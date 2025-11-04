Μία υπεύθυνη απόφαση για κάθε κηδεμόνα, που έχει γάτα, είναι η στείρωση.

Πολλοί, όμως, εκδηλώνουν κάποιον δισταγμό ως προς το να υποβάλουν τη γάτα τους σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση.

«Προτού αναλυθούν τα οφέλη της στείρωσης, θα κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στις πιθανές αρνητικές της συνέπειες. Αν γίνει όμως, στη σωστή στιγμή, δεν είναι πολλές. Η νάρκωση είναι ένα μικρό ρίσκο για κάθε ζώο, αλλά είναι πιο επικίνδυνη σε υπέρβαρα. Επιπλέον, η στείρωση προσθέτει, συχνά, κιλά στα θηλυκά και αρσενικά ζώα», αποσαφηνίζει, ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς.

Εξηγεί ότι η χειρουργική επέμβαση που ακολουθείται για τους αρσενικούς γάτους είναι η αφαίρεση των όρχεων (ορχεκτομή) από μία μικρή τομή στο όσχεο και συνήθως, δεν γίνονται ράμματα.

Αντίθετα, στη θηλυκή γάτα αφαιρούνται οι ωοθήκες (ωοθηκεκτομή) ή οι ωοθήκες και το κέρας της μήτρας (ωοθυκυστερεκτομή) ή οι ωοθήκες, το κέρας και το σώμα της μήτρας (ολική ωοθυκηστερεκτομή).

Η στείρωση αυξάνει το μέσο προσδόκιμο ζωής των γατών τουλάχιστον τρία χρόνια

Η φύση της γάτας είναι διαφορετική από αυτήν των ανθρώπων, τονίζει ο κ. Κουτσουπιάς. Γι’ αυτόν τον λόγο οι κηδεμόνες των οικόσιτων γατών πρέπει να καταλάβουν ότι η ευημερία του ζώου τους εξασφαλίζεται με την επέμβαση. Και δεν το βλάπτει.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση ο κτηνίατρος και σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Μπορεί τα νεαρά γατάκια να είναι ίσως η πιο παιχνιδιάρικη και ευχάριστη παρέα, αλλά ταυτόχρονα η φροντίδα τους δεν είναι εύκολη. Συχνά καταλήγουν αδέσποτα και υποκύπτουν σε λοιμώδη ή μεταβολικά νοσήματα. Όταν δεν είναι σίγουρο, λοιπόν, ότι τα νεογνά μια οικόσιτης γάτας θα βρουν ένα σπίτι για να ζήσουν, θα πρέπει να στειρωθεί.

Από ποιες ασθένειες και κινδύνους προστατεύει τη θηλυκή γάτα η στείρωση

Σε ό,τι αφορά στη στείρωση της θηλυκής γάτας ο κ. Κουτσουπιάς ενημερώνει ότι προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου των ωοθηκών ή της μήτρας. Παράλληλα, μειώνει στο 0,5% την πιθανότητα να παρουσιάσει καρκίνο στο μαστό – εφόσον γίνει έγκαιρα.

Επιπλέον, στο γεννητικό σύστημα μίας στειρωμένης γατούλας δεν θα εμφανιστούν η πυομήτρα, η υδρομήτρα και η ενδομητρίωση.

Η στείρωση εκτός από τα προβλήματα υγείας που προλαμβάνει, προστατεύει και τη ζωή της γάτας. Δηλαδή, όπως εξηγεί ο κ. Κουτσουπιάς, κάθε αναπαραγωγική περίοδο ψάχνει να ζευγαρώσει και προσπαθεί απεγνωσμένα να το σκάσει από σπίτι. Αν τα καταφέρει, και αρχίσει να περιπλανιέται στους δρόμους, κινδυνεύει να τη χτυπήσει κάποιο όχημα και λίγες γάτες καταφέρνουν να επιζήσουν.

«Τέλος, η στείρωση συμβάλλει στην ευζωία της γάτας. Κάθε εγκυμοσύνη μιας γάτας έχει βαρύ τίμημα στον οργανισμό της. Ταυτόχρονα, αν κατά την περίοδο του οίστρου δεν ζευγαρώνει, φαίνεται ότι το ζώο βασανίζεται», τονίζει ο κ. Κουτσουπιάς.

Τα πλεονεκτήματα της στείρωσης στους γάτους

Το πιο προφανές, όπως λέει ο κ. Κουτσουπιάς είναι ότι με τη στείρωση προλαμβάνουμε ανεπιθύμητα ζευγαρώματα.

Αν ο γάτος συνηθίζει να περιπλανιέται στη γύρω περιοχή ψάχνοντας θηλυκές – μια συνήθεια που συχνά οδηγεί σε τραυματισμούς από αυτοκίνητα ή άλλα ζώα – αυτό θα περιοριστεί.

Επίσης, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, πολλοί γάτοι συνηθίζουν να ψεκάζουν με τα ούρα τους, προκειμένου να οριοθετήσουν τον χώρο. Αφαιρώντας τους όρχεις θα μειωθεί δραστικά και η παρόρμηση για την παραπάνω συμπεριφορά.

«Μια πολύ θετική συνέπεια της στείρωσης είναι ότι αποκλείει την εμφάνιση καρκίνου των όρχεων, και τη μείωση πιθανότητας καρκίνου του προστάτη.

Τελευταίο και ίσως σημαντικότερο όλων είναι ότι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα μόλυνσης από τον ιό ανοσοανεπάρκειας της γάτας», υπογραμμίζει ο κ. Κουτσουπιάς.

Μπορεί η συμπεριφορά της γάτας να αλλάξει ως προς τον κηδεμόνα μετά τη χειρουργική επέμβαση;

Πολλοί κηδεμόνες, όπως λέει ο κ. Κουτσουπιάς, δεν φοβούνται τη στείρωση μόνο επειδή είναι μια χειρουργική επέμβαση, αλλά την βλέπουν και ως πιθανό ρήγμα στη σχέση τους. Όμως, δεν χάνεται μια σχέση εμπιστοσύνης αν έχει «χτιστεί» σωστά.

Τέλος, ο κ. Κουτσουπιάς ενημερώνει ότι η στείρωση αυξάνει το μέσο προσδόκιμο ζωής των γατών τουλάχιστον τρία χρόνια.

● Ο κ. Ορέστης Κουτσουπιάς είναι κλινικός κτηνίατρος, απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική φροντίδα ζώων και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έχει εργαστεί σε διαφορετικά κτηνιατρεία της Αθήνας, καθώς και στην 24ωρη κλινική «Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών».

Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στη νοσηλεία στρατιωτικών σκύλων.

Συμμετέχει ενεργά σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (CPD), έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 50 διδακτικές ώρες κτηνιατρικών σεμιναρίων.

Τον Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί το δικό του Κτηνιατρείο στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σκύλους, γάτες και κουνέλια.