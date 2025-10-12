Είναι αλήθεια ότι, κάθε φορά που βλέπουμε έναν σκύλο και μία γάτα σε στιγμές τρυφερότητας, παιχνιδιού, σχηματίζεται στο πρόσωπό μας ένα πλατύ χαμόγελο.

Δύο διαφορετικά είδη ζώων, με διαφορετικές «φωνές» μπορούν να «συνεννοούνται» και να περνούν μαζί φίνα!

Για να φτάσουν όμως σε αυτό το σημείο, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πρώτες ημέρες γνωριμίας τους.

«Η απόφαση να βάλουμε κάτω από την ίδια στέγη μια γάτα και έναν σκύλο είναι συναρπαστική, αλλά και γεμάτη προκλήσεις. Αν και ακούμε ότι «γατιά και σκυλιά δεν τα πάνε ποτέ καλά», η αλήθεια είναι διαφορετική. Με σωστή καθοδήγηση, υπομονή και θετική εκπαίδευση μπορούν να αναπτύξουν έναν βαθύ δεσμό, που θα διαρκέσει μια ζωή.

Οι πρώτες ημέρες γνωριμίας είναι οι «ρίζες» αυτής της σχέσης, καθώς καθορίζουν αν θα «χτιστεί» εμπιστοσύνη ή φόβος», αποσαφηνίζει ο σύμβουλος – εκπαιδευτής σκύλου και γάτας, Κώστας Κονταξής.

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα, οι πρώτες εντυπώσεις που αποκομίζουν, προσδιορίζουν το πώς θα εξελιχθεί η μεταξύ τους σχέση.

Η λάθος πρώτη γνωριμία

Μια βιαστική ή αγχωτική πρώτη συνάντηση, μπορεί, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, να προκαλέσει φόβο ή ένταση, που θα είναι δύσκολο να διορθωθεί αργότερα.

Οι γάτες είναι πλάσματα της ρουτίνας. Μια ξαφνική αλλαγή, όπως η άφιξη ενός σκύλου, τις κάνει να αισθάνονται ότι απειλείται η ασφάλειά τους.

Η γάτα και ο σκύλος εκδηλώνουν φόβο ή άγχος με διαφορετικό τρόπο

Ο σκύλος, από την άλλη, μπορεί να εκλάβει την κίνηση, τη μυρωδιά, ή τον ήχο της γάτας ως κάτι ενδιαφέρον, ή, μπορεί να τη δει ακόμη και ως «θήραμα». Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επιθετικός, αλλά ενεργεί με βάση τα ένστικτά του.

Ο ρόλος του ανθρώπου είναι να διαχειριστεί σωστά αυτή τη λεπτή ισορροπία, ώστε και τα δύο ζώα, να νιώσουν ασφάλεια και περιέργεια, χωρίς φόβο.

Προετοιμασία πριν τη γνωριμία

Για να έχουμε… στο τσεπάκι μας μία επιτυχημένη γνωριμία, φροντίζουμε πριν έρθει το νέο μέλος στην οικογένεια για κάποια πραγματάκια.

Ο σκύλος, αναφέρει ο κ. Κονταξής, πρέπει να γνωρίζει βασικές «εντολές υπακοής», όπως «Κάτσε», «Μείνε», «Άστο» και «Έλα». Αυτές οι «εντολές» βοηθούν τον κηδεμόνα να διαχειριστεί τη συμπεριφορά του σκύλου κατά τη γνωριμία.

Από την άλλη πλευρά, η γάτα πρέπει να έχει δικό της ασφαλές καταφύγιο- ένα δωμάτιο ή γωνιά, στο οποίο ο σκύλος δεν θα έχει πρόσβαση.

Εκεί, θα έχει τα μπολ του φαγητού και του νερού της, την άμμο και το κρεβατάκι της. Οι γάτες νιώθουν ασφάλεια όταν μπορούν να παρατηρούν από ψηλά. Οπότε, ένα γατόδεντρο ή ράφι, είναι μία εξαιρετική λύση.

Πολύτιμη συμβουλή προτού κοιταχτούν στα μάτια ο σκύλος και η γάτα

Μία πρώτη «γνωριμία», είναι η ανταλλαγή μυρωδιών. Τι σημαίνει αυτό;

Για να αρχίσει η διαδικασία εξοικείωσης με ασφαλή τρόπο, επισημαίνει ο κ. Κονταξής, μπορούμε να τρίψουμε μια πετσέτα στο σώμα του ενός ζώου και να την αφήσουμε κοντά στο άλλο.

Η ώρα της πρώτης οπτικής επαφής και η σταδιακή εξοικείωσή τους

«Η πρώτη γνωριμία δεν πρέπει να γίνει πρόσωπο με πρόσωπο και χωρίς επίβλεψη. Ο καλύτερος τρόπος είναι να έχουν οπτική επαφή, αλλά σε απόσταση, έτσι, ώστε να έχουμε τον έλεγχο», τονίζει ο κ. Κονταξής.

Η γάτα, περιγράφει, μένει στο δωμάτιό της και ο σκύλος, πλησιάζει μόνο μέχρι το σημείο που δεν δείχνει υπερδιέγερση – του φοράμε λουρί.

Μπορεί στο δωμάτιο της γάτας, να τοποθετηθεί ένα παιδικό πορτάκι ή πλέγμα, ώστε να βλέπονται και, έτσι εξασφαλίζουμε ότι δεν θα έρθουν σε επαφή.

Αν ο σκύλος κοιτάζει ήσυχα, μυρίζει τον αέρα και δεν τραβάει το λουρί, τον επιβραβεύουμε με λιχουδιά.

Αντίστοιχα, αν η γάτα παραμένει ήρεμη, της δίνουμε λιχουδιά ή την αφήνουμε να παρατηρεί αν βρίσκεται σε ψηλό σημείο (π.χ γατόδεντρο)

Η εξοικείωση, διευκρινίζει ο κ. Κονταξής, πρέπει να γίνει σταδιακά, και οι συναντήσεις να έχουν διάρκεια 5 έως 10 λεπτά την ημέρα.

Δεν υψώνουμε τη φωνή, δεν τιμωρούμε και δεν λέμε κανένα «όχι» – δε βοηθάει σε αυτή τη φάση.

Στόχος είναι, ο σκύλος να συνδέσει τη γάτα με κάτι θετικό. Δηλαδή, αν ο σκύλος είναι ήρεμος όταν βλέπει τη γάτα, τον επιβραβεύουμε με ήρεμη φωνή, του προσφέρουμε μια λιχουδιά υψηλής αξίας.

Αν δείχνει υπερδιέγερση, απομακρυνόμαστε και ξεκινάμε πάλι όταν ηρεμήσει.

Η συνέπεια είναι το «κλειδί». Καθημερινά επαναλαμβάνουμε την επαφή μέχρι η παρουσία της γάτας να γίνει «ρουτίνα» για τον σκύλο.

Πότε γίνεται η «απελευθέρωση» και πώς συμπεριφερόμαστε

«Μετά από μερικές ημέρες ή εβδομάδες -ανάλογα με τα ζώα-, μπορεί να γίνει η πρώτη ελεγχόμενη συνάντηση χωρίς το εμπόδιο (παιδικό πορτάκι ή πλέγμα).

Στον σκύλο φοράμε οπωσδήποτε λουρί, ενώ η γάτα έχει τρόπο διαφυγής.

Διαλέγουμε ώρα που και τα δύο ζώα είναι ήρεμα – όχι αμέσως μετά το φαγητό ή το παιχνίδι», συμβουλεύει ο κ. Κονταξής.

Βάζουμε τον σκύλο να κάτσει σε απόσταση, περιγράφει, ενώ η γάτα, μπορεί να πλησιάσει ή να απομακρυνθεί – ό,τι θέλει εκείνη. Ποτέ δε την πιέζουμε.

Εάν δείξει περιέργεια και πλησιάσει, επιβραβεύουμε και τα δύο ζώα. Η πρώτη επαφή πρέπει να είναι σύντομη και θετική.

Μόλις δούμε ότι ένα από τα δύο ζώα στρεσάρεται, σταματάμε και συνεχίζουμε άλλη στιγμή.

Κάθε ζώο, εξηγεί ο κ. Κονταξής, εκδηλώνει φόβο ή άγχος με διαφορετικό τρόπο. Ο σκύλος, μπορεί να κρατάει το σώμα του άκαμπτο, να κοιτάζει επίμονα ή να «παγώνει». Μπορεί να γαβγίζει έντονα ή να τραβάει το λουρί. Η ουρά του να είναι όρθια, τα αυτιά μπροστά.

Αντίστοιχα, η γάτα δείχνει φόβο με πρησμένη ουρά, αυτιά πίσω, φύσημα, γρύλισμα ή σπεύδει να κρυφτεί. Αν δούμε αυτά τα σημάδια, απομακρύνουμε τα ζώα ήρεμα, χωρίς φωνές και προσπαθούμε ξανά την επόμενη μέρα.

Τι (δεν) πρέπει να κάνουμε

Ένα από τα συχνότερα λάθη που, μπορεί να κάνουμε, αναφέρει ο κ. Κονταξής, είναι να προσπαθούμε να μοιραστούν τα πάντα από την αρχή.

Ο κάθε φίλος χρειάζεται τον δικό του χώρο και έχει τη δική του ρουτίνα.

Το φαγητό της γάτας πρέπει να βρίσκεται ψηλά, έτσι, ώστε ο σκύλος να μην μπορεί να το προσεγγίσει. Η αμμοδόχος να είναι σε ήσυχο σημείο, όπου ο σκύλος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση.

Το κρεβατάκι του σκύλου πρέπει να είναι σε σταθερό σημείο, προκειμένου να μην τον ενοχλεί κανείς.

Με τον καιρό, τα ζώα θα μάθουν που είναι τα «σύνορά» τους, και θα αισθάνονται πιο ασφαλή.

Δεν τα αφήνουμε μόνα τους στον ίδιο χώρο τις πρώτες εβδομάδες, όσο ήρεμα κι αν φαίνονται.

Δεν προσπαθούμε να τα βρουν με το ζόρι.

Δεν δείχνουμε περισσότερο ενδιαφέρον στο ένα ζώο μπροστά στο άλλο. Η ισορροπία προσοχής είναι πολύ σημαντική.

Πώς ο σκύλος και η γάτα «λένε» ότι μπορούν να συγκατοικήσουν

Όταν η γάτα αρχίσει να τρώει, να πλένεται ή να κοιμάται παρουσία του σκύλου, αυτό σημαίνει ότι νιώθει ασφάλεια, λέει ο κ. Κονταξής.

Ο σκύλος, από την άλλη, όταν μπορεί να περάσει δίπλα της, χωρίς να την κοιτάζει έντονα, δείχνει αποδοχή.

Σταδιακά, μπορεί να δούμε να παίζουν, κυνηγητό με ήπιους ρυθμούς, ή ακόμα και να κοιμούνται κοντά – σημάδια ότι έχει «χτιστεί» εμπιστοσύνη.

Μπορεί να αναπτυχθεί μια αληθινή φιλία

Εν κατακλείδι, ο κ. Κονταξής, υπογραμμίζει: «Η γνωριμία γάτας και σκύλου είναι μια διαδικασία που απαιτεί υπομονή, συνέπεια και σωστή καθοδήγηση. Οι πρώτες ημέρες καθορίζουν αν η σχέση τους θα είναι γεμάτη ένταση ή αγάπη. Αν κινηθούμε μεθοδικά, με θετική ενίσχυση και χωρίς πίεση, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό σπίτι. Ένα σπίτι, που θα το μοιράζονται η γάτα και ο σκύλος, όπως και το παιχνίδι. Και, σε βάθος χρόνου, θα αναπτυχθεί μια αληθινή φιλία. Γιατί τελικά, το «σκύλος και γάτα» δεν είναι συνώνυμο διαμάχης, αλλά ισορροπίας, που δημιουργεί ο σωστός άνθρωπος ανάμεσά τους».

● Ο κύριος Κώστας Κονταξής είναι απόφοιτος της Pets Pro Academy, σύμβουλος και εκπαιδευτής σκύλου και γάτας.

Και, όπως λέει: «Η αγάπη μου για τα ζώα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, αλλά η εκπαίδευση μου κέντρισε το ενδιαφέρον όταν γνώρισα ένα σκυλάκι που είχε αρκετά προβλήματα συμπεριφοράς».

Είναι κάτοχος της ιστοσελίδας wooftrainer.gr.