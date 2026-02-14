Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι καταγγελίες για μαζικές εξαφανίσεις γατών σε περιοχές της Κύπρου, με πολίτες και οργανωμένα σύνολα να κάνουν λόγο για συντονισμένη δράση αγνώστων (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Μάλιστα, επικαλούμενοι μαρτυρίες, αναφέρουν ότι πίσω από τις αρπαγές βρίσκεται μια μυστηριώδης ξανθιά γυναίκα που κινείται με ύποπτα οχήματα και φέρεται να προσεγγίζει κατοικίες τις βραδινές ώρες.

Δεν πρόκειται για «απλές φήμες», αλλά «υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας σε κατοικίες και καταστήματα»

Η Χριστιάνα Κωνσταντίνου, μία από τις καταγγέλλουσες που δημοσιοποίησε το θέμα και μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφει στην τηλεόραση του sigmalive ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν την εξαφάνιση της δικής της γάτας στα τέλη Δεκεμβρίου.

Οπως καταγγέλλει, βραδινές ώρες εντόπισε έξω από το σπίτι της μαύρο αυτοκίνητο, από το οποίο κατέβηκε ξανθιά γυναίκα και πλησίασε την οικία της χωρίς να αντιληφθεί αρχικά την παρουσία της στην αυλή.

Οταν έγινε αντιληπτή, η γυναίκα φέρεται να επέστρεψε άμεσα στο όχημα, όπου την περίμενε οδηγός, και να αποχώρησαν μετά από λίγα λεπτά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Οπως αναφέρει, έχει δεχθεί δεκάδες μηνύματα από άλλους πολίτες που κάνουν λόγο για παρόμοιες κινήσεις, με οχήματα – συνήθως μαύρου ή γκρι χρώματος, συχνά τύπου van – στα οποία επιβαίνει ξανθιά γυναίκα.

Αναφορές στην αστυνομία

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα ζώα που εξαφανίζονται είναι πολλά και προέρχονται κυρίως από αυλές και κατοικίες, ενώ πρόκειται κατά κύριο λόγο για δεσποζόμενα, στειρωμένα και εμβολιασμένα γατιά.

Οι γάτες, επισημαίνει, δεν εντοπίζονται ποτέ νεκρές ούτε υπάρχουν ενδείξεις δηλητηρίασης. «Απλώς εξαφανίζονται», σημειώνει.

Το θέμα έχει ήδη λάβει δημοσιότητα, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, έχουν γίνει επίσημες αναφορές στην αστυνομία.

Η κ. Κωνσταντίνου καλεί όποιον έχει δει οτιδήποτε ύποπτο να προχωρεί σε καταγγελία, ώστε – όπως τονίζει – ο αυξημένος αριθμός αναφορών να πιέσει περαιτέρω τις Αρχές να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση.

Από την πλευρά της, η Αλεξία Σακαδάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν στηρίζεται σε απλές φήμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως αναφέρει, υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας σε κατοικίες και καταστήματα, καθώς και συγκεκριμένοι αριθμοί οχημάτων που έχουν τεθεί υπόψη της αστυνομίας.

Υπαρξη κυκλωμάτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, έχουν συλλέξει εθελοντές και οργανωμένες ομάδες, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλωμάτων που αρπάζουν γάτες και τις διοχετεύουν στο εξωτερικό για διάφορους σκοπούς, μεταξύ άλλων για εργαστήρια, εκπαιδευτικούς σκοπούς ή άλλες χρήσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για στοχευμένη αρπαγή στειρωμένων και υγιών ζώων, γεγονός που – σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες – εντείνει τις υποψίες περί οργανωμένης δράσης.

Παράλληλα, έχει τεθεί και ζήτημα διερεύνησης αναφορών για αρπαγές ζώων με σκοπό την εκμετάλλευσή τους σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Οι πολίτες που έχουν χάσει τα ζώα τους περιγράφουν μια επώδυνη κατάσταση αβεβαιότητας, καθώς πρόκειται για γάτες που ζούσαν για χρόνια στα σπίτια και στις αυλές τους.

«Χάνουμε τις γάτες μας και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται και τι έχουν απογίνει», τονίζεται, με τις καταγγελίες για τη δράση της μυστηριώδους ξανθιάς γυναίκας να αποτελούν πλέον κεντρικό σημείο των αναφορών.

Το ζητούμενο, όπως υπογραμμίζουν, είναι η άμεση και εις βάθος διερεύνηση των στοιχείων από τις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα και να δοθούν απαντήσεις σε δεκάδες οικογένειες που αναζητούν τα ζώα τους.