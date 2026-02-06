Τους πρώτους μήνες της ζωής τους, ο Πάρης βρισκόταν υπό την προστασία των εθελοντών του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα» (Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός).

Οι εθελοντές έκαναν τα αδύνατα, δυνατά, όπως κάνουν για όλα τους τα σκυλάκια, να του βρουν ένα σπίτι.

Και βρέθηκαν οι άνθρωποι, που ήθελαν να τον υιοθετήσουν.

Όμως, πριν από λίγες μέρες και αφού είχαν περάσει πέντε ολόκληροι μήνες, ο Πάρης επέστρεψε στον χώρο φιλοξενίας του Συλλόγου Ζωόφιλων Μαραθώνα «Ελπίδα».

Ο Πάρης είναι ενός έτους, εμβολιασμένος, φέρει τσιπ, είναι αποπαρασιτωμένος και στειρωμένος

Οι άνθρωποί του (;) τον παρέδωσαν και έφυγαν. Έτσι, απλά. Αφήνοντας τον Πάρη δίχως να σκεφτούν τα συναισθήματά του.

Ο Πάρης και ο κάθε Πάρης είναι πλάσματα, που δένονται στο έπακρο με τους ανθρώπους τους.

«Για πέντε ολόκληρους μήνες είχε σπίτι. Είχε ανθρώπους, τη ρουτίνα, τα χάδια του. Και εκεί που πίστεψε πως επιτέλους ανήκει κάπου, τον επέστρεψαν», λέει με στεναχώρια η εθελόντρια, Βένια Καρολίδου.

Όχι επειδή έκανε κάτι λάθος, διηγείται η εθελόντρια, ούτε επειδή δεν ήταν καλός. Αλλά γιατί απλώς δεν τον ήθελαν πια.

Από τότε που επέστρεψε στον χώρο φιλοξενίας μοιάζει χαμένος. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί βρίσκεται εκεί και που βρίσκονται οι άνθρωποί του.

Δεν τρώει, λέει η εθελόντρια, δεν παίζει δεν καταλαβαίνει. Κοιτάζει γύρω του ψάχνοντας. Αναζητά τους ανθρώπους του.

Μάταια όμως…

Ο χαρακτήρας και η υγεία του

Είναι ένας υπέροχος σκύλος γεμάτος καλοσύνη. Έχει χρυσό χαρακτήρα.

Είναι μόλις ενός έτους, περίπου 33 κιλά, εμβολιασμένος, φέρει τσιπ, είναι αποπαρασιτωμένος και στειρωμένος.

Ο Πάρης μόνο αγάπη έχει να δώσει

«Αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τον Πάρη να νιώσει ξανά ασφάλεια και να τού προσφέρει συνέπεια και αγάπη, είναι ο σκύλος που θα τον αγαπήσει στο δεκαπλάσιο. Η ψυχούλα του είναι βαριά, το σώμα του είναι εδώ, αλλά το μυαλό του είναι εκεί όπου νόμιζε ότι αγαπήθηκε», λέει συγκινημένη η κα Καρολίδου.

Κάθε μέρα που περνά ο Πάρης μαραζώνει.

Είναι δυνατόν να τον αφήσουμε χωρίς οικογένεια;

Ο Πάρης βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Όμως, αν τού ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας και τού προσφέρουμε τη φροντίδα και την παντοτινή μας αγάπη, ο Πάρης θα «ξαναγεννηθεί».

Μπορεί να χρειαστεί χρόνο μέχρι να νιώσει ασφαλής ξανά, αλλά όταν συμβεί, θα μάς δείξει το πόσο ξέρει να αγαπά και να δένεται με τον άνθρωπό του.

Έτσι, είναι αυτά τα πλάσματα, οι σκύλοι. Αγαπούν «τυφλά» την οικογένειά τους.

Ψυχές γεμάτα συναισθήματα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τον Πάρη μας: 1) 6936.108.785, 2) 6947.021.116.

Επίσης, μπορούμε να συμπληρώσουμε την Φόρμα Ενδιαφέροντος Υιοθεσίας:

https://forms.gle/fQBQQ9HSQwqnuY827

Υιοθετούμε υπεύθυνα, υιοθετούμε μέσα από την καρδιά μας.