17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Οι πρώτες μέρες με το κουτάβι στο σπίτι – Τι να περιμένουμε και τι κάνουμε
Pet Stories 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Οι πρώτες μέρες με το κουτάβι στο σπίτι – Τι να περιμένουμε και τι κάνουμε

Προτού βάλουμε στην οικογένειά μας ένα κουτάβι, ενημερωνόμαστε για την ιδιοσυγκρασία του, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Ένα κουτάβι μάς χαρίζει στιγμές ευθυμίας και δεν μπορούμε να «ξεκολλήσουμε» τα μάτια μας από πάνω του.

Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που, μπορεί να «ξεφύγει» με τις συμπεριφορές του οι οποίες όμως, είναι άκρως φυσιολογικές.

«Η πρώτη φάση με ένα κουτάβι είναι γεμάτη ενθουσιασμό, αλλά και με αρκετή παρεξήγηση. Πολλές φορές τις πρώτες 1 έως 3 μέρες λέμε «τι ήσυχο μωρέ!». Και μετά από λίγο αναρωτιόμαστε αν πήραμε άλλο κουτάβι. Είναι απολύτως φυσιολογικό», αναφέρει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Στην αρχή, εξηγεί, πολλά κουτάβια είναι πιο ήρεμα γιατί βρίσκονται σε νέο περιβάλλον, κουράζονται εύκολα και ακόμα «ζυγίζουν» τα πάντα.
Όταν αρχίσουν να νιώθουν ασφάλεια, παίρνουν θάρρος, γίνονται πιο άνετα και τότε βγαίνει ο πραγματικός τους χαρακτήρας: περισσότερη ενέργεια, περισσότερη εξερεύνηση… και ναι, περισσότερες διαολίες.

Ένα κουτάβι δαγκώνει περισσότερο, όταν είναι κουρασμένο, έχει υπερδιέγερση, δεν τού διαθέτουμε κάτι κατάλληλο να μασήσει

Όταν το κουτάβι κάνει την ανάγκη του έξω το επιβραβεύουμε αμέσως

Το καλό νέο είναι, λέει η κα Περιβόλα, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι «χαλάει». Σημαίνει ότι προσαρμόζεται και εμείς, με λίγη σωστή διαχείριση, μπορούμε να περάσουμε αυτή τη φάση πολύ πιο εύκολα.

Διαμορφώνουμε το σπίτι μας για να γίνει «κουταβο-ασφαλές»

Αρχικά, συμβουλεύει η κα Περιβόλα, βασιζόμαστε στο να μην μπορεί να κάνει ζημιά.

Τι κάνουμε:

● Μαζεύουμε καλώδια, παπούτσια, μικροαντικείμενα.

● Φροντίζουμε να μην έχει πρόσβαση σε δωμάτια κλείνοντας τις πόρτες ή μπορούμε να τοποθετήσουμε baby gate.

● Μεριμνούμε για έναν «κουταβο-χώρο» (π.χ. πάρκο/ ένα μέρος στο σαλόνι) όπου, μπορεί να είναι ασφαλές.

● Έχουμε διαθέσιμα μασητικά παιχνίδια για κουτάβια.

Η διαχείριση είναι η μισή εκπαίδευση. Όσο λιγότερα λάθη κάνει, τόσο πιο γρήγορα μαθαίνει.

Ρουτίνα: Το μυστικό της ηρεμίας

Το κουτάβι δεν χρειάζεται τεράστια ελευθερία, διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια, αλλά χρειάζεται προβλεψιμότητα.
Μια απλή κουταβίσια ρουτίνα περιλαμβάνει τα εξής:

● ύπνο/ξεκούραση (πολύ!),

● φαγητό,

● τουαλέτα,

● λίγο παιχνίδι/εκπαίδευση,

● πάλι ύπνο.

Τα κουτάβια κουράζονται εύκολα και όταν κουράζονται «ξεφεύγουν». Οι πολλές τρέλες είναι απλώς υπερκόπωση.

«Επιχείρηση» τουαλέτας

«Τα ατυχήματα είναι μέρος της διαδικασίας. Δεν τα παίρνουμε προσωπικά. Το κουτάβι δεν το κάνει επίτηδες. Δεν μπορεί ακόμα να κρατηθεί και δεν ξέρει τον κανόνα», λέει η κα Περιβόλα.

Γι’ αυτό βγαίνουμε για τουαλέτα μόλις ξυπνήσει, μετά το φαγητό, αλλά και μετά το παιχνίδι/τρέξιμο. Όπως επίσης, πριν κοιμηθεί και γενικά όσο συχνά γίνεται τις πρώτες εβδομάδες.

Όταν, λοιπόν, το κουτάβι μας κάνει την ανάγκη του έξω, η κα Περιβόλα λέει ότι το επιβραβεύουμε αμέσως. Είτε με λιχουδιά είτε εκδηλώνοντας χαρά, ή με ένα ήρεμο «Μπράβο».

Στη συνέχεια συνεχίζουμε τη βόλτα μας για 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μην μάθει ότι «αν κάνω τουαλέτα, μπαίνουμε μέσα».

Στην περίπτωση που το κουτάβι κάνει την ανάγκη του μέσα στο σπίτι, και το δούμε τη στιγμή που συμβαίνει, το σηκώνουμε ήρεμα και το πηγαίνουμε έξω.
Αν δεν είμαστε μπροστά τότε απλά καθαρίζουμε.

