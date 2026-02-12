Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Τσικνοπέμπτη: Τι είναι επικίνδυνο να προσφέρετε από το τραπέζι σας στα κατοικίδια
Pet Stories 12 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Τσικνοπέμπτη: Τι είναι επικίνδυνο να προσφέρετε από το τραπέζι σας στα κατοικίδια

Σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν να προκαλέσουν στα κατοικίδια τα μεζεδάκια της σημερινής μέρας.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
Την Τσικνοπέμπτη δεν απουσιάζουν από κανένα τραπέζι τα ψητά κρέατα και η οσμή που αναδίδουν, τα κατοικίδια … τα τρελαίνει.

«Η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα γιορτής, παράδοσης και… ψησίματος. Το κρέας έχει την τιμητική του, τα τραπέζια γεμίζουν και οι μυρωδιές απλώνονται παντού. Μαζί με τη χαρά όμως, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται και ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά στην υγεία των ζώων συντροφιάς, αλλά και των αδέσποτων», επισημαίνει ο κτηνίατρος, Λάζαρος Καρανάσιος.

Τα ψημένα κόκαλα, μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό, τραυματισμό στο στόμα, στον οισοφάγο ή διάτρηση στομάχου και εντέρου

Το να αφήνουμε κόκαλα ή υπολείμματα κρέατος στον δρόμο για τα αδέσποτα συχνά γίνεται αιτία τραυματισμών και ασθενειών

Πολλοί, με καλή πρόθεση, αναφέρει ο κτηνίατρος, μαζεύουν αποφάγια κρεάτων ή κόκαλα και τα προσφέρουν σε σκύλους και γάτες. Δυστυχώς, αυτή η τακτική, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Άκρως επικίνδυνα τα κόκαλα

Τα ψημένα κόκαλα, ιδιαίτερα από κοτόπουλο, χοιρινό ή αρνί, τονίζει ο κ. Καρανάσιος, σπάνε εύκολα σε αιχμηρά κομμάτια.

Αυτά μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό, τραυματισμό στο στόμα, στον οισοφάγο ή διάτρηση στομάχου και εντέρου, καταστάσεις που συχνά απαιτούν άμεση χειρουργική επέμβαση.

Βλαβερά για τα κατοικίδια τα καρυκεύματα και τα λιπαρά υπολείμματα

Τα καρυκεύματα και τα λιπαρά υπολείμματα, υπογραμμίζει ο κ. Καρανάσιος, είναι εξίσου βλαπτικά για την υγεία τους. Σκόρδο, κρεμμύδι, πιπέρι, πάπρικα, καυτερά μπαχαρικά και μεγάλες ποσότητες λίπους, μπορεί να προκαλέσουν από γαστρεντερίτιδα και έντονους εμετούς μέχρι παγκρεατίτιδα – μια πολύ σοβαρή και επώδυνη πάθηση.

Δεν αφήνουμε στον δρόμο τα αποφάγια μας για τα αδέσποτα

«Το να αφήνουμε κόκαλα ή υπολείμματα κρέατος στον δρόμο για τα αδέσποτα δεν αποτελεί λύση βοήθειας, αλλά συχνά γίνεται αιτία τραυματισμών και ασθενειών», ενημερώνει ο κ. Καρανάσιος.

Η πραγματική φροντίδα, διευκρινίζει ο κτηνίατρος, είναι η παροχή καθαρής τροφής κατάλληλης για ζώα ή η επικοινωνία με φιλοζωικές οργανώσεις που γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν σωστά τη σίτιση.

Την Τσικνοπέμπτη – και κάθε μέρα –, επισημαίνει ο κ. Καρανάσιος, μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας στα ζώα με υπευθυνότητα.
Αν θέλουμε να τους προσφέρουμε κάτι, ας επιλέξουμε ειδική τροφή ή, κατόπιν συμβουλής κτηνιάτρου, μικρές ποσότητες απλού, καλά βρασμένου κρέατος χωρίς αλάτι, μπαχαρικά και κόκαλα.

Κλείνοντας, ο κ. Καρανάσιος λέει: «Η παράδοση είναι όμορφη, όταν συνοδεύεται από σεβασμό. Ας φροντίσουμε, λοιπόν, το έθιμο της Τσικνοπέμπτης να μην μετατρέπεται σε αιτία πόνου για τα ζώα».

* Ο κτηνίατρος Λάζαρος Καρανάσιος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νάπολης Medicina Veterinaria Federico II με βαθμό άριστα.

Συνεργάζεται με φιλοζωικές οργανώσεις και, παράλληλα, αρθρογραφεί, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, για ποικίλα θέματα.

Το κτηνιατρικό του κέντρο βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας.

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ
The River of Dreams 12.02.26

Ο πιο μικρός είναι και ο πιο ώριμος: Ο Κρουζ στέλνει μήνυμα στον Μπρούκλιν και προσπαθεί να σβήσει τη «φωτιά» στους Μπέκαμ

Σε μια κίνηση έκπληξη, ο Κρουζ πόσταρε στα social media φωτογραφίες του με τον Μπρούκλιν, ενώ ο «πόλεμος» των Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα
Πολιτική 12.02.26

Ο Τσίπρας στο προεδρικό, η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Συνελεύσεις των πυρήνων σε Βόρεια Αθήνα και Καλαμάτα

Στις 12 η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η «Ιθάκη» στη Λάρισα, όλο και πιο έτοιμη βάση για το νέο κόμμα Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Σε αυτή την ομάδα θέλει να κλείσει την καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του εξωτερικού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εφόσον αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λίσαβόνας από την οποία ξεκίνησε.

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση
Διπλωματία 12.02.26

Μητσοτάκης – Ερντογάν έμειναν σε «ήρεμα νερά» και τήρησαν τα συμφωνηθέντα σε μία ακόμα «εθιμοτυπική» συνάντηση

Η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν έγινε ακολουθώντας προσχεδιασμένα βήματα και ειπώθηκαν όσα οι δύο ηγέτες ήθελαν να ακούσουν τα ακροατήρια τους σε δύο παράλληλους μονόλογους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος
Ο ρόλος της AI 12.02.26

Νέα κούρσα εξοπλισμών στον ορίζοντα – Με τι όπλα θα γίνει ο επόμενος μεγάλος πόλεμος

Το μεγάλο στοίχημα για την παγκόσμια κοινότητα παραμένει το αν θα καταφέρει να θέσει ηθικούς και νομικούς φραγμούς σε αυτές τις τεχνολογίες.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι
«Ειρηνοποιός» 12.02.26

Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής – Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης
Συγκλίσεις και αποκλίσεις 12.02.26

Σήμερα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ - Στο τραπέζι η ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης

Σε ένα χωριό του Βελγίου συναντώνται σήμερα οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να συζητήσουν, σε απομονωμένο περιβάλλον, το οικονομικό μέλλον της Ένωσης -

Σύνταξη
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
