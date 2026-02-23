Την Καθαρά Δευτέρα είθισται να τρώμε ταραμά, λαγάνα και άλλες σαρακοστιανές νοστιμιές, που όμως δεν πρέπει να κεράσουμε τα κατοικίδιά μας. Γιατί περιέχουν ουσίες που δεν είναι κατάλληλες για το στομαχάκι τους.

Ας μάθουμε, λοιπόν, με τη βοήθεια του κτηνιάτρου, Ελευθέριου Γινάργυρου ποιες τροφές πρέπει να αποφύγουμε να δώσουμε στον σκύλο ή στη γάτας μας και τι μπορούν να τους προκαλέσουν.

Ούτε μια μπουκιά ταραμά δεν προσφέρουμε στα κατοικίδια

Ο ταραμάς περιέχει κρεμμύδι και, μάλιστα, ορισμένοι προσθέτουν και σκόρδο.

Το ταχίνι, που περιέχει ο χαλβάς, μπορεί να προξενήσει στο κατοικίδιο κάποιο εντερικό ή στομαχικό πρόβλημα

Το σκόρδο και το κρεμμύδι, τονίζει ο κ. Γινάργυρος είναι τοξικά για τα κατοικίδιά μας και… απαγορεύονται δια ροπάλου.

Λαγάνα

Η λαγάνα έχει μαγιά, όπως και σουσάμι, τα οποία δεν πρέπει να τα φάνε τα κατοικίδιά μας, καθώς, μπορεί να τους προκαλέσουν κολίτιδα.

Τα συμπτώματα που, μπορεί να παρουσιάσουν είναι έντονη διάρροια και δυσκολία στην ανάγκη τους.

Χαλβάς

Ο χαλβάς φτιάχνεται με ξηρούς καρπούς και ταχίνι. Οι ξηροί καρποί, μπορεί να ερεθίσουν τον οισοφάγο, αν δεν το μασήσει καλά το κατοικίδιό μας.

Επίσης, το ταχίνι, μπορεί να του προξενήσει κάποιο εντερικό ή στομαχικό πρόβλημα.

Όστρακα και μαλάκια

Τα όστρακα και τα μαλάκια επίσης, πρέπει να αποφεύγονται, επισημαίνει ο κ. Γινάργυρος, ειδικά αν είναι η πρώτη φορά που τα δοκιμάζουν. Κι’ αυτό γιατί, μπορεί να είναι αλλεργικά.

Στην περίπτωση που είναι αλλεργικό το κατοικίδιό μας πρέπει άμεσα να το μεταφέρουμε στον κτηνίατρο. Καθώς η αλλεργική αντίδραση είναι μια κατάσταση, που ταλαιπωρεί τον τετράποδο φίλο μας.

⃰ Ο κύριος Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.). Όπως, και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων

Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.