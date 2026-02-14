Είναι μια σταλιά πλασματάκι, ο Πρίγκιπας, που αναζητά την ανθρώπινη επαφή με τόση λαχτάρα.

Η υιοθεσία ενός σκύλου από ένα καταφύγιο ή από τον δρόμο είναι μία πράξη που αξίζει να επαινεθεί. Πόσο, μάλλον, η υιοθεσία ψυχών που έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιλαμβάνονται τον κόσμο.

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι οι δυνατές αισθήσεις του σκύλου είναι η όραση και η ακοή. Και ότι κατανοεί τον κόσμο πρώτα με τη μύτη και μετά με τα μάτια του.

Όλοι οι σκύλοι βασίζονται περισσότερο στην όσφρηση, στην ακοή, αλλά και στην αφή.

«Ο μικρός Πρίγκιπας»

Ο μικρούλης μας, βρίσκεται στις αγκαλιές των εθελοντών του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός).

Τον βρήκανε στον δρόμο μαζί με τα άλλα δύο αδελφάκια του και αμέσως τα πήρανε μαζί τους.

Τα πήγανε στον κτηνίατρο, προκειμένου να τους προσφέρει ιατρική φροντίδα.

Είναι ένα αξιαγάπητο, καλοσυνάτο κουταβάκι με μαλαματένια καρδιά. Κάθε φορά που ακούει ομιλίες ή μυρίζει ανθρώπινη παρουσία τρέχει για χάδια.

Είναι ένα κουταβάκι χαδιάρικο, απολαμβάνει τις αγκαλιές και του αρέσει να του μιλούν.

Ο Πρίγκιπας είναι εμβολιασμένος, τσιπαρισμένος και έχει κάνει αποπαρασίτωση

«Είναι ένα κουτάβι που δεν υστερεί σε τίποτα από τα άλλα. Είναι παιχνιδιάρικο, παίζει με τους «συνομήλικούς» του, πέφτει με τα μούτρα στο φαγητό του, περπατά κανονικά», περιγράφει η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Είναι ένα κουτάβι με ατσαλένια υγεία.

Ζει στο χώρο φιλοξενίας των εθελοντών σε ένα δωμάτιο μαζί με άλλα κουταβάκια, για να είναι όλα τους ασφαλή.

Στην πλήρη ανάπτυξή του, ο Πρίγκιπας θα γίνει μεσαίου μεγέθους.

Οι εθελοντές αγωνιούν για την τύχη του και κάνουν ό,τι μπορούν να βρουν το παντοτινό του σπίτι.

Ένας σκυλάκος που στερείται την αίσθησης της όρασης δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον διδάξουμε λεκτικά συνθήματα.

Έχει κάθε δικαίωμα να εκπαιδεύεται καθημερινά, και για κανέναν λόγο να μην απουσιάζουν από τη ζωή του οι δράσεις, η γνώση, η άσκηση και γενικότερα η ενεργή ζωή.

Αυτό που χρειάζεται είναι η καθοδήγηση και η προστασία μας. Όπως άλλωστε όλοι οι σκύλοι.

Γινόμαστε τα «μάτια» του Πρίγκιπα και του εξασφαλίζουμε ασφαλή ζωή

Καλοδεχόμαστε τον Πρίγκιπα στο σπίτι μας και τού προσφέρουμε φροντίδα, αγκαλιές και πολλή αγάπη.

Και εκείνος θα βάλει στη ζωή μας μια διαφορετική «νότα». Της «τυφλής» αγάπης.

Το μεγαλείο της ψυχής που έχουν αυτά τα ζώα, οι σκύλοι, είναι ασύγκριτο.

Για τον Πρίγκιπά μας μπορούμε να καλέσουμε στους αριθμούς: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116 ή μπορούμε να συμπληρώσουμε τη Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας:

https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827