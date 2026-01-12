Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων που θα παρουσιάσει ένας σκύλος αν έρθει σε επαφή με τσουκνίδα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

«Η τσουκνίδα (Urtica dioica) είναι ένα κοινό αυτοφυές φυτό που, μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στους σκύλους, παρόμοια με αυτή που νοιώθουν και οι άνθρωποι. Τα φύλλα και οι μίσχοι της καλύπτονται από μικροσκοπικά κοίλα τριχίδια, τα οποία περιέχουν ουσίες. Όπως είναι η ισταμίνη, το φορμικό οξύ και άλλα ερεθιστικά μόρια», διευκρινίζει ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς.

Εξηγεί ότι αυτά τα τριχίδια, όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, σπάνε και εγχέουν το περιεχόμενό τους προκαλώντας άμεσο τοπικό ερεθισμό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επαφή ενός σκύλου με τσουκνίδες οδηγεί σε ήπια και παροδικά συμπτώματα.

Η ένταση της αντίδρασης, εξαρτάται, κυρίως από την έκταση και τη διάρκεια της έκθεσης.

Τα συμπτώματα που εμφανίζει ο σκύλος όταν ακουμπήσει τσουκνίδα

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο, ο τοπικός ερεθισμός (δερματίτιδα εξ επαφής)

είναι το συχνότερο πρόβλημα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κοκκινίλα, ελαφρύ έως μέτριο πρήξιμο, έντονη φαγούρα και την εμφάνιση μικρών πομφών.

Ο σκύλος, μπορεί να γλείφει επίμονα τις πατούσες του ή να τρίβει το πρόσωπο και το σώμα του στο έδαφος προσπαθώντας να ανακουφιστεί. Παρότι το τρίχωμα προσφέρει κάποια προστασία, περιοχές που έχουν λιγότερες τρίχες είναι πιο ευάλωτες.

Αν ο σκύλος μασήσει ή καταπιεί τσουκνίδα, μπορεί να παρουσιάσει έντονη σιελόρροια, ερεθισμό στο στόμα, εμετό ή δυσφορία

Αυτές οι περιοχές είναι, όπως λέει ο κ. Κουτσουπιάς, η κοιλιά, τα μεσοδακτύλια διαστήματα των πατουσών, η μουσούδα και τα αυτιά.

Ο σκύλος μάσησε ή κατάπιε τσουκνίδα – Η παθολογική του κατάσταση

Σε περίπτωση που ο σκύλος μασήσει ή καταπιεί τσουκνίδα, μπορεί να παρουσιάσει, ενημερώνει ο κτηνίατρος, έντονη σιελόρροια, ερεθισμό στο στόμα, εμετό ή δυσφορία.

Η δυσκολία στην αναπνοή είναι σπάνια, αλλά σε περίπτωση που την εμφανίσει, απαιτεί, τονίζει ο κ. Κουτσουπιάς, άμεση κτηνιατρική εκτίμηση.

Πότε παρουσιάζει ο σκύλος τρέμουλο και αστάθεια

«Σε σπάνιες περιπτώσεις εκτεταμένης έκθεσης έχουν περιγραφεί – κυρίως σε κυνηγετικούς σκύλους που κινούνται σε πυκνή βλάστηση- πιο έντονες αντιδράσεις. Όπως τρέμουλο ή αστάθεια, οι οποίες χρήζουν άμεσης παρακολούθησης από κτηνίατρο», επισημαίνει ο κ. Κουτσουπιάς.

Ποιες εποχές το τσίμπημα της τσουκνίδας είναι πιο έντονο – Μέτρα προστασίας

Το φυτό, όπως λέει ο κ. Κουτσουπιάς, αναπτύσσεται από την άνοιξη έως και το καλοκαίρι και οι νεαρές τσουκνίδες την άνοιξη θεωρούνται πιο «δραστικές».

Οι σκύλοι με κοντό ή λεπτό τρίχωμα, ενημερώνει ο κτηνίατρος, εμφανίζουν συχνότερα συμπτώματα σε σύγκριση με ζώα που έχουν πυκνό υποτρίχωμα. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να προφυλασσόμαστε.

Κατά τη βόλτα η χρήση λουριού μειώνει την πιθανότητα να έρθει ο σκύλος σε επαφή με τσουκνίδες.

Πώς αντιμετωπίζονται τα συμπτώματα

Σε περίπτωση που υπάρξει εκτεταμένη επαφή, σύμφωνα με τον κ. Κουτσουπιά, το πλύσιμο της περιοχής με χλιαρό προς κρύο νερό και ήπιο σαπούνι, μπορεί να μειώσει τον ερεθισμό. Η κρύα κομπρέσα βοηθά στη μείωση του πρηξίματος και της φαγούρας.

Σε φυσικό περιβάλλον, παραδοσιακά αναφέρεται και η χρήση φύλλων λάπαθου – αν και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί.

Όταν τα περιστατικά είναι έντονα ή δεν παρουσιάζουν βελτίωση

Κλείνοντας, ο κ. Κουτσουπιάς αναφέρει: «Σε περιπτώσεις έντονων ή επίμονων συμπτωμάτων, ο κτηνίατρος, μπορεί να συστήσει την κατάλληλη αγωγή. Όπως ανοσοτροποποιητικά φάρμακα ή κάποια τοπική θεραπεία. Δεν συνιστάται η χορήγηση φαρμάκων χωρίς κτηνιατρική καθοδήγηση».

⃰ Ο κύριος Ορέστης Κουτσουπιάς είναι κλινικός κτηνίατρος, απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική φροντίδα ζώων και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έχει εργαστεί σε διαφορετικά κτηνιατρεία της Αθήνας, καθώς και στην 24ωρη κλινική «Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών».

Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στη νοσηλεία στρατιωτικών σκύλων.

Συμμετέχει ενεργά σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (CPD), έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 50 διδακτικές ώρες κτηνιατρικών σεμιναρίων.

Τον Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί το δικό του Κτηνιατρείο στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σκύλους, γάτες και κουνέλια.