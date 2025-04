Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν την προσπάθεια μεσολάβησης για ειρήνη στην Ουκρανία, αν…

Οι ΗΠΑ θα σταματήσουν να προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας – Ουκρανίας εντός ημερών εκτός κι αν υπάρξουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας στο Παρίσι ύστερα από συνάντηση με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ενδιαφέρεται για μια συμφωνία αλλά έχει πολλές άλλες προτεραιότητες σε όλο τον κόσμο και είναι διατεθειμένος να προχωρήσει παρακάτω εκτός κι αν υπάρχουν ενδείξεις προόδου.

«Πρέπει να προσδιορίσουμε τις επόμενες ημέρες εάν (σ.σ. η ειρήνη) είναι εφικτή ή όχι» και «εάν δεν είναι δυνατή, πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο» διότι «οι ΗΠΑ έχουν άλλες προτεραιότητες», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Δείτε σχετικό βίντεο:

