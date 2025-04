Ουκρανία και ΗΠΑ υπέγραψαν μνημόνιο προθέσεων με το οποίο δεσμεύονται να προωθήσουν συμφωνία για επενδυτικό ταμείο για τους φυσικούς πόρους και τα ουκρανικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία, δήλωσαν στους Financial Times αξιωματούχοι με γνώση του θέματος.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί «ηλεκτρονικά» και ελπίζουν να οριστικοποιήσουν την πλήρη οικονομική συμφωνία στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Η Γιούλια Σβιρεντένκο, πρώτη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας και υπουργός Οικονομίας, επιβεβαίωσε ότι το μνημόνιο υπογράφηκε, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της ίδιας με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με τον καθένα να είναι στο γραφείο του.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025