Στο μπολ του σκύλου μπορούμε να προσθέσουμε σπιτικό ζωμό οστών, αλλά, όταν υπάρχει λόγος.

«Ο σπιτικός ζωμός οστών έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο συζητημένα «έξτρα» στη διατροφή των σκύλων. Άλλοι τον προσθέτουν καθημερινά στο μπολ τους, άλλοι κρατούν επιφυλακτική στάση. Καθώς θεωρούν ότι, μπορεί να πρόκειται απλώς για ακόμη μία μόδα», λέει ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης.

Ο ζωμός είναι ένα εύπεπτο, θρεπτικά πυκνό υγρό που, μπορεί να προστεθεί στο γεύμα του σκύλου για συγκεκριμένο σκοπό

Το ερώτημα που τίθεται, τονίζει ο κ. Δεστούνης δεν είναι αν κάτι είναι καλό ή κακό, αλλά πότε, πώς και για ποιον σκύλο έχει νόημα.

Ο ζωμός οστών, αποσαφηνίζει, δεν είναι φάρμακο ούτε αντικαθιστά μια ποιοτική τροφή βάσης.

Μπορεί όμως, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Τι περιέχει ο ζωμός οστών

«Όταν τα οστά σιγοβράζουν για πολλές ώρες, απελευθερώνουν φυσικά συστατικά (κολλαγόνο, χόνδρο, μυελό). Ανάμεσά τους είναι και τα αμινοξέα, όπως η γλυκίνη και η προλίνη, καθώς και ιχνοστοιχεία που βρίσκονται στα οστά», αναφέρει ο κ. Δεστούνης.

Αυτό δεν σημαίνει, τονίζει, ότι ο ζωμός αποτελεί πλήρη ή ισορροπημένη τροφή. Σημαίνει όμως, ότι πρόκειται για ένα εύπεπτο, θρεπτικά πυκνό υγρό, το οποίο μπορεί να προστεθεί στο γεύμα του σκύλου για συγκεκριμένο σκοπό.

Ο ζωμός οστών κάνει καλό στην πέψη και στο έντερο

Ένας από τους βασικούς λόγους που ο ζωμός οστών χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα, αναφέρει ο κ. Δεστούνης, είναι για την ευκολία της πέψης.

Η υγρή του μορφή και η απλότητα της σύστασής του τον καθιστούν ήπιο για το πεπτικό, ιδιαίτερα σε περιόδους που ο σκύλος:

● έχει περάσει στρες,

● παρουσιάζει μειωμένη όρεξη,

● βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης ή προσαρμογής.

Δεν «θεραπεύει» το έντερο, αποσαφηνίζει ο ειδικός, αλλά μπορεί να υποστηρίξει τη συνολική λειτουργία του γεύματος, κυρίως, όταν προστίθεται σε μικρή ποσότητα.

Ο ζωμός προσθέτει υγρασία στο γεύμα του σκύλου και ανοίγει την όρεξη

Πολλοί σκύλοι που τρέφονται κυρίως με ξηρά τροφή, ενημερώνει ο κ. Δεστούνης, προσλαμβάνουν λιγότερη υγρασία απ’ όση θα μπορούσαν. Η προσθήκη ζωμού στο μπολ:

● αυξάνει την υγρασία του γεύματος,

● ενισχύει το άρωμα και τη γεύση,

● κάνει την τροφή πιο ελκυστική.

Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά χρησιμοποιείται σε ηλικιωμένους σκύλους ή σε σκύλους με μειωμένο ενδιαφέρον για το φαγητό. Και όχι για να «ξεγελάσει» τον οργανισμό, αλλά για να τον διευκολύνει.

Τι ισχύει για τις αρθρώσεις και για το κολλαγόνο

Ο ζωμός οστών, όπως προαναφέραμε, περιέχει φυσικά συστατικά που σχετίζονται με το κολλαγόνο και τον χόνδρο. Αυτός είναι και ο λόγος, τονίζει ο κ. Δεστούνης, που συχνά συνδέεται με την υποστήριξη των αρθρώσεων.

Εδώ χρειάζεται μέτρο και ρεαλισμός. Ο ζωμός:

● δεν αντικαθιστά μια σωστά διαμορφωμένη διατροφή,

● δεν λειτουργεί ως θεραπεία,

● μπορεί όμως, να αποτελέσει ένα ήπιο, υποστηρικτικό στοιχείο στο συνολικό πλαίσιο φροντίδας.

Η αξία του βρίσκεται στη συνέπεια και στη σωστή βάση, όχι στην προσδοκία άμεσων αποτελεσμάτων.

Υπάρχουν σκύλοι που δεν ωφελούνται;

Ναι, δηλώνει ο κ. Δεστούνης, και αυτό είναι σημαντικό να αναφέρεται.

Λόγω της μακράς παρασκευής του, ο ζωμός οστών, μπορεί να περιέχει φυσικά αυξημένα επίπεδα ισταμίνης.

Σκύλοι με έντονες ευαισθησίες ή συμπτώματα που μοιάζουν με αλλεργίες χωρίς ξεκάθαρη αιτία, ο ζωμός, μπορεί να μην είναι κατάλληλος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει ο κ. Δεστούνης, η παρατήρηση και η καθοδήγηση από ειδικό είναι πάντα η πιο ασφαλής επιλογή από την άκριτη υιοθέτηση μιας τάσης.

Τα συν του ζωμού και οι «αδυναμίες» του

O σπιτικός ζωμός οστών, κάνει σαφές ο κ. Δεστούνης, ότι, μπορεί να προστεθεί στη διατροφή κάποιων σκύλων, αλλά όχι σε όλους.

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο ζωμός έχει αξία γιατί:

● προσθέτει υγρασία στη ξηρά τροφή,

● διευκολύνει την πρόσληψη τροφής,

● λειτουργεί υποστηρικτικά σε συγκεκριμένες φάσεις.

Ο ζωμός, επισημαίνει ο κ. Δεστούνης, δεν μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις μιας κακής ποιότητας τροφής, όπως και τα διατροφικά κενά δεν καλύπτονται μόνο από αυτόν.

Επίσης, δεν χρειάζεται να αποτελεί καθημερινή πρακτική.

Ποιο είναι το συμπέρασμα

Στη διατροφή του σκύλου, διευκρινίζει ο κ. Δεστούνης, οι μικρές προσθήκες έχουν νόημα μόνο όταν πατούν πάνω σε σωστή βάση.

Ο ζωμός οστών, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο, απλό και ήπιο συμπλήρωμα, όταν χρησιμοποιείται με κατανόηση και χωρίς υπερβολικές προσδοκίες.

Κλείνοντας, ο κ. Δεστούνης καταλήγει, λέγοντας ότι: «Τελικά, η ευζωία του σκύλου δεν «χτίζεται» με «θαυματουργά» τρόφιμα, αλλά με συνέπεια, παρατήρηση και σωστές επιλογές».

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικιδίων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.