14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Δεν νοείται να αφήσουμε το τυφλό κουταβάκι Πρίγκιπα χωρίς οικογένεια – Έτσι δεν είναι;
Pet Stories 14 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Δεν νοείται να αφήσουμε το τυφλό κουταβάκι Πρίγκιπα χωρίς οικογένεια – Έτσι δεν είναι;

Ο μικρούλης Πρίγκιπας είναι μόλις 2 ½ μηνών. Στερείται την αίσθηση της όρασης. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν αναπτύσσει άρρηκτους δεσμούς με τον άνθρωπο.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Είναι μια σταλιά πλασματάκι, ο Πρίγκιπας, που αναζητά την ανθρώπινη επαφή με τόση λαχτάρα.

Η υιοθεσία ενός σκύλου από ένα καταφύγιο ή από τον δρόμο είναι μία πράξη που αξίζει να επαινεθεί. Πόσο, μάλλον, η υιοθεσία ψυχών που έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιλαμβάνονται τον κόσμο.

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι οι δυνατές αισθήσεις του σκύλου είναι η όραση και η ακοή. Και ότι κατανοεί τον κόσμο πρώτα με τη μύτη και μετά με τα μάτια του.

Όλοι οι σκύλοι βασίζονται περισσότερο στην όσφρηση, στην ακοή, αλλά και στην αφή.

«Ο μικρός Πρίγκιπας»

Ο μικρούλης μας, βρίσκεται στις αγκαλιές των εθελοντών του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός).

Τον βρήκανε στον δρόμο μαζί με τα άλλα δύο αδελφάκια του και αμέσως τα πήρανε μαζί τους.

Τα πήγανε στον κτηνίατρο, προκειμένου να τους προσφέρει ιατρική φροντίδα.

Είναι ένα αξιαγάπητο, καλοσυνάτο κουταβάκι με μαλαματένια καρδιά. Κάθε φορά που ακούει ομιλίες ή μυρίζει ανθρώπινη παρουσία τρέχει για χάδια.

Είναι ένα κουταβάκι χαδιάρικο, απολαμβάνει τις αγκαλιές και του αρέσει να του μιλούν.

Ο Πρίγκιπας είναι εμβολιασμένος, τσιπαρισμένος και έχει κάνει αποπαρασίτωση

Στην πλήρη ανάπτυξή του, θα γίνει μεσαίου μεγέθους

«Είναι ένα κουτάβι που δεν υστερεί σε τίποτα από τα άλλα. Είναι παιχνιδιάρικο, παίζει με τους «συνομήλικούς» του, πέφτει με τα μούτρα στο φαγητό του, περπατά κανονικά», περιγράφει η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Ο Πρίγκιπάς μας είναι εμβολιασμένος, τσιπαρισμένος και έχει κάνει αποπαρασίτωση.

Είναι ένα κουτάβι με ατσαλένια υγεία.

Ζει στο χώρο φιλοξενίας των εθελοντών σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλα κουταβάκια, για να είναι όλα τους ασφαλή.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, ο Πρίγκιπας θα γίνει μεσαίου μεγέθους.

Οι εθελοντές αγωνιούν για την τύχη του και κάνουν ό,τι μπορούν να βρουν το παντοτινό του σπίτι.

Ένας σκυλάκος που στερείται την αίσθησης της όρασης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον διδάξουμε λεκτικά συνθήματα.

Έχει κάθε δικαίωμα να εκπαιδεύεται καθημερινά, και για κανέναν λόγο να μην απουσιάζουν από τη ζωή του οι δράσεις, η γνώση, η άσκηση και γενικότερα η ενεργή ζωή.

Αυτό που χρειάζεται είναι η καθοδήγηση και η προστασία μας. Όπως άλλωστε όλοι οι σκύλοι.

Γινόμαστε τα «μάτια» του Πρίγκιπα και του εξασφαλίζουμε ασφαλή ζωή

Καλοδεχόμαστε τον Πρίγκιπα στο σπίτι μας και τού προσφέρουμε φροντίδα, αγκαλιές και πολλή αγάπη.

Και εκείνος θα βάλει στη ζωή μας μια διαφορετική «νότα». Της «τυφλής» αγάπης.

Το μεγαλείο της ψυχής που έχουν αυτά τα ζώα, οι σκύλοι, είναι ασύγκριτο.

Για τον Πρίγκιπά μας μπορούμε να καλέσουμε στους αριθμούς: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116 ή μπορούμε να συμπληρώσουμε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας:

https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ενέργεια
Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Ενεργειακές υποδομές: Στο στόχαστρο με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ 

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Μετοχές: Ποιες θα δώσουν τη μάχη για το «εισιτήριο» στον MSCI

Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη
Ελλάδα 14.02.26

Εκτακτο δελτίο καιρού: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της

Σύνταξη
Κρήτη: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 14.02.26

Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό στο Ηράκλειο

Η άτυχη γυναίκα διέσχιζε δρόμο στο Ηράκλειο όταν την παρέσυρε το φορτηγό - Διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου

Σύνταξη
Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 14.02.26

Παίκτης της Λεβερκούζεν αποθέωσε τον Μεντιλίμπαρ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό (vid)

Λίγο πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν για τα πλέι-οφ του Champions League, ο Ισπανός μέσος της γερμανικής ομάδας, Αλέις Γκαρσία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ...

Σύνταξη
Ιράν: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία
Και οι συνομιλίες συνεχίζονται... 14.02.26

Αποκάλυψη Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν

Ο δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη - Ο Τραμπ αυξάνει την πίεση στέλνοντας δεύτερο αεροπλανοφόρο και απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κακοκαιρία: Σαρώνει σε Ηλεία και Μεσσηνία – Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων – Απειλούνται σπίτια
Ασταμάτητη βροχή 14.02.26

Σαρώνει η κακοκαιρία σε Ηλεία και Μεσσηνία - Πλημμύρες και διαρκείς κατολισθήσεις βράχων - Απειλούνται σπίτια

Επί ποδός το Κατάκολο, εκκενώθηκαν 10 σπίτια λόγω ασταθούς μεγάλου βράχου - «Αν ξεφύγει θα κυλήσει ως τη θάλασσα» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας - Υπερχείλιση χειμάρρων από την κακοκαιρία στη Μεσσηνία

Σύνταξη
Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 14.02.26

Άρης: Η 5η θέση και η Ευρώπη περνάει από τον Βόλο – Πάει για βασικός ο Κουαμέ

Ο Κουαμέ αναμένεται να ξεκινήσει στην ενδεκάδα αντί του Μορόν στο σημερινό (14/2, 20.00) εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει ο Άρης με την ομάδα της Μαγνησίας, ενώ ο Χιμένεθ αναμένεται να κάνει και άλλες αλλαγές.

Σύνταξη
Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START
Νέα επικίνδυνη εποχή 14.02.26

Τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν – Και έρχονται με «διάθεση εκδίκησης», μετά τη λήξη της συμφωνίας START

Έως και 40 χώρες έχουν την τεχνική ικανότητα, και σε ορισμένες περιπτώσεις το απαραίτητο υλικό, για να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Η λήξη της συμφωνίας New START δεν προμηνύει τίποτα καλό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» – Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν
Σαρμπαντού Σαντάτ 14.02.26

«Μια ερωτική επιστολή προς όλους τους καλούς άντρες που γνωρίζω» - Η πρώτη ρομαντική κωμωδία του Αφγανιστάν

Η ταινία No Good Men, που ανοίγει το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, συνδυάζει τρυφερότητα και εξέγερση, αποτυπώνοντας τον έρωτα, το χιούμορ και τη γυναικεία δράση στην Καμπούλ την παραμονή της επιστροφής των Ταλιμπάν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγίου Βαλεντίνου: Dating apps, sexting και AI – Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα
Ημέρα των Ερωτευμένων 14.02.26

Dating apps, sexting και AI - Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο στον έρωτα

Τελικά ερωτευόμαστε ακόμα με τον ίδιο τρόπο; Ή μήπως αυτό που βιώνουμε την εποχή της AI και του φλερτ μέσα από τις οθόνες είναι μια παρατεταμένη διέγερση χωρίς συναισθηματικό βάθος;

Σύνταξη
Αγρότες: Παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα – Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα
Ελλάδα 14.02.26

Οι αγρότες παρέμειναν τη νύχτα στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι με την υπόσχεση συνέχισης του αγώνα

Οι αγρότες έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα την ώρα που εργατικά σωματεία διαδήλωναν ενάντια στο ν/σ για τις ΣΣΕ - Οι κινητοποιήσεις ενώθηκαν στο Σύνταγμα, όπου παραγωγοί με τα τρακτέρ τους παρέμειναν όλο το βράδυ

Σύνταξη
