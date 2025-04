Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία ανακοίνωσε τον θάνατο 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους δέκα μελών της ίδιας οικογένειας, σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, έκανε λόγο για νέους βομβαρδισμούς σε δυο σπίτια στην Ταλ αζ Ζαατάρ, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά τους οποίους εντοπίστηκαν πέντε πτώματα.

Νωρίτερα, ο Μπασάλ ανέφερε μέσω Telegram πως «ομάδες μας βρήκαν τα πτώματα 10 μαρτύρων (σ.σ. θανόντων), καθώς και πολλούς τραυματίες στο σπίτι της οικογένειας Μπαράκα και κοντινά σπίτια που στοχοποιήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στον τομέα Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

In pictures: A heartbreaking farewell to members of the Baraka family who were mercilessly massacred last night by US-made bombs while they were asleep in their home in Khan Younis. pic.twitter.com/y2pwYxEkYd

— Quds News Network (@QudsNen) April 18, 2025