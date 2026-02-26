Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι μάς ζητάει ο σκύλος μας
Pet Stories 26 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι μάς ζητάει ο σκύλος μας

Ο σκύλος δεν σταματά να επικοινωνεί μαζί μας, αλλά εμείς έχουμε την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τι θέλει;

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Ως γνωστόν, ο σκύλος δεν έχει φωνή για να μας ανακοινώσει τι θέλει από εμάς κάποιες στιγμές.

Καταβάλει όμως, κάθε δυνατή προσπάθεια με τον δικό του τρόπο να μάς το «πει».

«Πολύ συχνά ακούω από κηδεμόνες τη φράση «νιώθω ότι κάτι θέλει να μου «πει», αλλά δεν ξέρω τι». Η αλήθεια είναι ότι ο σκύλος μας επικοινωνεί συνεχώς μαζί μας. Το ζήτημα δεν είναι αν μάς ζητάει κάτι, αλλά αν έχουμε μάθει να παρατηρούμε. Και να ερμηνεύουμε σωστά αυτά που ήδη μάς δείχνει», τονίζει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Ο σκύλος δεν χρησιμοποιεί λέξεις, χρησιμοποιεί το σώμα του. Το βλέμμα του, τη στάση του, την ένταση ή τη χαλάρωση στους μυς του, την απόσταση που επιλέγει να κρατήσει. Ένα επίμονο κοίταγμα προς την πόρτα, μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται έξοδο, ένα ελαφρύ σκούντημα με τη μουσούδα, μπορεί να είναι ανάγκη για επαφή.

Το έντονο κούνημα της ουράς δεν σημαίνει πάντα χαρά. Μπορεί να δηλώνει διέγερση, αβεβαιότητα ή ακόμη και στρες

Ένας δυνατός θόρυβος, μπορεί για έναν σκύλο να είναι αδιάφορος και για κάποιον άλλον να πυροδοτεί άγχος

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις, αναφέρει η κα Μαύρου, όπου αυτό που ζητά δεν είναι απλώς παιχνίδι ή βόλτα, αλλά κάτι βαθύτερο, όπως πνευματική εκτόνωση, ξεκάθαρη καθοδήγηση ή βοήθεια στη διαχείριση του άγχους του.

Ένας σκύλος που καταστρέφει αντικείμενα, που γλείφει επίμονα τις πατούσες του ή που δεν μπορεί να χαλαρώσει ποτέ πραγματικά, συνήθως δεν είναι «ανυπάκουος».
Προσπαθεί να εκφράσει μια ανάγκη που δεν έχει βρει ακόμη τρόπο να την καλύψει.

Ο σκύλος γαβγίζει και γρυλίζει

Ένα γρύλισμα δεν είναι «κακία», αναφέρει η κα Μαύρου, αλλά θέτει όρια με τον δικό του τρόπο.

Ακόμη και το γάβγισμα δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, όπως νομίζουμε, αλλά μέσο της επικοινωνίας του.

Όταν όμως μια συμπεριφορά μάς φαίνεται υπερβολική ή ξαφνική, συνήθως δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Στη συμπεριφορά του σκύλου, εξηγεί η ειδικός, υπάρχει μια κλιμάκωση σημάτων, αυτό που συχνά περιγράφεται ως «σκάλα επιθετικότητας».

Ο σκύλος σχεδόν πάντα προειδοποιεί πριν φτάσει σε μια πιο έντονη αντίδραση. Μπορεί να παγώσει, να απομακρυνθεί, να γυρίσει το κεφάλι, να γλείψει τα χείλη του, να σφίξει το σώμα του ή να γρυλίσει.

Για παράδειγμα, το έντονο κούνημα της ουράς δεν σημαίνει πάντα χαρά, μπορεί να δηλώνει διέγερση, αβεβαιότητα ή ακόμη και στρες ανάλογα με τη στάση που το συνοδεύει.
Αντίστοιχα, ένα γρύλισμα ή αυτιά προς τα πίσω δεν είναι κακή συμπεριφορά, αλλά προειδοποίηση. Αν αυτά τα πρώτα σημάδια αγνοηθούν ή τιμωρηθούν, τότε είναι πιθανό να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι «δάγκωσε χωρίς λόγο», ενώ στην πραγματικότητα είχαν προηγηθεί πολλά που δεν ακούστηκαν ή δεν έγιναν κατανοητά λόγω άγνοιας.

Οι εμπειρίες του σκύλου είναι καθοριστικές για τη συμπεριφορά του

Εξίσου σημαντικό ρόλο, επισημαίνει η κα Μαύρου, παίζουν τα βιώματα του κάθε σκύλου.

Ένας σκύλος που έχει μεγαλώσει με σταθερότητα, σωστή κοινωνικοποίηση και ασφάλεια αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα ερεθίσματα σε σχέση με έναν σκύλο που έχει ζήσει ένταση. Ή απότομες αλλαγές ή φόβο.

Οι εμπειρίες του διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τον κόσμο.

Ένα άγγιγμα που για έναν σκύλο είναι απλώς χάδι, για έναν άλλον, μπορεί να ενεργοποιεί άμυνα.

Ένας δυνατός θόρυβος, μπορεί για κάποιον να είναι αδιάφορος και για κάποιον άλλον να πυροδοτεί άγχος.

Συχνά παρεξηγούμε τις αντιδράσεις ενός σκύλου, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, γιατί τις ερμηνεύουμε με ανθρώπινα κριτήρια. Λέμε ότι «το κάνει επίτηδες», ότι «είναι πεισματάρης» ή ότι «μας εκδικείται».

Στην πραγματικότητα, ο σκύλος λειτουργεί πιο απλά: επαναλαμβάνει ό,τι έχει μάθει, το οποίο φέρνει αποτέλεσμα και αποφεύγει ό,τι τον κάνει να νιώθει ανασφάλεια. Αν κάθε φορά που γαβγίζει του δίνουμε έντονη προσοχή, θα συνεχίσει να γαβγίζει. Αν κάθε φορά που ανησυχεί αντιδρούμε με υπερβολική ένταση, μπορεί, άθελά μας, να ενισχύουμε αυτή την ανησυχία.

Αντίθετα, όταν υπάρχει σταθερότητα, ρουτίνα και ξεκάθαρα όρια, ο σκύλος αισθάνεται πιο ασφαλής και η συμπεριφορά του εξισορροπείται.

Παρατηρούμε τον σκύλο για να τον καταλάβουμε

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι θέλει ο σκύλος μας, το «κλειδί», όπως λέει η κα Μαύρου είναι η παρατήρηση. Παρατηρούμε τη συμπεριφορά μέσα στο πλαίσιο που την εκδηλώνει. Τι προηγήθηκε; Πότε την εμφανίζει; Πόσο συχνά επαναλαμβάνεται;

Όταν παρουσιάζεται μια συμπεριφορά πάντα υπάρχει μια αιτία. Όταν αρχίσουμε να βλέπουμε τον σκύλο μας όχι ως «πρόβλημα προς διόρθωση», αλλά ως έναν οργανισμό που επικοινωνεί μαζί μας, τότε αλλάζει και η σχέση μας μαζί του.

Η επικοινωνία με έναν σκύλο δεν είναι μυστήριο. Είναι μια διαδικασία κατανόησης. «Χτίζεται» καθημερινά μέσα από συνέπεια, παρατήρηση και σεβασμό στα όριά του.

Ο σκύλος μάς «μιλά» με τον δικό του τρόπο.

Το ερώτημα είναι αν είμαστε διατεθειμένοι να τον ακούσουμε πριν αναγκαστεί να «φωνάξει».

Η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School

Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