Είναι πολύ σημαντικό, υπογραμμίζει η κα Περιβόλα, να μην το μαλώνουμε ούτε να τού τρίβουμε τη μύτη. Το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να φοβάται και να κρύβεται, για να κάνει τουαλέτα.

Πώς διαχειριζόμαστε τα δαγκώματα

Το δάγκωμα, λέει η εκπαιδεύτρια, είναι φυσιολογικό, καθώς το κουτάβι:

● εξερευνά με το στόμα,

● παίζει,

● ανακουφίζεται, όταν αλλάζει δόντια (μέχρι και τον έκτο μήνα),

● πολλές φορές δαγκώνει περισσότερο, όταν είναι κουρασμένο ή υπερενθουσιασμένο.

Ο στόχος μας δεν είναι να μη χρησιμοποιεί ποτέ το στόμα του. Είναι να μάθει τον σωστό τρόπο να παίζει.
Θέλουμε να καταλάβει το κουτάβι μας, περιγράφει η κα Περιβόλα, ότι «αν δαγκώνω, το παιχνίδι σταματάει / αλλάζει».

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σταματάμε να κουνάμε τα χέρια, γιατί αυτό είναι πρόκληση.
Τού δίνουμε άμεσα κάτι σωστό να δαγκώσει (παιχνίδι/μασητικό).
Αν συνεχίζει να μάς δαγκώνει κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και απομακρυνόμαστε για λίγα δευτερόλεπτα.

Δεν φωνάζουμε, δεν το σπρώχνουμε, δεν παλεύουμε μαζί του. Αυτό για πολλά κουτάβια είναι απλά πιο ωραίο παιχνίδι.
Γι’ αυτό προλαβαίνουμε τα δαγκώματα πριν ξεκινήσουν.

Ένα κουτάβι δαγκώνει περισσότερο, διευκρινίζει η κα Περιβόλα, όταν είναι κουρασμένο, έχει υπερδιέγερση, δεν τού έχουμε στη διάθεσή του κάτι κατάλληλο να μασήσει.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

● Προσθέτουμε στο πρόγραμμά του περισσότερες ώρες ύπνου. Πολλά κουτάβια χρειάζονται να κοιμούνται πολύ παραπάνω απ’ όσο νομίζουμε.

● Έχουμε πάντα διαθέσιμο κάποιο παιχνίδι για μάσημα.

● Παίζουμε μαζί του με παιχνίδια που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας. Για παράδειγμα, παιχνίδι αναζήτησης με λιχουδιές.

Ολιγόλεπτη εκπαίδευση από την πρώτη εβδομάδα

Δεν περιμένουμε να μεγαλώσει για να το εκπαιδεύσουμε, επισημαίνει η κα Περιβόλα, αλλά εντάσσουμε τη μάθηση στο πρόγραμμά του σαν παιχνίδι. Κάνουμε μικρά πράγματα που μάς λύνουν τα χέρια για 2 έως 3 λεπτά, αρκετές φορές μέσα στην μέρα.
Όπως:

● «Έλα» με λιχουδιά,

● «Κάτσε» / «Κάτω»,

● «Άστο» με ανταλλαγή,

● «Πήγαινε στο στρωματάκι» για ηρεμία,

● εξοικείωση με χειρισμούς: αγγίζουμε πόδια/αυτιά και δίνουμε λιχουδιές.

Το κουτάβι χρειάζεται καθοδήγηση

Στην πρώτη φάση, λοιπόν, λέει η κα Περιβόλα, το κουτάβι αλλάζει γρήγορα. Τις πρώτες μέρες, μπορεί να είναι ήρεμο, μετά όμως, νιώθει άνετα και αρχίζει να δοκιμάζει τα πάντα.
Αυτό δεν είναι αποτυχία, είναι προσαρμογή. Με ασφάλεια στο σπίτι, σταθερή ρουτίνα, σωστή τουαλέτα και διαχείριση δαγκωμάτων, περνάμε αυτή τη φάση πιο ήρεμα. Και «χτίζουμε» από νωρίς μια σχέση που θα μα μάς πάει πολύ μακριά.

Κλείνοντας, η κα Περιβόλα λέει: «Και κάτι ακόμα που μάς γλιτώνει χρόνο και λάθη. Είναι πολύ καλό να έχουμε κατάλληλη καθοδήγηση από έναν εκπαιδευτή θετικής εκπαίδευσης από νωρίς, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες. Μερικές σωστές οδηγίες στην αρχή μπορούν να προλάβουν παγιωμένες συνήθειες και να μάς δώσουν ένα πλάνο, που ταιριάζει στον δικό μας σκύλο και στη δική μας καθημερινότητα».

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα

⃰ Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Με πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης.

Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

Site: https://smarttail.gr/

Instagtam: smart_tail_dog_training

Facebook: smart tail

Tik tok: athina.per-your.dog.trainer

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Κύπρος: Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που αρπάζει γάτες
Μαζικές εξαφανίσεις 14.02.26

Καταγγελίες για μυστηριώδη ξανθιά με βαν που αρπάζει γάτες

Δεκάδες άνθρωποι στην Κύπρο καταγγέλλουν εξαφανίσεις γατών από διάφορες περιοχές, ενώ κάνουν λόγο για μυστηριώδη ξανθιά γυναίκα με βαν που φέρεται να βρίσκεται πίσω από τις αρπαγές των ζώων.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
