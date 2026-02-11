Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Σπιτικός ζωμός οστών: Είναι τόσο ωφέλιμος για τον σκύλο;
Pet Stories 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Σπιτικός ζωμός οστών: Είναι τόσο ωφέλιμος για τον σκύλο;

Τα τελευταία χρόνια η νέα διατροφική τάση (και) για τον σκύλο είναι ο σπιτικός ζωμός οστών. Μπορούν όλοι οι σκύλοι να τον γευτούν;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Spotlight

Στο μπολ του σκύλου μπορούμε να προσθέσουμε σπιτικό ζωμό οστών, αλλά, όταν υπάρχει λόγος.

«Ο σπιτικός ζωμός οστών έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένα από τα πιο συζητημένα «έξτρα» στη διατροφή των σκύλων. Άλλοι τον προσθέτουν καθημερινά στο μπολ τους, άλλοι κρατούν επιφυλακτική στάση. Καθώς θεωρούν ότι, μπορεί να πρόκειται απλώς για ακόμη μία μόδα», λέει ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης.

Ο ζωμός είναι ένα εύπεπτο, θρεπτικά πυκνό υγρό που, μπορεί να προστεθεί στο γεύμα του σκύλου για συγκεκριμένο σκοπό

Δεν μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις μιας κακής ποιότητας τροφής

Το ερώτημα που τίθεται, τονίζει ο κ. Δεστούνης δεν είναι αν κάτι είναι καλό ή κακό, αλλά πότε, πώς και για ποιον σκύλο έχει νόημα.

Ο ζωμός οστών, αποσαφηνίζει, δεν είναι φάρμακο ούτε αντικαθιστά μια ποιοτική τροφή βάσης.

Μπορεί όμως, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Τι περιέχει ο ζωμός οστών

«Όταν τα οστά σιγοβράζουν για πολλές ώρες, απελευθερώνουν φυσικά συστατικά (κολλαγόνο, χόνδρο, μυελό). Ανάμεσά τους είναι και τα αμινοξέα, όπως η γλυκίνη και η προλίνη, καθώς και ιχνοστοιχεία που βρίσκονται στα οστά», αναφέρει ο κ. Δεστούνης.
Αυτό δεν σημαίνει, τονίζει, ότι ο ζωμός αποτελεί πλήρη ή ισορροπημένη τροφή. Σημαίνει όμως, ότι πρόκειται για ένα εύπεπτο, θρεπτικά πυκνό υγρό, το οποίο μπορεί να προστεθεί στο γεύμα του σκύλου για συγκεκριμένο σκοπό.

Ο ζωμός οστών κάνει καλό στην πέψη και στο έντερο

Ένας από τους βασικούς λόγους που ο ζωμός οστών χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα, αναφέρει ο κ. Δεστούνης, είναι για την ευκολία της πέψης.
Η υγρή του μορφή και η απλότητα της σύστασής του τον καθιστούν ήπιο για το πεπτικό, ιδιαίτερα σε περιόδους που ο σκύλος:

● έχει περάσει στρες,

● παρουσιάζει μειωμένη όρεξη,

● βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης ή προσαρμογής.

Δεν «θεραπεύει» το έντερο, αποσαφηνίζει ο ειδικός, αλλά μπορεί να υποστηρίξει τη συνολική λειτουργία του γεύματος, κυρίως, όταν προστίθεται σε μικρή ποσότητα.

Ο ζωμός προσθέτει υγρασία στο γεύμα του σκύλου και ανοίγει την όρεξη

Πολλοί σκύλοι που τρέφονται κυρίως με ξηρά τροφή, ενημερώνει ο κ. Δεστούνης, προσλαμβάνουν λιγότερη υγρασία απ’ όση θα μπορούσαν. Η προσθήκη ζωμού στο μπολ:

● αυξάνει την υγρασία του γεύματος,

● ενισχύει το άρωμα και τη γεύση,

● κάνει την τροφή πιο ελκυστική.

Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά χρησιμοποιείται σε ηλικιωμένους σκύλους ή σε σκύλους με μειωμένο ενδιαφέρον για το φαγητό. Και όχι για να «ξεγελάσει» τον οργανισμό, αλλά για να τον διευκολύνει.

Τι ισχύει για τις αρθρώσεις και για το κολλαγόνο

Ο ζωμός οστών, όπως προαναφέραμε, περιέχει φυσικά συστατικά που σχετίζονται με το κολλαγόνο και τον χόνδρο. Αυτός είναι και ο λόγος, τονίζει ο κ. Δεστούνης, που συχνά συνδέεται με την υποστήριξη των αρθρώσεων.

Εδώ χρειάζεται μέτρο και ρεαλισμός. Ο ζωμός:

● δεν αντικαθιστά μια σωστά διαμορφωμένη διατροφή,

● δεν λειτουργεί ως θεραπεία,

● μπορεί όμως, να αποτελέσει ένα ήπιο, υποστηρικτικό στοιχείο στο συνολικό πλαίσιο φροντίδας.

Η αξία του βρίσκεται στη συνέπεια και στη σωστή βάση, όχι στην προσδοκία άμεσων αποτελεσμάτων.

Υπάρχουν σκύλοι που δεν ωφελούνται;

Ναι, δηλώνει ο κ. Δεστούνης, και αυτό είναι σημαντικό να αναφέρεται.

Λόγω της μακράς παρασκευής του, ο ζωμός οστών, μπορεί να περιέχει φυσικά αυξημένα επίπεδα ισταμίνης.

Σκύλοι με έντονες ευαισθησίες ή συμπτώματα που μοιάζουν με αλλεργίες χωρίς ξεκάθαρη αιτία, ο ζωμός, μπορεί να μην είναι κατάλληλος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει ο κ. Δεστούνης, η παρατήρηση και η καθοδήγηση από ειδικό είναι πάντα η πιο ασφαλής επιλογή από την άκριτη υιοθέτηση μιας τάσης.

Τα συν του ζωμού και οι «αδυναμίες» του

O σπιτικός ζωμός οστών, κάνει σαφές ο κ. Δεστούνης, ότι, μπορεί να προστεθεί στη διατροφή κάποιων σκύλων, αλλά όχι σε όλους.

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο ζωμός έχει αξία γιατί:

● προσθέτει υγρασία στη ξηρά τροφή,

● διευκολύνει την πρόσληψη τροφής,

● λειτουργεί υποστηρικτικά σε συγκεκριμένες φάσεις.

Ο ζωμός, επισημαίνει ο κ. Δεστούνης, δεν μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις μιας κακής ποιότητας τροφής, όπως και τα διατροφικά κενά δεν καλύπτονται μόνο από αυτόν.
Επίσης, δεν χρειάζεται να αποτελεί καθημερινή πρακτική.

Ποιο είναι το συμπέρασμα

Στη διατροφή του σκύλου, διευκρινίζει ο κ. Δεστούνης, οι μικρές προσθήκες έχουν νόημα μόνο όταν πατούν πάνω σε σωστή βάση.
Ο ζωμός οστών, μπορεί να είναι ένα χρήσιμο, απλό και ήπιο συμπλήρωμα, όταν χρησιμοποιείται με κατανόηση και χωρίς υπερβολικές προσδοκίες.

Κλείνοντας, ο κ. Δεστούνης καταλήγει, λέγοντας ότι: «Τελικά, η ευζωία του σκύλου δεν «χτίζεται» με «θαυματουργά» τρόφιμα, αλλά με συνέπεια, παρατήρηση και σωστές επιλογές».

Ο σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Άγγελος Δεστούνης

⃰ Ο κύριος Άγγελος Δεστούνης έχει πολυετή ενασχόληση στη διατροφή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εξωτερικό και ενημερώνεται συνεχώς για τον κλάδο του.

Καθοδηγεί καθημερινά ιδιοκτήτες με στόχο την καλή υγεία και την ευζωία των κατοικιδίων τους.

Εργάζεται ως σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας στην Platinum Hellas.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Vita.gr
Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Εγκέφαλος: Πώς να τον ενισχύσετε σε 3 μήνες

Κοινωνία
Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

Πλαίσιο: Πέθανε ο ιδρυτής της αλυσίδας Γιώργος Γεράρδος

inWellness
inTown
Pet Stories
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Έξυπνα τεχνάσματα 26.01.26

Φαεινές ιδέες για να εκτονώσουμε τον σκύλο στο σπίτι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»
Euroleague 11.02.26

Η… ιδιαίτερη ανάρτηση του Λεσόρ: «Ευτυχώς δεν τσακώθηκα με τη μητέρα μου, θα είχα μπερδέψει το ΣΕΦ και το ΟΑΚΑ»

Ο Ματίας Λεσόρ με ένα ιδιαίτερο story στο instagram απάντησε εμμέσως στον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σε όσα είπε ο γνωστός ατζέντης για το τέλος της συνεργασίας τους.

Σύνταξη
Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο
Δείτε βίντεο 11.02.26

Δένδιας για τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις: Η Ευρώπη βιώνει μία αναδιάταξη ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο

Ο Νίκος Δένδιας μίλησε στην 1η Ημερίδα Άμυνας & Γεωπολιτικής - «Έπειτα από τον Ψυχρό Πόλεμο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα παγκόσμια τάξη», υποστήριξε

Σύνταξη
Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
Διπλωματία 11.02.26

Η «χορογραφία» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Οι στόχοι του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας

Μητσοτάκης και Ερντογάν συναντιούνται με στόχο την διατήρηση των ήρεμων νερών, ενώ η Αθήνα θέλει να αποφύγει τις εκπλήξεις σημειώνοντας την αξία της ηρεμίας των τελευταίων δύο ετών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
Culture Live 11.02.26

Καταδίκη Αυστραλής συγγραφέα για ερωτικό μυθιστόρημα που κρίθηκε ως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας έκρινε ότι ερωτικό μυθιστόρημα με μεγάλη ηλικιακή διαφορά «σεξουαλικοποιεί παιδιά», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της συγγραφέα πως η ηρωίδα είναι ενήλικη, και την καταδίκασε για δημιουργία, κατοχή και διανομή υλικού κακοποίησης ανηλίκων

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ: «Ο Ολυμπιακός ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις της αθλητικής ζωής μου» (vid)

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (11/2) από την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βάσκος τεχνικός έστειλε το μήνυμά του για τη «χρυσή» αυτή περίοδο.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Ανατριχιαστική έρευνα 11.02.26

Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ στη Γάζα

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
