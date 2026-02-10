Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος με τα λαθραία τσιγάρα – Αύριο απολογούνται ο «Πρόεδρος» και ο «Πούτιν»

Με δυο προφυλακίσεις έκλεισε ο πρώτος ανακριτικής κύκλος για την υπόθεση της διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.

Το βράδυ της Τρίτης ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση για δύο κατηγορούμενους, ενώ άλλοι εννέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε ορισμένους άλλους επιβλήθηκε επιπλέον ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Α.Τ. απαγόρευση εξόδου, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή εγγύησης.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται αύριο. Μεταξύ αυτών απολογιών είναι και οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κατά περίπτωση σοβαρά κακουργήματα όπως:

*διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

*διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης

*πλαστογραφία

*λαθρεμπορία

*υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

*διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής όπλων,

ενώ ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος.