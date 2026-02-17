Ένα κουτάβι μάς χαρίζει στιγμές ευθυμίας και δεν μπορούμε να «ξεκολλήσουμε» τα μάτια μας από πάνω του.

Ωστόσο, υπάρχουν στιγμές που, μπορεί να «ξεφύγει» με τις συμπεριφορές του οι οποίες όμως, είναι άκρως φυσιολογικές.

«Η πρώτη φάση με ένα κουτάβι είναι γεμάτη ενθουσιασμό, αλλά και με αρκετή παρεξήγηση. Πολλές φορές τις πρώτες 1 έως 3 μέρες λέμε «τι ήσυχο μωρέ!». Και μετά από λίγο αναρωτιόμαστε αν πήραμε άλλο κουτάβι. Είναι απολύτως φυσιολογικό», αναφέρει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Στην αρχή, εξηγεί, πολλά κουτάβια είναι πιο ήρεμα γιατί βρίσκονται σε νέο περιβάλλον, κουράζονται εύκολα και ακόμα «ζυγίζουν» τα πάντα.

Όταν αρχίσουν να νιώθουν ασφάλεια, παίρνουν θάρρος, γίνονται πιο άνετα και τότε βγαίνει ο πραγματικός τους χαρακτήρας: περισσότερη ενέργεια, περισσότερη εξερεύνηση… και ναι, περισσότερες διαολίες.

Ένα κουτάβι δαγκώνει περισσότερο, όταν είναι κουρασμένο, έχει υπερδιέγερση, δεν τού διαθέτουμε κάτι κατάλληλο να μασήσει

Το καλό νέο είναι, λέει η κα Περιβόλα, ότι αυτό δεν σημαίνει ότι «χαλάει». Σημαίνει ότι προσαρμόζεται και εμείς, με λίγη σωστή διαχείριση, μπορούμε να περάσουμε αυτή τη φάση πολύ πιο εύκολα.

Διαμορφώνουμε το σπίτι μας για να γίνει «κουταβο-ασφαλές»

Αρχικά, συμβουλεύει η κα Περιβόλα, βασιζόμαστε στο να μην μπορεί να κάνει ζημιά.

Τι κάνουμε:

● Μαζεύουμε καλώδια, παπούτσια, μικροαντικείμενα.

● Φροντίζουμε να μην έχει πρόσβαση σε δωμάτια κλείνοντας τις πόρτες ή μπορούμε να τοποθετήσουμε baby gate.

● Μεριμνούμε για έναν «κουταβο-χώρο» (π.χ. πάρκο/ ένα μέρος στο σαλόνι) όπου, μπορεί να είναι ασφαλές.

● Έχουμε διαθέσιμα μασητικά παιχνίδια για κουτάβια.

Η διαχείριση είναι η μισή εκπαίδευση. Όσο λιγότερα λάθη κάνει, τόσο πιο γρήγορα μαθαίνει.

Ρουτίνα: Το μυστικό της ηρεμίας

Το κουτάβι δεν χρειάζεται τεράστια ελευθερία, διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια, αλλά χρειάζεται προβλεψιμότητα.

Μια απλή κουταβίσια ρουτίνα περιλαμβάνει τα εξής:

● ύπνο/ξεκούραση (πολύ!),

● φαγητό,

● τουαλέτα,

● λίγο παιχνίδι/εκπαίδευση,

● πάλι ύπνο.

Τα κουτάβια κουράζονται εύκολα και όταν κουράζονται «ξεφεύγουν». Οι πολλές τρέλες είναι απλώς υπερκόπωση.

«Επιχείρηση» τουαλέτας

«Τα ατυχήματα είναι μέρος της διαδικασίας. Δεν τα παίρνουμε προσωπικά. Το κουτάβι δεν το κάνει επίτηδες. Δεν μπορεί ακόμα να κρατηθεί και δεν ξέρει τον κανόνα», λέει η κα Περιβόλα.

Γι’ αυτό βγαίνουμε για τουαλέτα μόλις ξυπνήσει, μετά το φαγητό, αλλά και μετά το παιχνίδι/τρέξιμο. Όπως επίσης, πριν κοιμηθεί και γενικά όσο συχνά γίνεται τις πρώτες εβδομάδες.

Όταν, λοιπόν, το κουτάβι μας κάνει την ανάγκη του έξω, η κα Περιβόλα λέει ότι το επιβραβεύουμε αμέσως. Είτε με λιχουδιά είτε εκδηλώνοντας χαρά, ή με ένα ήρεμο «Μπράβο».

Στη συνέχεια συνεχίζουμε τη βόλτα μας για 20 έως 30 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μην μάθει ότι «αν κάνω τουαλέτα, μπαίνουμε μέσα».

Στην περίπτωση που το κουτάβι κάνει την ανάγκη του μέσα στο σπίτι, και το δούμε τη στιγμή που συμβαίνει, το σηκώνουμε ήρεμα και το πηγαίνουμε έξω.

