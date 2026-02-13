Τα εμβόλια είναι απαραίτητα για την καλή υγεία της γάτας.

Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι οι γάτες έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν σαρκώματα στην περιοχή που χορηγούνται τα εμβόλια της λύσσας, της λευχαιμίας και κ.ά.

«Το 1987 στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ έγινε υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των κατοικίδιων με αντιλυσσικό εμβόλιο λόγω κρουσμάτων λύσσας που είχαν τότε.

Παρατηρήθηκε ότι μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια αυξήθηκε το ποσοστό σαρκωμάτων στις γάτες κατά 61%. Και τα σαρκώματα εμφανίζονταν στο σημείο που γίνονταν συνήθως τα εμβόλια με ενέσεις», ενημερώνει ο κτηνίατρος, Αριστοτέλης Χατζηκώστας.

Σε άλλες πολιτείες, συνεχίζει ο κτηνίατρος, όπου δεν εμβολίαζαν για λύσσα, τα σαρκώματα στις γάτες ήταν σπανιότατα.

Πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν το ίδιο και για το εμβόλιο της λευχαιμίας της γάτας ( FeLV).

Το σάρκωμα μπορεί να εμφανιστεί από 2 μήνες μέχρι 10 χρόνια μετά την ένεση

«Έγινε φανερό ότι οι γάτες δεν τα πάνε καλά με τις ενέσεις και ειδικότερα με τα εμβόλια.

Για άγνωστο λόγο κάποια εμβόλια προκαλούν μια επιθετική μορφή καρκίνου στο σημείο της ένεσης, το σάρκωμα ( Feline injection-site sarcomas -FISS)», επισημαίνει ο κ. Χατζηκώστας.

Επίσης, κάποια εμβόλια, υπογραμμίζει ο κτηνίατρος, είναι πιο επικίνδυνα από άλλα.

Όλες οι ενέσεις, μπορεί να προκαλέσουν σάρκωμα στη γάτα, αλλά τα εμβόλια πιο συχνά σε σχέση με άλλες ενέσεις. Για παράδειγμα η αντιβίωση.

Δεν είναι σαφές, αναφέρει ο κ. Χατζηκώστας, αν το εμβόλιο ή τα ενισχυτικά που έχουν τα εμβόλια μέσα (αλουμίνιο) προκαλούν αυτήν την αντίδραση.Υπάρχει η υπόθεση ότι τα εμβόλια και γενικότερα όλες οι ενέσεις που γίνονται υποδόρια προκαλούν μια φλεγμονή. Σε ορισμένες γάτες αυτή η χρόνια φλεγμονή καταλήγει στο σάρκωμα.

Το σάρκωμα μπορεί να εμφανιστεί από 2 μήνες μέχρι 10 χρόνια μετά την ένεση. Έχει αναφερθεί ποσοστό εμφάνισης 1/10.000 – 30.000.

Τι μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν;

Οι γάτες, λέει ο κ. Χατζηκώστας, δεν τα πάνε καλά με τις ενέσεις. Αυτό είναι δεδομένο.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ενέσεις. Μπορούμε όμως, να ελέγξουμε πόσες ενέσεις θα κάνει η γάτα στη ζωή της.

Επίσης, μπορούμε να ελέγξουμε που θα κάνει αυτές τις ενέσεις.

Τα εμβόλια στη γάτα, τονίζει ο κτηνίατρος, γίνονται στα άκρα ή στην ουρά και όχι στον κορμό ή τον αυχένα. Αυτό επιτρέπει στην περίπτωση που εμφανιστεί σάρκωμα, να αφαιρεθεί χειρουργικά σώζοντας τη ζωή της γάτας.

Να γίνονται μόνο τα απαραίτητα εμβόλια

Η γάτα που ζει μέσα στο σπίτι ή βγαίνει σπανίως έξω, επισημαίνει ο κ. Χατζηκώστας, δεν χρειάζεται εμβόλιο για λευχαιμία.

Το εμβόλιο της λύσσας, τονίζει ο κτηνίατρος, προστατεύει για τρία χρόνια, οπότε να αποφεύγονται οι άσκοπες ετήσιες επαναλήψεις.

Φυσικά, τα εμβόλια στη γάτα και στον σκύλο είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Ειδικά στα μικρά γατάκια που είναι ευάλωτα σε ασθένειες.

Ωστόσο, δεν εμβολιάζουμε «τυφλά», αλλά μετά από συζήτηση μεταξύ κτηνίατρου – κηδεμόνα.

«Πού ζει η γάτα; Μόνιμα μέσα στο σπίτι; Βγαίνει έξω; Ζει έξω; Έχει πολλές γάτες εκεί τριγύρω; Μαλώνει μαζί τους; Τι λέει ο νόμος για το εμβόλιο της λύσσας; Ταξιδεύει συχνά η γάτα; Υπάρχει κάποια επιδημία στην περιοχή;».

Τι πρέπει να κάνει ο κηδεμόνας μετά το εμβόλιο της γάτας του

Παρατηρήστε, συμβουλεύει ο κ. Χατζηκώστας, το σημείο για εξόγκωμα. Αν εμφανιστεί και παραμείνει για πάνω από τρεις εβδομάδες πρέπει να εξεταστεί.

Κάθε γάτα, εξηγεί ο κτηνίατρος, αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση της υγείας, τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να συνεργαστείτε με τον κτηνίατρό σας για να σχεδιάσετε ένα πρωτόκολλο εμβολιασμού που είναι καλύτερο για τη γάτα σας.

⃰ Ο κύριος Αριστοτέλης Χατζηκώστας είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής “Ion Ionescu” στο Ιάσιο της Ρουμανίας.

Εργάστηκε στην Εταιρεία Προστασίας Ζώων έως το 2004 και στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία έως το 2014.

Διατηρεί το κτηνιατρείο του στην Αρτέμιδα Αττικής.