τη γάτα με κάτι θετικό. Δηλαδή, αν ο σκύλος είναι ήρεμος όταν βλέπει τη γάτα, τον επιβραβεύουμε με ήρεμη φωνή, του προσφέρουμε μια λιχουδιά υψηλής αξίας.

Αν δείχνει υπερδιέγερση, απομακρυνόμαστε και ξεκινάμε πάλι όταν ηρεμήσει.
Η συνέπεια είναι το «κλειδί». Καθημερινά επαναλαμβάνουμε την επαφή μέχρι η παρουσία της γάτας να γίνει «ρουτίνα» για τον σκύλο.

Πότε γίνεται η «απελευθέρωση» και πώς συμπεριφερόμαστε

«Μετά από μερικές ημέρες ή εβδομάδες -ανάλογα με τα ζώα-, μπορεί να γίνει η πρώτη ελεγχόμενη συνάντηση χωρίς το εμπόδιο (παιδικό πορτάκι ή πλέγμα).
Στον σκύλο φοράμε οπωσδήποτε λουρί, ενώ η γάτα έχει τρόπο διαφυγής.
Διαλέγουμε ώρα που και τα δύο ζώα είναι ήρεμα – όχι αμέσως μετά το φαγητό ή το παιχνίδι», συμβουλεύει ο κ. Κονταξής.

Βάζουμε τον σκύλο να κάτσει σε απόσταση, περιγράφει, ενώ η γάτα, μπορεί να πλησιάσει ή να απομακρυνθεί – ό,τι θέλει εκείνη. Ποτέ δε την πιέζουμε.
Εάν δείξει περιέργεια και πλησιάσει, επιβραβεύουμε και τα δύο ζώα. Η πρώτη επαφή πρέπει να είναι σύντομη και θετική.

Μόλις δούμε ότι ένα από τα δύο ζώα στρεσάρεται, σταματάμε και συνεχίζουμε άλλη στιγμή.

Κάθε ζώο, εξηγεί ο κ. Κονταξής, εκδηλώνει φόβο ή άγχος με διαφορετικό τρόπο. Ο σκύλος, μπορεί να κρατάει το σώμα του άκαμπτο, να κοιτάζει επίμονα ή να «παγώνει». Μπορεί να γαβγίζει έντονα ή να τραβάει το λουρί. Η ουρά του να είναι όρθια, τα αυτιά μπροστά.

Αντίστοιχα, η γάτα δείχνει φόβο με πρησμένη ουρά, αυτιά πίσω, φύσημα, γρύλισμα ή σπεύδει να κρυφτεί. Αν δούμε αυτά τα σημάδια, απομακρύνουμε τα ζώα ήρεμα, χωρίς φωνές και προσπαθούμε ξανά την επόμενη μέρα.

Τι (δεν) πρέπει να κάνουμε

Ένα από τα συχνότερα λάθη που, μπορεί να κάνουμε, αναφέρει ο κ. Κονταξής, είναι να προσπαθούμε να μοιραστούν τα πάντα από την αρχή.
Ο κάθε φίλος χρειάζεται τον δικό του χώρο και έχει τη δική του ρουτίνα.

Το φαγητό της γάτας πρέπει να βρίσκεται ψηλά, έτσι, ώστε ο σκύλος να μην μπορεί να το προσεγγίσει. Η αμμοδόχος να είναι σε ήσυχο σημείο, όπου ο σκύλος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση.

Το κρεβατάκι του σκύλου πρέπει να είναι σε σταθερό σημείο, προκειμένου να μην τον ενοχλεί κανείς.

Με τον καιρό, τα ζώα θα μάθουν που είναι τα «σύνορά» τους, και θα αισθάνονται πιο ασφαλή.

Δεν τα αφήνουμε μόνα τους στον ίδιο χώρο τις πρώτες εβδομάδες, όσο ήρεμα κι αν φαίνονται.

Δεν προσπαθούμε να τα βρουν με το ζόρι.

Δεν δείχνουμε περισσότερο ενδιαφέρον στο ένα ζώο μπροστά στο άλλο. Η ισορροπία προσοχής είναι πολύ σημαντική.

Πώς ο σκύλος και η γάτα «λένε» ότι μπορούν να συγκατοικήσουν

Όταν η γάτα αρχίσει να τρώει, να πλένεται ή να κοιμάται παρουσία του σκύλου, αυτό σημαίνει ότι νιώθει ασφάλεια, λέει ο κ. Κονταξής.

Ο σκύλος, από την άλλη, όταν μπορεί να περάσει δίπλα της, χωρίς να την κοιτάζει έντονα, δείχνει αποδοχή.

Σταδιακά, μπορεί να δούμε να παίζουν, κυνηγητό με ήπιους ρυθμούς, ή ακόμα και να κοιμούνται κοντά – σημάδια ότι έχει «χτιστεί» εμπιστοσύνη.

Μπορεί να αναπτυχθεί μια αληθινή φιλία

Εν κατακλείδι, ο κ. Κονταξής, υπογραμμίζει: «Η γνωριμία γάτας και σκύλου είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή, συνέπεια και σωστή καθοδήγηση. Οι πρώτες ημέρες καθορίζουν αν η σχέση τους θα είναι γεμάτη ένταση ή αγάπη. Αν κινηθούμε μεθοδικά, με θετική ενίσχυση και χωρίς πίεση, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό σπίτι. Ένα σπίτι, που θα το μοιράζονται η γάτα και ο σκύλος, όπως και το παιχνίδι. Και, σε βάθος χρόνου, θα αναπτυχθεί μια αληθινή φιλία. Γιατί τελικά, το «σκύλος και γάτα» δεν είναι συνώνυμο διαμάχης, αλλά ισορροπίας, που δημιουργεί ο σωστός άνθρωπος ανάμεσά τους».

Ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής

● Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Αμβροσία, η Lidl και η 3P Salads

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Ναυτιλία
Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

Ναυτιλία: Με μέτρα απειλούν οι ΗΠΑ τις χώρες που θα δεχθούν το «IMO Net Zero Framework»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Το περιλαίμιο και τα κρεμαστά «αξεσουάρ» – Τι σχέση μπορεί να έχουν με την υγεία και την ψυχολογία του
Προς αποφυγήν 02.10.25

Είναι καλή ιδέα να φοράτε στον σκύλο περιλαίμιο και κουδουνάκια μέσα στο σπίτι; – Μήπως να το ξανασκεφτείτε;

Ίσως να μην έχετε σκεφτεί ότι το περιλαίμιο και τα «εξαρτήματα αμφίεσης», μπορεί να βλάψουν τον σκύλο όταν τα φορά μέσα στο σπίτι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Φρίκη 19.09.25

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους
ΠΑΣΟΚ 12.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση βρίσκει χρήματα για τους εργολάβους αλλά όχι για αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους

Ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνει ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει την επιλογή της. Αναποτελεσματικότητα, κατασπατάληση των χρημάτων του ελληνικού λαού και  δώρα στα συμφέροντα».

Σύνταξη
Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»
Μήνυμα καταστολής 12.10.25

Νόμος και Τάξη από Μητσοτάκη μετά τον Ρούτσι: Στο υπ. Άμυνας η φύλαξη του Άγνωστου Στρατιώτη – «Δεν μπορεί να γίνεται χώρος διαδηλώσεων»

Μήνυμα καταστολής από τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος αφού αναφέρθηκε στην απόφαση για τον Πάνο Ρούτσι, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία η φύλαξη Αγνώστου Στρατιώτη περνάει στο υπ. Άμυνας.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια – Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων
«Smiley Face Killers» 12.10.25

Θρίλερ με δεκαέξι πτώματα σε ποτάμια των ΗΠΑ - Φουντώνουν ξανά οι θεωρίες για ομάδα κατά συρροή δολοφόνων

Μυστήριο καλύπτει τους πνιγμούς σε ποτάμια στο Χιούστον των ΗΠΑ, με τις σορούς να αυξάνονται φέροντας στο προσκήνιο τα σενάρια για τους «Smiley Face Killers» - Τι βλέπουν οι ερευνητές

Σύνταξη
Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες
Social Europe 12.10.25

Η Ευρώπη αντιμέτωπη με κρίση ψυχικής υγείας – Οι ρίζες της φτάνουν στις οικονομικές συνθήκες

Επείγουσα είναι η ανάγκη για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές συνθήκες που σχετίζονται με την έκρηξη προβλημάτων που προκαλούν κρίση ψυχικής υγείας. Οι ανάγκες ξεπερνούν την υγειονομική περίθαλψη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 12.10.25

Η ηγετική επανεμφάνιση Τσίπρα «παγώνει» την συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Πως οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ναρκοθετούν» τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Τα νέα δεδομένα μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και το κλίμα σε Κουμουνδούρου και Πατησίων.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μια «σκοτεινή ψηφιακή εποχή»: Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες
H «σκοτεινή ψηφιακή εποχή» 12.10.25

Οι άνθρωποι που διασώζουν ξεχασμένη γνώση παγιδευμένη σε παλιές δισκέτες

Από τις διαλέξεις του Στίβεν Χόκινγκ μέχρι τις επιστολές του Βρετανού πολιτικού Νιλ Κίνοκ… Ένας αγώνας δρόμου, ενάντια στο χρόνο, για να σωθούν οι ιστορικοί θησαυροί που είναι κλειδωμένοι σε παλιές δισκέτες…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Το φιλοδώρημα της επιστροφής ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους – Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του
Ασύλληπτη ανευθυνότητα 12.10.25

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται μωρό ενός έτους - Ο πατέρας του κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα του

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς φέρεται να υπέστη σοβαρή ζημιά όταν ο πατέρας του κάπνισε ναρκωτικά δίπλα του - Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο βρήκαν το μωρό αναίσθητο

Σύνταξη
Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή
Θλίψη 12.10.25

Μιχάλης Γρηγορίου: Πέθανε ο συνθέτης και στοχαστής που χάρισε ψυχή στον ήχο και φωνή στη σιωπή

Σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός αποχαιρετά έναν αληθινό διανοούμενο των ήχων, έναν άνθρωπο που έζησε με πάθος για την τέχνη και άφησε ένα αποτύπωμα βαθύ, ουσιαστικό, ανεξίτηλο

Σύνταξη
Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Η Ίντερ Μαϊάμι έριξε 4αρα αλά… Μπαρτσελόνα και τίμησε τον Άλμπα (vids)

Σε μια βραδιά που θύμισε… Μπαρτσελόνα, η Ίντερ Μαϊάμι σκόρπισε με τεσσάρα την Ατλάντα Γιουνάιτεντ και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας – Τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, που σκόραρε μαζί με Μέσι (2) και Σουάρες…

Σύνταξη
«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον
«Αστεία, ευάλωτη, φωτεινή» 12.10.25

«Λάμψε με τη νεραϊδόσκονή σου εκεί πάνω»: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά την ανεπανάληπτη Νταϊάν Κίτον

«Η Νταϊάν Κίτον πέθανε. Ήταν 79», έγραψε χθες το βράδυ το People και το internet γέμισε «αντίο» σε μια απο τις πιο σπουδαίες ηθοποιούς που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο τούτο

Σύνταξη
Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων
Κόσμος 12.10.25

Τη Δευτέρα στην Αίγυπτο η σύνοδος για την Γάζα – Στο Ισραήλ ο Τραμπ, θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων

Πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για τη σύνοδο για τη Γάζα, ο Τραμπ θα κάνει μια στάση στο Ισραήλ, όπου είναι προγραμματισμένο να απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνεσέτ

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο