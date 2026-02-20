Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Pet Stories 20 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Spotlight

Ο σκύλος έχει τον δικό του ξεχωριστό τρόπο να εκφράζει τον εσωτερικό του κόσμο.

Εκδηλώνει διάφορες συμπεριφορές, τις οποίες ερμηνεύουμε λανθασμένα.

«Η εικόνα είναι γνώριμη: δύο σκύλοι παίζουν και ξαφνικά ο ένας «ανεβαίνει» πάνω στον άλλον. Πολλοί ιδιοκτήτες νιώθουν αμηχανία. Άλλοι ανησυχούν. Κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για σεξουαλική συμπεριφορά ή για ένδειξη κυριαρχίας. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο απλή και πιο ενδιαφέρουσα», μάς κεντρίζει το ενδιαφέρον ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς.

Η συμπεριφορά που περιγράφουμε, ονομάζεται mounting (επίβαση) και αποτελεί ένα φυσικό, πολυπαραγοντικό κομμάτι της σκυλίσιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Και καθώς όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες δεν αφορά μόνο στα αρσενικά ούτε μόνο τα ζώα που δεν έχουν στειρωθεί.

Είναι σεξουαλική συμπεριφορά;

Σύμφωνα με τον κ. Λαδά, μερικές φορές είναι, αλλά πολύ συχνά δεν είναι.

Η σύγχρονη επιστημονική κατανόηση της συμπεριφοράς των σκύλων δείχνει ότι τέτοιου τύπου αλληλεπιδράσεις δεν αποτελούν απλό μηχανισμό επιβολής ιεραρχίας

Παρατηρείται και στα θηλυκά

Εξηγεί ότι σε ενήλικους μη στειρωμένους σκύλους, ειδικά σε περίοδο ορμονικής έξαρσης, η συμπεριφορά, μπορεί να έχει σεξουαλική βάση.

Ωστόσο, παρατηρείται και σε θηλυκούς σκύλους, σε στειρωμένα ζώα, ακόμη και σε κουτάβια πριν από τη σεξουαλική ωρίμανση.

Αυτό μάς δείχνει ότι η συμπεριφορά δεν εξηγείται μόνο ορμονικά.

Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα όταν ένας σκύλος «καβαλάει» κάποιον άλλον

Η επίβαση, αναφέρει ο κ. Λαδάς, συχνά εμφανίζεται στο έντονο παιχνίδι. Όταν το παιχνίδι γίνεται γρήγορο, δυναμικό και γεμάτο ενθουσιασμό, ορισμένοι σκύλοι «ξεχειλίζουν» από διέγερση. Η πράξη αυτή, μπορεί να είναι μια μορφή εκτόνωσης, αυτής της υπερδιέγερσης.

Εμφανίζεται επίσης, σε καταστάσεις άγχους. Ορισμένοι σκύλοι χρησιμοποιούν την επίβαση ως «αποσυμπιεστή». Όπως ένας άνθρωπος που γελάει σε αμήχανες στιγμές, έτσι και ένας σκύλος, μπορεί να εκφράσει εσωτερική ένταση μέσα από αυτή τη συμπεριφορά.

Σε άλλες περιπτώσεις, ενημερώνει ο κ. Λαδάς, σχετίζεται με έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων. Σκύλοι που δεν έχουν μάθει πώς να ρυθμίζουν σωστά το παιχνίδι ή δεν έχουν αναπτύξει πλήρη κοινωνικά φίλτρα, μπορεί να επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για να διακόψουν ή να επαναφέρουν τη δυναμική της αλληλεπίδρασης.

Είναι θέμα «κυριαρχίας»;

«Ο όρος «κυριαρχία» χρησιμοποιείται συχνά, αλλά συνήθως λανθασμένα.

Η σύγχρονη επιστημονική κατανόηση της συμπεριφοράς των σκύλων δείχνει ότι τέτοιου τύπου αλληλεπιδράσεις δεν αποτελούν απλό μηχανισμό επιβολής ιεραρχίας», επισημαίνει ο εκπαιδευτής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού σχετίζεται περισσότερο με το επίπεδο διέγερσης και τη συναισθηματική ένταση. Αλλά και με την ικανότητα αυτορρύθμισης, και λιγότερο με κάποια επιθυμία επιβολής.

Πότε πρέπει να μάς απασχολήσει

Η συμπεριφορά, υπογραμμίζει ο κ. Λαδάς, δεν είναι από μόνη της προβληματική. Γίνεται όμως θέμα όταν ο άλλος σκύλος δείχνει καθαρά σημάδια δυσφορίας. Όταν η αλληλεπίδραση μετατρέπεται σε ένταση ή καβγά, όταν ο σκύλος επαναλαμβάνει τη συμπεριφορά εμμονικά ή, όταν δεν μπορεί να σταματήσει, όταν τού ζητηθεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως δεν μιλάμε για «κακή συμπεριφορά», αλλά για δυσκολία ρύθμισης συναισθημάτων.

Τι μπορεί να βοηθήσει;

Η λύση δεν είναι η τιμωρία, τονίζει ο κ. Λαδάς, ούτε η απότομη παρέμβαση.
Αυτό που συνήθως βοηθά είναι η εκπαίδευση. Διακόπτουμε το παιχνίδι με ήπιες παρεμβάσεις, ενισχύουμε συμπεριφορές αυτοελέγχου, τον κοινωνικοποιούμε σωστά με σταθερούς και κοινωνικά ώριμους σκύλους. Επίσης, στην εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η διαχείριση του επιπέδου διέγερσης πριν αυτό ξεπεράσει το όριο.

Ο στόχος δεν είναι να «εξαφανίσουμε» τη συμπεριφορά, αλλά να βοηθήσουμε τον σκύλο να αποκτήσει μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα.

Ο σκύλος με κάθε συμπεριφορά του μάς «μιλάει»

Οι σκύλοι, επισημαίνει ο κ. Λαδάς, δεν λειτουργούν μονοδιάστατα. Μια συμπεριφορά, μπορεί να έχει διαφορετική βάση ανάλογα με το πλαίσιο, την εμπειρία, το ιστορικό και τη στιγμή.

Το καβάλημα στο παιχνίδι, τις περισσότερες φορές, δεν είναι ούτε ανησυχητικό ούτε ντροπιαστικό. Είναι ένα από τα πολλά «εργαλεία» έκφρασης που διαθέτει ένα κοινωνικό θηλαστικό.

Το βασικό δεν είναι να βάλουμε ταμπέλα στη συμπεριφορά. Είναι να «διαβάσουμε» σωστά το συναίσθημα, που τη συνοδεύει. Γιατί τελικά, όπως λέει ο κ. Λαδάς κλείνοντας, κάθε συμπεριφορά είναι επικοινωνία. Και η κατανόηση προηγείται πάντα της αντίδρασης.

O εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς

⃰ Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου – σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωσή τους σε πολυμελή αγέλη.

Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

Facebook: Ilias Ladas

Instagram: 9paws_gr

TikTok: 9paws.ilias.ladas

Site: 9paws.gr

