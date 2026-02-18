Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 08:55
Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Επικίνδυνες οι κάμπιες για τον σκύλο – Τι μπορεί να του προκαλέσουν
Pet Stories 18 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Επικίνδυνες οι κάμπιες για τον σκύλο – Τι μπορεί να του προκαλέσουν

Οι κάμπιες, μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και νέκρωση τμήματος της γλώσσας του σκύλου αν τις βάλει στο στόμα του.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Αν ο σκύλος έρθει σε επαφή, εισπνεύσει ή βάλει στο στόμα του κάμπιες, μπορεί να του προξενήσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Οι κάμπιες εμφανίζονται, συνήθως, από τα τέλη του χειμώνα έως την άνοιξη και κινούνται χαρακτηριστικά σε σειρά, η μία πίσω από την άλλη.
Και είναι ένας σοβαρός κίνδυνος για τον σκύλο μας», τονίζει η κτηνίατρος, Μαρία Χαϊκάλη.

Ο σκύλος παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, πρήξιμο στη γλώσσα και στα χείλη, δυσκολία στην αναπνοή

Οι κάμπιες, μπορεί να απειλήσουν ακόμα και τη ζωή του σκύλου

Πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων, αναφέρει η κτηνίατρος, μπορεί να τις θεωρούν ακίνδυνες όμως στην κτηνιατρική πράξη γνωρίζουμε καλά ότι μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ακόμη και απειλητικές για τη ζωή του ζώου.

Οι πιο προβληματικές κάμπιες στη χώρα μας, ενημερώνει η κα Χαϊκάλη, είναι οι λεγόμενες κάμπιες των πεύκων.

Το πρόβλημα δεν είναι το δάγκωμά τους, αλλά οι μικροσκοπικές τοξικές τρίχες που φέρουν στο σώμα τους.

Όταν ένας σκύλος τις πλησιάσει από περιέργεια, θα τις μυρίσει ή θα τις πιάσει με το στόμα. Οι τρίχες αυτές έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη γλώσσα, τη μύτη ή με τα μάτια του.

Ποια είναι τα συμπτώματα που, μπορεί να παρουσιάσει ο σκύλος εάν έρθει σε επαφή με κάμπιες

Η αντίδραση, επισημαίνει η κα Χαϊκάλη, είναι συχνά άμεση: έντονη σιελόρροια, πρήξιμο στη γλώσσα και στα χείλη, πόνος, ανησυχία και δυσκολία στην αναπνοή.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί νέκρωση τμήματος της γλώσσας, κάτι που επηρεάζει μόνιμα την ποιότητα ζωής του ζώου.

«Δυστυχώς, πολλοί ιδιοκτήτες δεν αναγνωρίζουν έγκαιρα τον κίνδυνο. Ένας σκύλος που ξαφνικά «αφρίζει», κλαίει, τρίβει το στόμα του στο έδαφος ή δεν μπορεί να καταπιεί, χρειάζεται άμεση κτηνιατρική βοήθεια. Ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο», υπογραμμίζει η κα Χαϊκάλη.

Πρόληψη

Κλείνοντας, η κα Χαϊκάλη συμβουλεύει: «Κατά κύριο λόγο προσοχή στις βόλτες σε περιοχές με πεύκα, ειδικά την άνοιξη. Κρατάμε τον σκύλο με λουρί αν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάμπιες στο έδαφος. Αν εντοπίσουμε κάμπιες δεν τις αγγίζουμε με γυμνά χέρια. Σε περίπτωση επαφής, η άμεση μεταφορά στον κτηνίατρο είναι αναγκαία».

Η κτηνίατρος, Μαρία Χαϊκάλη

● Η κα Μαρία Χαϊκάλη αποφοίτησε από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2018.

Τον επόμενο χρόνο (2019) μετεκπαιδεύτηκε στην αναισθησιολογία και στην εντατικολογία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, απέκτησε -από το ίδιο Πανεπιστήμιο- μεταπτυχιακό στη χειρουργική ζώων συντροφιάς.

Απέκτησε εμπειρία δουλεύοντας σε μεγάλες κλινικές, αλλά και σε μικρότερα κτηνιατρεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Και, όπως λέει: «Από μικρή ηλικία, η αγάπη μου για τα ζώα ήταν πάντα στο επίκεντρο της ζωής μου. Αυτό με οδήγησε να ακολουθήσω τον δρόμο της κτηνιατρικής. Είμαι εδώ για να προσφέρω την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους αγαπημένους μας φίλους».

Είναι ιδιοκτήτρια του Κτηνιατρικού Κέντρου Vet Hood Project.

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Ελλάδα 18.02.26

ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

«Η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη. Έχει πρόσωπα, έχει ονόματα χαραγμένα με αίμα στη συλλογική μνήμη. Οι '200' δεν ήταν αριθμός. Ήταν εργάτες, δάσκαλοι, φοιτητές», τονίζει ο ΣΦΕΑ

Σύνταξη
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Tax Revenues at 6.207Β in January
English edition 18.02.26

Tax Revenues at 6.207Β in January

The primary result on a modified cash basis showed a surplus of 3.510 billion euros, compared with a target of 1.751 billion euros.

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;
Επαγγέλματα χάνονται 18.02.26

Χαμένοι στη μετάφραση της ΑΙ: Τα Άρλεκιν δείχνουν τον δρόμο… της καταστροφής;

Στη Γαλλία τα Άρλεκιν δεν θα μεταφράζονται πια από ανθρώπους αλλά από ΑΙ. Στην Ελλάδα το επάγγελμα του υποτιτλιστή κινδυνεύει. Θα «σκοτώσει» η τεχνητή νοημοσύνη τις μεταφραστικές εργασίες;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική
Ορίστε; 18.02.26

H Charli XCX δήλωσε ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά και η απάντηση του Τζέισον Μπέιτμαν ήταν το λίγοτερο αποκρουστική

Η Charli XCX κλήθηκε στο να απαντήσει έαν θέλει «ένα ή περισσότερα παιδιά» και η απάντηση της δεν φάνηκε να αρέσει στον Τζέισον Μπέιτμαν (αλλά ποιος νοιάζεται;).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας
Εργατικό δυστύχημα 18.02.26

Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Συνεχείς οι αποκαλύψεις για την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, στη Βιολάντα για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό – Σημειωτόν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες
Υπομονή 18.02.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό - Σημειωτόν σε κεντρικές αρτηρίες - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάσουν σχεδόν το μισάωρο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας - Προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Κηφισίας καθώς και στον Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Σύνταξη
Ελβετικό φράγκο: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων – Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers
Η προτεινόμενη λύση 18.02.26

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα ρύθμισης διανείων σε ελβετικό φράγκο - Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι servicers

Τα συγκεκριμένα δάνεια σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την υποτίμηση του ευρώ σε σχέση με το ξένο νόμισμα - Συνολικές οφειλές 6 δισ. ευρώ που αφορούν περί τους 40.000 δανειολήπτες

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας (...). Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε είναι οι ολιγάρχες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Αγνοούνται δέκα σκιέρ που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Στην Καλιφόρνια 18.02.26

Θρίλερ με 10 αγνοούμενους σκιέρ - Παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η χιονιοστιβάδα καταγράφηκε στο Κασλ Πικ, στην Καλιφόρνια - 10 σκιέρ να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ έξι ακόμη άτομα έχουν αποκλειστεί και περιμένουν να διασωθούν

Σύνταξη