Αν δεν είμαστε μπροστά τότε απλά καθαρίζουμε.

Είναι πολύ σημαντικό, υπογραμμίζει η κα Περιβόλα, να μην το μαλώνουμε ούτε να τού τρίβουμε τη μύτη. Το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να φοβάται και να κρύβεται, για να κάνει τουαλέτα.

Πώς διαχειριζόμαστε τα δαγκώματα

Το δάγκωμα, λέει η εκπαιδεύτρια, είναι φυσιολογικό, καθώς το κουτάβι:

● εξερευνά με το στόμα,

● παίζει,

● ανακουφίζεται, όταν αλλάζει δόντια (μέχρι και τον έκτο μήνα),

● πολλές φορές δαγκώνει περισσότερο, όταν είναι κουρασμένο ή υπερενθουσιασμένο.

Ο στόχος μας δεν είναι να μη χρησιμοποιεί ποτέ το στόμα του. Είναι να μάθει τον σωστό τρόπο να παίζει.

Θέλουμε να καταλάβει το κουτάβι μας, περιγράφει η κα Περιβόλα, ότι «αν δαγκώνω, το παιχνίδι σταματάει / αλλάζει».

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σταματάμε να κουνάμε τα χέρια, γιατί αυτό είναι πρόκληση.

Τού δίνουμε άμεσα κάτι σωστό να δαγκώσει (παιχνίδι/μασητικό).

Αν συνεχίζει να μάς δαγκώνει κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και απομακρυνόμαστε για λίγα δευτερόλεπτα.

Δεν φωνάζουμε, δεν το σπρώχνουμε, δεν παλεύουμε μαζί του. Αυτό για πολλά κουτάβια είναι απλά πιο ωραίο παιχνίδι.

Γι’ αυτό προλαβαίνουμε τα δαγκώματα πριν ξεκινήσουν.

Ένα κουτάβι δαγκώνει περισσότερο, διευκρινίζει η κα Περιβόλα, όταν είναι κουρασμένο, έχει υπερδιέγερση, δεν τού έχουμε στη διάθεσή του κάτι κατάλληλο να μασήσει.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

● Προσθέτουμε στο πρόγραμμά του περισσότερες ώρες ύπνου. Πολλά κουτάβια χρειάζονται να κοιμούνται πολύ παραπάνω απ’ όσο νομίζουμε.

● Έχουμε πάντα διαθέσιμο κάποιο παιχνίδι για μάσημα.

● Παίζουμε μαζί του με παιχνίδια που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας. Για παράδειγμα, παιχνίδι αναζήτησης με λιχουδιές.

Ολιγόλεπτη εκπαίδευση από την πρώτη εβδομάδα

Δεν περιμένουμε να μεγαλώσει για να το εκπαιδεύσουμε, επισημαίνει η κα Περιβόλα, αλλά εντάσσουμε τη μάθηση στο πρόγραμμά του σαν παιχνίδι. Κάνουμε μικρά πράγματα που μάς λύνουν τα χέρια για 2 έως 3 λεπτά, αρκετές φορές μέσα στην μέρα.

Όπως:

● «Έλα» με λιχουδιά,

● «Κάτσε» / «Κάτω»,

● «Άστο» με ανταλλαγή,

● «Πήγαινε στο στρωματάκι» για ηρεμία,

● εξοικείωση με χειρισμούς: αγγίζουμε πόδια/αυτιά και δίνουμε λιχουδιές.

Το κουτάβι χρειάζεται καθοδήγηση

Στην πρώτη φάση, λοιπόν, λέει η κα Περιβόλα, το κουτάβι αλλάζει γρήγορα. Τις πρώτες μέρες, μπορεί να είναι ήρεμο, μετά όμως, νιώθει άνετα και αρχίζει να δοκιμάζει τα πάντα.

Αυτό δεν είναι αποτυχία, είναι προσαρμογή. Με ασφάλεια στο σπίτι, σταθερή ρουτίνα, σωστή τουαλέτα και διαχείριση δαγκωμάτων, περνάμε αυτή τη φάση πιο ήρεμα. Και «χτίζουμε» από νωρίς μια σχέση που θα μα μάς πάει πολύ μακριά.

Κλείνοντας, η κα Περιβόλα λέει: «Και κάτι ακόμα που μάς γλιτώνει χρόνο και λάθη. Είναι πολύ καλό να έχουμε κατάλληλη καθοδήγηση από έναν εκπαιδευτή θετικής εκπαίδευσης από νωρίς, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες. Μερικές σωστές οδηγίες στην αρχή μπορούν να προλάβουν παγιωμένες συνήθειες και να μάς δώσουν ένα πλάνο, που ταιριάζει στον δικό μας σκύλο και στη δική μας καθημερινότητα».

⃰ Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Με πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης.

Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

