Πολλοί κηδεμόνες σκύλων πιστεύουν ότι ο σκύλος τους εξασκεί τις φωνητικές του ικανότητες κάθε φορά που παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, ή ακούει κάποιο τραγούδι. Και τους προκαλεί γέλιο.

Μάλιστα, « δεν είναι λίγα τα χαριτωμένα βίντεο που βλέπουμε στο Διαδίκτυο, έναν άνθρωπο να παίζει κάποιο μουσικό όργανο και ο σκύλος να «τραγουδάει». Ή στο άκουσμα μιας μελωδίας», αναφέρει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σοφοκλής Μακρινός.

Η μέταλ μουσική μπορεί να στρεσάρει έναν σκύλο, ενώ η κλασσική μουσική τον βοηθά να ηρεμήσει

Όμως, θα πρέπει να αναλογιστούμε, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, αν, όντως, είναι αστείο και πράγματι, ο σκύλος «τραγουδάει».

Πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική ο σκύλος και ποιες οι επιρροές στην ψυχολογία του

Ο κ. Μακρινός ενημερώνει ότι σύμφωνα με μελέτες, τα διαφορετικά είδη μουσικής (classical, pop, heavy metal,) επιδρούν διαφορετικά στους σκύλους.

Ειδικότερα, η μέταλ μουσική μπορεί να στρεσάρει έναν σκύλο, ενώ η κλασσική μουσική τον βοηθά να ηρεμήσει.

Άρα, η μουσική μπορεί να επηρεάσει έναν σκύλο, όπως άλλωστε κι εμάς.

Οι αιτίες που ο σκύλος βγάζει αυτό το χαρακτηριστικό «ουρλιαχτό»

«Ο σκύλος παράγει αυτόν τον ήχο σε διάφορες περιπτώσεις.

Μια από αυτές είναι όταν ακούει οξείς ήχους. Αυτές οι συχνότητες του προκαλούν εκνευρισμό. Έτσι, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του.

Ακόμα, επιλέγει αυτόν τον τρόπο για να επικοινωνήσει ότι βρίσκεται σε κατάσταση στρες.

Επιπλέον, μπορεί να το κάνει και για να κερδίσει την προσοχή μας.

Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι οι λύκοι βγάζουν αυτήν την κραυγή για να συγκεντρώσουν τα μέλη της αγέλης», αναφέρει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων.

Τελικά, γιατί ο σκύλος επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο στο άκουσμα μουσικής;

Το πιο πιθανό είναι, σύμφωνα με τον κ. Μακρινό, να βρίσκεται σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Μπορεί, είτε να τον στρεσάρει ο ρυθμός, και τα χαρακτηριστικά του ήχου γενικότερα, είτε να τον ενοχλούν οι διάφοροι οξείς ήχοι από τη μουσική, και τη φωνή μας.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου, ότι υπάρχει πιθανότητα να το κάνει και για να τραβήξει την προσοχή μας εκείνη τη στιγμή.

Όμως, μπορούμε να πάρουμε αυτό το ρίσκο;

Δεν αξίζει να βάζουμε τον σκύλο σε μια δυσάρεστη κατάσταση.

Εν ολίγοις, ο κ. Μακρινός λέει: «Μπορεί, όντως, να φαίνεται αστείο το να τραγουδάμε και να «τραγουδάει» και ο σκύλος μαζί μας.

Ωστόσο, όπως έγινε κατανοητό δεν αξίζει να βάζουμε τον σκύλο μας σε μια κατάσταση που δεν τον ευχαριστεί και δεν έχει καμία ουσία.

Σίγουρα, μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε μαζί του με τρόπους που ευχαριστούν και τους δυο μας».

● Ο κύριος Σοφοκλής Μακρινός γεννήθηκε στην Αθήνα και το 2014 πέρασε μέσω Πανελλήνιων στο Τμήμα Μηχανικών Αντιρρύπανσης στην Κοζάνη.

Εκεί υιοθετεί τον πρώτο του σκύλο, τον Σαμ, και χάρη σε αυτόν μπαίνει ενεργά στον χώρο του εθελοντισμού, συνειδητοποιώντας ότι η αγάπη του για τα ζώα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο.

Έτσι, αποφασίζει να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό και σπουδάζει θετικός εκπαιδευτής στη σχολή Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου, από την οποία και αποφοίτησε.

Στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στη γνωσιακή λειτουργία του σκύλου στο Πανεπιστήμιο Duke (Dog Emotion and Cognition by Duke University), όπως και μαθήματα στη συμπεριφορά και ευζωία του συγχρόνου κατοικίδιου στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Animal Behavior and Welfare by the University of Edinburgh).

Τέλος, έχει παρακολουθήσει σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών στον σκύλο.