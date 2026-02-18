Αν ο σκύλος έρθει σε επαφή, εισπνεύσει ή βάλει στο στόμα του κάμπιες, μπορεί να του προξενήσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Οι κάμπιες εμφανίζονται, συνήθως, από τα τέλη του χειμώνα έως την άνοιξη και κινούνται χαρακτηριστικά σε σειρά, η μία πίσω από την άλλη.

Και είναι ένας σοβαρός κίνδυνος για τον σκύλο μας», τονίζει η κτηνίατρος, Μαρία Χαϊκάλη.

Ο σκύλος παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, πρήξιμο στη γλώσσα και στα χείλη, δυσκολία στην αναπνοή

Πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων, αναφέρει η κτηνίατρος, μπορεί να τις θεωρούν ακίνδυνες όμως στην κτηνιατρική πράξη γνωρίζουμε καλά ότι μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Ακόμη και απειλητικές για τη ζωή του ζώου.

Οι πιο προβληματικές κάμπιες στη χώρα μας, ενημερώνει η κα Χαϊκάλη, είναι οι λεγόμενες κάμπιες των πεύκων.

Το πρόβλημα δεν είναι το δάγκωμά τους, αλλά οι μικροσκοπικές τοξικές τρίχες που φέρουν στο σώμα τους.

Όταν ένας σκύλος τις πλησιάσει από περιέργεια, θα τις μυρίσει ή θα τις πιάσει με το στόμα. Οι τρίχες αυτές έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη γλώσσα, τη μύτη ή με τα μάτια του.

Ποια είναι τα συμπτώματα που, μπορεί να παρουσιάσει ο σκύλος εάν έρθει σε επαφή με κάμπιες

Η αντίδραση, επισημαίνει η κα Χαϊκάλη, είναι συχνά άμεση: έντονη σιελόρροια, πρήξιμο στη γλώσσα και στα χείλη, πόνος, ανησυχία και δυσκολία στην αναπνοή.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκληθεί νέκρωση τμήματος της γλώσσας, κάτι που επηρεάζει μόνιμα την ποιότητα ζωής του ζώου.

«Δυστυχώς, πολλοί ιδιοκτήτες δεν αναγνωρίζουν έγκαιρα τον κίνδυνο. Ένας σκύλος που ξαφνικά «αφρίζει», κλαίει, τρίβει το στόμα του στο έδαφος ή δεν μπορεί να καταπιεί, χρειάζεται άμεση κτηνιατρική βοήθεια. Ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο», υπογραμμίζει η κα Χαϊκάλη.

Πρόληψη

Κλείνοντας, η κα Χαϊκάλη συμβουλεύει: «Κατά κύριο λόγο προσοχή στις βόλτες σε περιοχές με πεύκα, ειδικά την άνοιξη. Κρατάμε τον σκύλο με λουρί αν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάμπιες στο έδαφος. Αν εντοπίσουμε κάμπιες δεν τις αγγίζουμε με γυμνά χέρια. Σε περίπτωση επαφής, η άμεση μεταφορά στον κτηνίατρο είναι αναγκαία».

● Η κα Μαρία Χαϊκάλη αποφοίτησε από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2018.

Τον επόμενο χρόνο (2019) μετεκπαιδεύτηκε στην αναισθησιολογία και στην εντατικολογία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, απέκτησε -από το ίδιο Πανεπιστήμιο- μεταπτυχιακό στη χειρουργική ζώων συντροφιάς.

Απέκτησε εμπειρία δουλεύοντας σε μεγάλες κλινικές, αλλά και σε μικρότερα κτηνιατρεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Και, όπως λέει: «Από μικρή ηλικία, η αγάπη μου για τα ζώα ήταν πάντα στο επίκεντρο της ζωής μου. Αυτό με οδήγησε να ακολουθήσω τον δρόμο της κτηνιατρικής. Είμαι εδώ για να προσφέρω την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους αγαπημένους μας φίλους».

