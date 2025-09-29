Η σωστή διατροφή για τον σκύλο και τη γάτα είναι ζωτικής σημασίας καθώς τους «χαρίζει» χρόνια γεμάτα υγεία.

«Σε πολλά σπίτια σήμερα, σκύλοι και γάτες ζουν αρμονικά. Η συνύπαρξη σκύλων και γατών – αν και κάποτε φάνταζε δύσκολη- έχει γίνει πλέον καθημερινότητα για πολλούς φιλόζωους. Κάπως έτσι «γεννιέται» και ένα πρακτικό ερώτημα: «μπορούν ο σκύλος και η γάτα να τρώνε την ίδια τροφή;».

Η απάντηση προκύπτει από τη βιολογία, τη φυσιολογία και τις διατροφικές ανάγκες αυτών των δύο ζώων που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Δεν είναι απλώς θέμα ευκολίας ή εξοικονόμησης χρημάτων», υπογραμμίζει η κτηνίατρος – διατροφολόγος ζώων συντροφιάς, Σταυριάννα Μανωλάκου.

Δύο διαφορετικά είδη

Η γάτα, εξηγεί η κα Μανωλάκου, σε αντίθεση με τον σκύλο, είναι σαρκοφάγο ζώο. Αυτό σημαίνει ότι για να επιβιώσει έχει εξελιχθεί έτσι, ώστε να βασίζεται, σχεδόν, αποκλειστικά στη ζωική πρωτεΐνη.

Οι σκύλοι και οι γάτες έχουν διαφορετικές ανάγκες και η διατροφή τους πρέπει να ανταποκρίνεται στο είδος τους

Ο οργανισμός της δεν είναι σε θέση να συνθέσει ορισμένα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι η ταυρίνη, το αραχιδονικό οξύ και η βιταμίνη Α. Έτσι, πρέπει να τα προσλαμβάνει απευθείας από τη διατροφή της.

Από την άλλη πλευρά, ο σκύλος, πλέον, είναι παμφάγος. Αν και προτιμά επίσης, τις ζωικές πρωτεΐνες, η εξέλιξη του είδους, του έχει δώσει την ικανότητα να χωνεύει και να αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό συστατικά φυτικής προέλευσης.

Παράλληλα, μπορεί να συνθέτει μόνος του ορισμένες από τις βιταμίνες και τα αμινοξέα, που χρειάζεται.

Τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον σκύλο και τη γάτα – Τα προβλήματα υγείας που, μπορεί να παρουσιάσουν αν δεν τρώνε την τροφή που είναι… ραμμένη στα μέτρα τους

«Τα θρεπτικά συστατικά (αμινοξέα, λιπαρά οξέα, μέταλλα και βιταμίνες) διακρίνονται σε απαραίτητα και μη απαραίτητα. Τα απαραίτητα συστατικά είναι αυτά που ο οργανισμός δεν μπορεί να τα συνθέσει μόνος του και πρέπει να τα λάβει μέσω της τροφής.

Αντίστοιχα, τα μη απαραίτητα είναι τα θρεπτικά συστατικά που ο οργανισμός συνθέτει μόνος του στο σώμα. Οι εμπορικές τροφές είναι σχεδιασμένες – βάσει νομοθεσίας- να καλύπτουν τις ανάγκες του είδους σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, για το οποίο προορίζονται», ενημερώνει η κα Μανωλάκου.

Κάνει σαφές ότι τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τον σκύλο είναι διαφορετικά από εκείνα της γάτας. Έτσι, οι τροφές που παρασκευάζονται για σκύλους και γάτες έχουν τελείως διαφορετική σύνθεση και τα θρεπτικά συστατικά είναι ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε είδους.

Οι τροφές για σκύλους δεν περιέχουν υψηλά ποσοστά του αμινοξέος ταυρίνη, διότι, σε αντίθεση με τη γάτα, στον σκύλο δεν θεωρείται απαραίτητο θρεπτικό συστατικό.

Εάν μια γάτα τρέφεται τακτικά με τροφή σκύλου, τονίζει η κα Μανωλάκου, κινδυνεύει από ανεπαρκή πρόσληψη ταυρίνης. Γεγονός που, μπορεί να προκαλέσει καρδιολογικές ή οφθαλμολογικές παθήσεις. Από την άλλη πλευρά, ένας σκύλος που καταναλώνει συστηματικά τροφή για γάτες, η οποία είναι πιο πλούσια σε πρωτεΐνες και λιπαρά, αυξάνεται ο κίνδυνος για γαστρεντερικές διαταραχές. Όπως και για παχυσαρκία ή παγκρεατίτιδα.

Η τροφή της γάτας είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και λιπαρά, καθώς τα χρειάζεται ως υποχρεωτικά σαρκοφάγο.

Η κατάλληλη τροφή τους εξασφαλίζει καλή υγεία

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η ίδια τροφή όσο δελεαστική και αν φαντάζει, για λόγους πρακτικότητας, δεν αποτελεί ασφαλή λύση. Οι σκύλοι και οι γάτες έχουν διαφορετικές ανάγκες και η διατροφή τους πρέπει να ανταποκρίνεται στο είδος τους. Το να τρώνε από το ίδιο μπολ μπορεί να φαίνεται αθώο όμως, ενδέχεται, να προκαλέσει προβλήματα υγείας μακροπρόθεσμα», επισημαίνει η ειδικός.

Ο πιο ασφαλής τρόπος για να διασφαλίσουμε την υγεία των τετράποδων φίλων μας είναι να τους προσφέρουμε τροφή κατάλληλη για το είδος τους. Να ταΐζονται σε ξεχωριστούς χώρους και να αποφεύγεται κάθε μορφή «μοιράσματος» του φαγητού.

Η ευζωία τους ξεκινά και από το μπολ

Καταλήγοντας, η κα Μανωλάκου λέει: «Η αγάπη προς τα κατοικίδιά μας φαίνεται στις μικρές καθημερινές επιλογές. Η σωστή διατροφή είναι ίσως από τις σημαντικότερες. Άλλωστε, όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στα ζώα, η καλή υγεία ξεκινά από το πιάτο (μπολ!)».

Η κυρία Σταυριάννα Μανωλάκου είναι κτηνίατρος με ειδικό ενδιαφέρον στη διατροφή των ζώων συντροφιάς.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Κτηνιατρικής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, αλλά και πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και της Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Κατόπιν ολοκλήρωσης ειδικής κτηνιατρικής μετεκπαίδευσης στο αντικείμενο της διατροφής των ζώων συντροφιάς, ασχολείται, πλέον, αποκλειστικά με την καθοδήγηση και εκπαίδευση επί θεμάτων διατροφής σε ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και επαγγελματίες της βιομηχανίας ζωοτροφών, αντίστοιχα.

Υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό ως Αξιωματικός κτηνίατρος.

Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αθήνα. Αναλαμβάνει τη διατροφική διαχείριση υγιών και ασθενών ζώων που ακολουθούν πάσης φύσεως δίαιτες (βιομηχανοποιημένες, ωμές, μαγειρευτές).

