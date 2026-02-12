Την Τσικνοπέμπτη δεν απουσιάζουν από κανένα τραπέζι τα ψητά κρέατα και η οσμή που αναδίδουν, τα κατοικίδια … τα τρελαίνει.

«Η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα γιορτής, παράδοσης και… ψησίματος. Το κρέας έχει την τιμητική του, τα τραπέζια γεμίζουν και οι μυρωδιές απλώνονται παντού. Μαζί με τη χαρά όμως, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται και ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά στην υγεία των ζώων συντροφιάς, αλλά και των αδέσποτων», επισημαίνει ο κτηνίατρος, Λάζαρος Καρανάσιος.

Τα ψημένα κόκαλα, μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό, τραυματισμό στο στόμα, στον οισοφάγο ή διάτρηση στομάχου και εντέρου

Πολλοί, με καλή πρόθεση, αναφέρει ο κτηνίατρος, μαζεύουν αποφάγια κρεάτων ή κόκαλα και τα προσφέρουν σε σκύλους και γάτες. Δυστυχώς, αυτή η τακτική, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Άκρως επικίνδυνα τα κόκαλα

Τα ψημένα κόκαλα, ιδιαίτερα από κοτόπουλο, χοιρινό ή αρνί, τονίζει ο κ. Καρανάσιος, σπάνε εύκολα σε αιχμηρά κομμάτια.

Αυτά μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό, τραυματισμό στο στόμα, στον οισοφάγο ή διάτρηση στομάχου και εντέρου, καταστάσεις που συχνά απαιτούν άμεση χειρουργική επέμβαση.

Βλαβερά για τα κατοικίδια τα καρυκεύματα και τα λιπαρά υπολείμματα

Τα καρυκεύματα και τα λιπαρά υπολείμματα, υπογραμμίζει ο κ. Καρανάσιος, είναι εξίσου βλαπτικά για την υγεία τους. Σκόρδο, κρεμμύδι, πιπέρι, πάπρικα, καυτερά μπαχαρικά και μεγάλες ποσότητες λίπους, μπορεί να προκαλέσουν από γαστρεντερίτιδα και έντονους εμετούς μέχρι παγκρεατίτιδα – μια πολύ σοβαρή και επώδυνη πάθηση.

Δεν αφήνουμε στον δρόμο τα αποφάγια μας για τα αδέσποτα

«Το να αφήνουμε κόκαλα ή υπολείμματα κρέατος στον δρόμο για τα αδέσποτα δεν αποτελεί λύση βοήθειας, αλλά συχνά γίνεται αιτία τραυματισμών και ασθενειών», ενημερώνει ο κ. Καρανάσιος.

Η πραγματική φροντίδα, διευκρινίζει ο κτηνίατρος, είναι η παροχή καθαρής τροφής κατάλληλης για ζώα ή η επικοινωνία με φιλοζωικές οργανώσεις που γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν σωστά τη σίτιση.

Την Τσικνοπέμπτη – και κάθε μέρα –, επισημαίνει ο κ. Καρανάσιος, μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας στα ζώα με υπευθυνότητα.

Αν θέλουμε να τους προσφέρουμε κάτι, ας επιλέξουμε ειδική τροφή ή, κατόπιν συμβουλής κτηνιάτρου, μικρές ποσότητες απλού, καλά βρασμένου κρέατος χωρίς αλάτι, μπαχαρικά και κόκαλα.

Κλείνοντας, ο κ. Καρανάσιος λέει: «Η παράδοση είναι όμορφη, όταν συνοδεύεται από σεβασμό. Ας φροντίσουμε, λοιπόν, το έθιμο της Τσικνοπέμπτης να μην μετατρέπεται σε αιτία πόνου για τα ζώα».

* Ο κτηνίατρος Λάζαρος Καρανάσιος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Medicina Veterinaria Federico II με βαθμό άριστα.

Συνεργάζεται με φιλοζωικές οργανώσεις και, παράλληλα, αρθρογραφεί, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, για ποικίλα θέματα.

Το κτηνιατρικό του κέντρο βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας.