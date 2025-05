Τα φυτά που δεν πρέπει να έχετε στο μπαλκόνι, ή στον κήπο σας γιατί εάν τα καταπιεί ο σκύλος μπορεί να πάθει μέχρι και γαστρεντερική αιμορραγία.

Ποια είναι;

Ο σκύλος εάν φάει έστω και λίγα φύλλα από αζαλέα και ροδόδενδρο, μπορεί, μεταξύ άλλων, να παραλύσει

Η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος διατροφής σκύλων, Μελίνα Κυπριανίδη μας … ανοίγει τα μάτια!

Φθινοπωρινός κρόκος ή Κολχικό

Είναι ένα φυτό, όπως λέει η κυρία Κυπριανίδη, που περιέχει κολχικίνη, η οποία είναι εξαιρετικά τοξική. Προκαλεί στον σκύλο γαστρεντερική αιμορραγία, σοβαρούς εμετούς, νεφρική και ηπατική βλάβη. Αλλά και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Χρυσάνθεμο

Το χρυσάνθεμο είναι ένα φυτό με πανέμορφα άνθη. Η κατανάλωση οποιουδήποτε μέρους του φυτού, προειδοποιεί η κυρία Κυπριανίδη, μπορεί να οδηγήσει σε εμετό, διάρροια, υπερβολική σιελόρροια, δερματικά εξανθήματα και απώλεια συντονισμού. Καθώς περιέχει λακτόνες και πυρεθρίνη, που προκαλούν ερεθισμό του εντέρου.

Νάρκισσος

«Αν ο σκύλος καταπιεί οποιουδήποτε μέρους του φυτού, ειδικά τον βολβό, μπορεί να τού προκαλέσει σοβαρούς εμετούς, σάλια, ακόμα και να τού επηρεάσει το νευρικό σύστημα. Αλλά και να τού προξενήσει αναπνευστική δυσχέρεια, σπασμούς και καρδιακά προβλήματα», τονίζει η κυρία Κυπριανίδη.

Μαργαρίτες

Οι μαργαρίτες περιέχουν σεσκιτερπενικές λακτόνες που, μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές. Ειδικά, αν ο σκύλος καταναλώσει μεγάλη ποσότητα.

Δακτυλίτιδα

Όλα τα μέρη αυτού του φυτού, είναι εξαιρετικά τοξικά για τον σκύλο. Η κατάποση μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμη και θάνατο.

Γεράνι

Σύμφωνα με την κυρία Κυπριανίδη, όλες οι ποικιλίες αυτού του φυτού είναι δηλητηριώδεις για τον σκύλο. Τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάσει είναι λήθαργος, χαμηλή αρτηριακή πίεση, δερματικά εξανθήματα και απώλεια όρεξης.

Ίριδα

Στην περίπτωση που ο σκύλος γευτεί οποιοδήποτε μέρος του φυτού, μπορεί να τού προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα, έμετο, διάρροια. Όπως και να παρουσιάσει σιελόρροια και λήθαργο.

Κρίνος

Ο κρίνος απελευθερώνει μια ουσία, όπως ενημερώνει η κυρία Κυπριανίδη, που καίει και ερεθίζει το στόμα και το στομάχι του σκύλου. Τού προκαλεί μόνο γαστρεντερικές διαταραχές, αλλά τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια έως σοβαρά.

Μιγκέ (Lily of the Valley)

Τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο σκύλος, είναι διάρροια, έμετος, πτώση του καρδιακού ρυθμού και καρδιακή αρρυθμία.

Τουλίπα και υάκινθος

«Ο βολβός είναι ο πιο τοξικός, αλλά οποιοδήποτε μέρος αυτών των πρώιμων ανθισμένων λουλουδιών, μπορεί να είναι επιβλαβές για τον σκύλο. Τού προκαλούν ερεθισμό στο στόμα και στον οισοφάγο», αναφέρει η κυρία Κυπριανίδη.



Συνεχίζει λέγοντας ότι τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υπερβολικό σάλιο και έμετο. Εάν καταναλωθούν πολλοί βολβοί, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αυξημένο καρδιακό ρυθμό και ακανόνιστη αναπνοή.

Αλόη βέρα

Αυτό το φυτό, υπογραμμίζει η κυρία Κυπριανίδη, περιέχει ενώσεις σαπωνίνης και αν ο σκύλος το καταναλώσει ολόκληρο, θα παρουσιάσει γαστρεντερικά συμπτώματα. Όπως έμετο και διάρροια. Το τζελ αλόης δεν είναι τοξικό.

Αζαλέα και ροδόδενδρο

Η κατανάλωση έστω και λίγων φύλλων, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως έμετο, διάρροια, σιελόρροια, παράλυση, σοκ, κώμα. Ακόμη, και να αποβούν μοιραία.

Ορτανσία

Η κατάποση των φύλλων και των ανθέων, μπορεί να προκαλέσει λήθαργο, διάρροια, έμετο και άλλες γαστρεντερικές διαταραχές.

Κισσός

Εάν ο σκύλος καταπιεί κισσό, μπορεί να παρουσιάσει υπερβολική σιελόρροια, έμετο, διάρροια, πρησμένο στόμα και γλώσσα, αλλά και δυσκολία στην αναπνοή.

Πικροδάφνη

Στην περίπτωση που ο σκύλος φάει τα λουλούδια, ή τα φύλλα, επισημαίνει η κυρία Κυπριανίδη, μπορεί να επηρεάσει το νευρικό του σύστημα. Όπως και να παρουσιάσει σάλια, επιληπτικές κρίσεις, αδυναμία, ακραίο εμετό, μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό. Ακόμη, και να τού επιφέρει θάνατο.

Παιώνια

Στον φλοιό της η παιώνια περιέχει την τοξίνη παιονόλη. Αυτή η τοξίνη, μπορεί να προκαλέσουν στον σκύλο εμετό και διάρροια, εάν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες.

● Η κυρία Μελίνα Κυπριανίδη (@dogtrainingbyMelina) είναι απόφοιτη της Σχολής Θετικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων του Γιώργου Κυριακού, Functional dog training.

Επίσης, έχει διάφορες πιστοποιήσεις όπως:

– «Canine First Aid» από το British College of Canine Studies

– «Understanding Canine Anxiety» από το Centre of Excellence

– «Canine Nutrition» από το Centre of Excellence

– «Canine Anatomy and Physiology» από το Centre of Excellence

– «Canine Behaviour Training» από το Centre of Excellence

– «Herbalism for Animals» από το Centre of Excellence

– «Dog Grooming» από το Centre of Excellence

– «Care of the Elderly Dog» από το Centre of Excellence

– «Simple Solutions for Common Dog Behavior & Training Problems» by Ian Dunbar από Udemy

– «Inside Your Dog’s Mind with Victoria Stilwell» on Udemy

– «Therapy Dog Training: Does Your Dog Have What it Takes;» by Debbie LaChusa on Udemy

– «Training Deaf Dogs» από το Institute of Modern Dog Trainers

Και, όπως λέει: « Η εκπαίδευση σκύλων πρέπει να γίνεται σαν παιχνίδι, έτσι ώστε να μαθαίνουν εύκολα τα σκυλάκια, αλλά και οι κηδεμόνες τους».